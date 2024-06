Agustín Etchebarne: "La educación argentina enseña a tirar piedras cuando tenés bronca"

El director de la Fundación Libertad, Agustín Etchebarne, calificó la educación argentina como “pésima” y señaló que los gastos dedicados a este rubro se utilizan muy mal. Además, destacó la imagen positiva del Presidente en la opinión pública y expresó que vamos en camino a la recuperación económica. “Más allá de las piedras y de lo que incendian en la calle, la imagen positiva del Presidente sube”, declaró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Agustín Etchebarne es economista y director de la Fundación Libertad y Progreso. Fue profesor de la Universidad de Belgrano y CEO del Foro Republicano.

Ayer hubo tres buenas noticias para el Gobierno, la renovación del Swap con China, el camino a la aprobación definitiva de la Ley Bases y la posibilidad de iniciar una renegociación del crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué importancia tienen estas tres noticias?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Creo que el conjunto es muy bueno, estamos viendo que siguen avanzando los pasos hacia la libertad. Ayer y antes de ayer hicimos un evento donde vinieron muchos pensadores y mucha gente de distintas partes del mundo, que están muy entusiasmados por lo que está pasando en Argentina.

En el cierre vimos a Javier Milei y a Elon Musk , que estuvo presente por zoom y dijo palabras que reflejan lo que están viendo muchas personas en el mundo, que todavía en Argentina muchas personas no lo ven, hizo referencia a que Argentina estuvo trabada durante 80 años, con ideas equivocadas que aplastaron a los individuos y a las libertades.

Los últimos 25 años el gasto público subió de 25% a 45% y la pobreza subió de 22% a 50%: Es decir, se aplicaron las ideas erróneas a rajatabla y el colapso final es lo que vemos hoy, un desastre en la educación y un desastre en el crecimiento. Pero, el pueblo argentino eligió un presidente que finalmente quiere cambiar absolutamente, y ya no ir a más o menos, sino ir a los primeros lugares de la tabla de libertad económica. La predicción que hizo Elon Musk, y que yo comparto, es que si lo dejan hacer a Javier Milei lo que quiere hacer, Argentina va a estar en un camino de 30 años de un progreso impresionante que no hemos visto en 100 años.

Milei dijo que comenzó la década liberal y anticipó que la inflación de mayo será menor a 5 puntos

Cuando usted hace el análisis de los 80 años, ¿no cree que Menem y Cavallo no llevaron adelante un camino diferente a ese derrotero antiliberal que usted menciona?

Sí, durante muy poquito tiempo, pero Menem empezó en el 89 cuando heredó la hiperinflación de Alfonsín. Además, tuvo cuatro ministros de economía, y el cuarto fue Cavallo. Empezó la estabilidad con la convertibilidad y en esos pocos años, la pobreza cayó del 45% que había dejado Alfonsín al 22%, después lo echaron a Cavallo, en el año 1996, cuando se peleaban y Cavallo denunciaba la corrupción peronista y lo echaban del gobierno.

Entonces, cuando lo echan del gobierno, el peronismo vuelve a las zancadas, empezaron a gastar de nuevo. El segundo gobierno de Menem fue mucho peor, después vino De La Rúa y vino el colapso. Esos pocos años que estuvieron Menem y Cavallo bajaron la inflación de 2400% a 0, y la pobreza a la mitad.

Elon Musk volvió a respaldar a Milei y pronosticó un crecimiento "masivo" de la economía argentina

Entonces no es un tema de las ideas, porque Roque Fernández también era liberal…

Roque Fernández era liberal pero no tuvo el suficiente coraje para frenar la corrupción peronista, que es sideral. El peronismo siempre hace lo mismo, cuando pierde las elecciones va a la calle e incendia autos o tira piedras, no son democráticos. Es una lástima, ojalá superen esa etapa. Cuando son parte del gobierno quieren aplastar a la oposición, y cuando son la oposición no quieren que el Congreso funcione. Ayer estaban muy claras las distintas posiciones, tenías la democracia en el Congreso y a los autoritarios en la calle.

"Ayer tenías la democracia en el Congreso y a los autoritarios en la calle", expresó el economista.

Para poner en contexto didáctico para la mayoría de la población, cuando usted mira estos 80 años, ¿lo que usted dice es que Cavallo fue el gran artífice?

Cavallo y Menem, le reconozco muchísimo a Menem porque fue una persona totalmente conciliadora, fue lo mejor que tuvo el peronismo. Era una persona que tenía un montón de cosas criticables, como cualquier ser humano, pero era un conciliador, un tipo que quiso pasar por encima de tantos años de violencia. A Menem lo veo como un distinto, recordemos que después también le mataron al hijo.

Día 186: Prueba de fuego

Como científico sabe que la búsqueda de los invariable es la clave, ¿por qué no funcionaron estas mismas ideas en el pasado para darnos esperanzas de que ahora vaya a funcionar?

Hubo ideas liberales durante muy poco tiempo, porque cuando empezó Roque Fernández, no tenía el coraje ni un temperamento muy grande para bloquear al peronismo. Argentina es un armado de corporativismo, lo explicaba muy bien Federico Sturzenegger en nuestro evento ayer.

Argentina es un triángulo en tres vértices de corrupción, en un lado tenés a los empresarios corporativos, del otro lado tenés los sindicatos, organizados por el peronismo a la manera fachista de Mussolini, de arriba hacia abajo; y el tercero es el peronismo, el que gestiona la política y controla la justicia y el Senado. De esa manera, tenés una maraña de mafias que se fueron apoderando del Estado. Entonces, lo que se da ahora es que todas las semanas Javier Milei y su equipo destapan mafias.

El peronismo roba con todo, roban con los alimentos de los pobres, con los planes sociales, con las pensiones por invalidez, roban por todos lados. Es muy difícil, no es una planilla de excel.



Javier Milei en le Expo EFI, el evento sobre economía, finanzas e inversiones.

Entonces, el problema con aquel liberalismo es que duró poco tiempo, y para que funcione debía durar más de diez años, ¿esa sería la expectativa? ¿Para que funcione debería durar más de 10 años, no los años que pasaron durante la convertibilidad?

En realidad, en diez años ya vamos a ver un logro fenomenal y ya se va consolidando, pero recordemos que el peronismo tiene sus contradicciones. Me acuerdo muy bien de esa época, cada vez que el peronismo se juntaba para hacer desastres, Cavallo renunciaba y Menem le pedía que vuelva. Nunca fueron del todo avances, se avanzó mucho pero no lo suficiente. Por ejemplo, nunca hicieron una reforma laboral profunda.

Ahora empezamos los avances, pero Argentina hoy sigue siendo de los países más reprimidos de la tierra, para terminar el conjunto de reformas hay que hacer 4 mil reformas, lo vas a ver el dia que estemos consolidados durante 10 años en el índice de libertades económicas, ahi Argentina va a estar creciendo entre un 6% y 7% anual.

Ese crecimiento hace agrandar la torta, y cuando se agranda la torta la gente empieza a ver que van subiendo los salarios, ese es el proceso de todos los países que se pusieron en libertad, no es una cosa utópica. Es lo que ha pasado en Irlanda, vos abrís la economía, eliminas la inflación, desregulás, bajas los impuestos, vienen las inversiones y esas inversiones te dan un montón de ciudades nuevas en minería, por ejemplo. Vas a tener 3 ciudades nuevas nada más que para el cobre, cada una con una inversión de 10 mil millones de dólares, eso mueve toda la economía. Además, vas a necesitar miles de PyMES que tienen que abastecer a esas ciudades y a esos mineros. La minería paga sueldos que son 2 o 3 veces el salario promedio. Chile exporta a la cordillera 60 mil millones de dólares por año, nosotros 3 mil, es un disparate.

Le tienen miedo a la riqueza, hay muchos que alaban la pobreza, cuando lo que hay que hacer es montarse a lo que es el mundo, el mudo del progreso, el mundo civilizado que se desarrolla y mejora la educación.

Ayer, en el evento tuvimos al premio Nobel de Economía, James Heckman, que cuando mira el caso de Argentina dice que gastamos mucho en educación pero lo gastamos muy mal. Es pésima la educación de Argentina, pero era muy buena. Los años de populismo destruyeron la educación, que es el principal motor de la igualdad de oportunidades.

Educación: cómo quedó el conflicto con las universidades tras el paro nacional de 48 horas

El 97% de gastos son sueldos, ¿en que se gasta mal en educación?

Australia tiene un tercio de los maestros por alumno que tiene Argentina, pero nosotros tenemos la política metida dentro de la educación, el adoctrinamiento. Tenemos 1400 centros de adoctrinamiento que han cambiado el sistema educativo y en lugar de fomentar la mejora del carácter de las personas, el desarrollo de sus habilidades y la posibilidad de que aprendan a ganarse la vida por sí mismos, lo que les enseñan es que se sientan oprimidos, que se sientan mal.

La educación argentina enseña a tirar piedras cuando tenes bronca. He leído los libros de textos, son una cantidad de mentiras, es un sesgo de izquierda fenomenal, hablando de un neoliberalismo lleno de falacias. Empecé a leer esto en los libros de mis hijos y de mis sobrinos, en colegios privados y estatales, porque la educación pública argentina tiene los contenidos básicos obligatorios, y en esos contenidos básicos obligatorios está toda la teoría marxista de Freud.

Educación: cómo es el nivel de aprendizaje en las escuelas secundarias

Fernando Meaños: ¿Mile va a tener tiempo para hacer el ajuste que necesita hacer con los tiempos políticos y sociales que requiere? Hay parte de la sociedad que empieza a sufrir el desempleo y la recesión, ¿va a ser suficiente el tiempo que tenga Milei?

No tengo una bola de cristal, no conozco el futuro. Me sorprende la madurez que tiene una buena parte de la gente. El año pasado, yo proponía el programa de la dolarización desde el inicio, pero ese programa es expansivo, mientras que el programa actual es contractivo.

Ambos pueden funcionar, pero el programa contractivo es más doloroso. Entonces, yo pensaba que a esta altura del año, la popularidad del Presidente iba a estar en el 30%, y que cuando que cuando se empezaba a recuperar la economía, se iba a recuperar la popularidad. Yo quería evitar esta caída fuerte que con la dolarización se hubiese evitado.

El Gobierno evitó la hiperinflación, recordemos que Philip Cagan, menciona que la hiperinflación se puede dar a partir de un 50% mensual. En diciembre, nosotros tuvimos un 54% de inflación mayorista, así que medidos por precios mayoristas, Argentina ya estaba en hiperinflación, pero la abortaron, paso al 25%, al 20%, después al 13% y al 8%; y ahora medimos que en mayo pasó a un 4,3%. Es impresionante como abortamos el camino a la hiperinflación. Obviamente, ese ajuste tiene un correlato en la caída de la economía, en una contracción y en un aumento de la pobreza, pero lo que es realmente sorprendente es que la mayor parte de la gente en la Argentina coincide en apoyar al Presidente. La imagen positiva se mantiene. Más allá de las piedras y de lo que incendian en la calle, la imagen positiva del Presidente sube, y lo que sigue para adelante es la recuperación de la economía.

El INDEC publica la inflación de mayo de 2024: sería el dato más bajo de los últimos dos años

FM: Si el Gobierno iba a modificar tanto el texto de la Ley Bases y regalarle una embajada a una senadora para conseguir su voto favorable, ¿no le convenía aprobar la ley en febrero para ya haber tenido cuatro meses de desarrollo de todas las normas incluidas en la ley?

Creo que sí, hubiera sido mejor, pero hay que entender que las cosas en política son muy complejas y difíciles, incluyendo todos los temperamentos.

Fin de la sesión en el Senado: aprobaron el blanqueo con cambios, pero se cayeron los capítulos de Ganancias y Bienes Personales

FM: ¿Ahí entra el temperamento del Presidente que retiró la ley porque no era como él la quería?

Sí, yo eso no lo hubiera hecho, pero no creo que la gente sea perfecta. Se cometen errores. Sin embargo, creo que tenemos un rumbo clarísimo. El rumbo del presidente Milei es el correcto.

Cuando ganó Macri, yo lo voté y trabajé muchísimo por la fiscalización, porque los peronistas vienen a robar votos. Al tercer mes de Macri, a partir de marzo del 2016, explicaba que ya había marcado el inicio, no iba con gradualismo, iba en el sentido incorrecto: aumentó de 15 a 23 ministerios, no bajó el gasto público, mantenía el déficit fiscal, engañaba con el tema de la deuda y decía que era del 30% cuando en realidad era del 60%.

Entonces, todo eso estaba mal hecho, y dijimos claramente que se estaban equivocando. En cambio, ahora hay un presidente que marca el rumbo, que bajó la cantidad de ministerios y secretarías, que achica el gasto público y destapa todas las ollas de corrupción.

En la época de Alfonsín, Pugliese decía que en el Estado “lugar que tocas sale pus”, son capas geológicas de corrupción, es un desastre. Esa es la realidad, ¿o no la ven?

Por eso queremos su aporte, ya que usted sí ve esa visión. Ojalá tenga razón usted, nada me gustaría más que ver a la Argentina crecer como usted indica.

Va a ser difícil, pero estoy convencido de que vamos a tener un futuro impresionante.

VFT