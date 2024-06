Oscar Agost Carreño: "Ya tienen la herramienta, ahora les toca empezar a gobernar"

El diputado nacional, Oscar Agost Carreño, destacó la respondabilidad del Congreso y sostuvo que el Gobierno "no funciona bien por problemas operativos y la falta de eficacia en sus funcionarios". "Queremos que el Presidente tenga las herramientas necesarias para gobernar bien, porque eso beneficia a los argentinos. Sin embargo, también queremos que se acaben las excusas", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Agost Carreño es diputado nacional electo en 2023 con mandato hasta 2027 y presidente del PRO de Córdoba. Anteriormente, fue legislador provincial, asesor legal externo del Banco de la Ciudad y subdirector nacional de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Actualmente, pertenece al bloque de Hacemos Coalición Federal.

Ayer, durante la movilización contra la Ley Bases, un móvil cordobés, de uno de los medios más importantes, Cadena 3, fue prendido fuego ante un grupo de manifestantes y, ante esta situación, te solidarizaste con el colega y advertiste que “es inadmisible que en la Argentina no se pueda debatir una ley importante en calma y con civilidad, aún frente a los desacuerdos y los distintos puntos de vista”. ¿Cree que atacaron al móvil de Cadena 3 por algo en específico o se iba a dar contra cualquier medio que encontraran?

La verdad que me cuesta entender lo que pasó y saber qué lleva a una persona a dar vuelta un auto con un laburante que estaba ahí. La verdad que no sé si es por una cuestión ideológica o simplemente vieron que era un medio claramente identificable y fueron por eso.

Probablemente sea un significante de todos los medios de comunicación, es decir, que sea una crítica de esa gente que es anarquista en extremo y que en ese móvil de Cadena 3 estuvimos todos los periodistas como significantes. En esta misma discusión de la Ley Bases pero en las extraordinarias, Miguel Ángel Pichetto le dice al oficialismo que se dejen ayudar y que no quieran perder. Finalmente se aprobó ayer la ley, ¿con las concesiones que se hicieron ahora, si se hubieran hecho en febrero en las extraordinarias, esta ley ya estaría aprobada? ¿Ayer fue un triunfo pírrico porque esto mismo se podría haber obtenido hace cinco meses atrás?

Creo que todos hemos aprendido de esta ley, especialmente el Gobierno. Empezaron muy inflexibles, pensando que con el apoyo popular que tenían podían imponerse sobre las instituciones públicas sin negociar.

Sin embargo, el Congreso, con sus diferencias y representando al 100% del electorado, mostró que eso no era posible. El electorado es inteligente, eligió esta configuración del Congreso y fueron por un antikirchnerismo, lo que no significa llevarse puesto todo.

Estamos viendo un proceso largo y complicado, principalmente por la inflexibilidad inicial del Gobierno, más allá del Congreso. A pesar de lo que se diga en redes o discursos, la verdad es que se negoció, algo que el Presidente había asegurado que no haría. Se habló incluso de un "Pacto de Mayo", que finalmente se aprobó en junio debido a demoras del oficialismo pero aún debe volver a Diputados, así que habrá novedades entre este mes y julio.

Durante el tratamiento de la Ley Bases hubo diversos enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en las afueras del Congreso.

Las negociaciones fueron intensas, desde reuniones en una rotonda hasta la embajada, para aprobar la ley sin desguazarla por completo. Aunque la herramienta que el Presidente pidió para grandes cambios sociales se vio debilitada por la falta de negociación y la intransigencia, los cambios necesarios para contar con los recursos están garantizados. Ahora falta ver qué sucede en Diputados, pero las principales herramientas, como las delegaciones que Milei decía necesitar, ya están.

Y también gran parte del DNU, solamente una parte del mismo está judicializado pero la otra parte está vigente. ¿No?

Mile se llenó la boca diciendo que el Congreso no le da ninguna ley, pero él mismo se otorgó casi 100 leyes en forma de un DNU, que el Congreso no se lo volteó. Aunque hubo un traspié en el Senado, el DNU sigue vigente gracias a la Cámara de Diputados. La ley, que es de Cristina, que considero mala, permitió que este DNU continúe, y aunque propuse cambiarla, no se concretó.

El Congreso ha tratado de ser responsable. Queremos que el Presidente tenga las herramientas necesarias para gobernar bien, porque eso beneficia a los argentinos. Sin embargo, también queremos que se acaben las excusas. El Gobierno no funciona bien, principalmente por problemas operativos y la falta de eficacia de los funcionarios, muchos de los cuales temen ser despedidos o denunciados.

El Gobierno actual mantiene en sus filas a 1,867 funcionarios nombrados durante el kirchnerismo que continúan siendo de alta jerarquía. Sin mencionar que tiene a Daniel Scioli, un emblema del kirchnerismo. Se presentan como antikirchneristas, pero siguen dependiendo de muchos de estos funcionarios. Esto, sumado a la falta de financiamiento y el incumplimiento de mandar fondos, crea un combo peligroso. Ya tienen la herramienta, ahora les toca empezar a gobernar.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué piensa de lo que muchos consideraron la sorpresa de esta madrugada, el rechazo a lo que tiene que ver con Ganancias? ¿Qué deben hacer los diputados, aceptar lo que aprobó la Cámara Alta o insistir con lo que aprobó Diputados?

Estamos discutiendo esto en nuestro grupo de WhatsApp del bloque. Aún no sabemos exactamente qué nos va a pedir el Gobierno, aunque algo han adelantado por los medios. He estado analizando la situación y creo que debemos hacer números para entender bien cómo queda todo. Las finanzas públicas son un combo complejo, y este Gobierno ni siquiera ha enviado un presupuesto.

En lo personal, pagué el costo político de no permitir que Milei, junto con Massa y sus diputados, eliminaran este impuesto en la campaña. También pagué el costo político como diputado al reintroducir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, ya que lo considero uno de los impuestos más sanos. Aunque el Gobierno pedía un piso de 1.200.000, nosotros insistimos en que debía ser más cercano a 2 millones, y finalmente accedieron a 1.800.000. No es ideal, pero es un avance.

Diputados: se aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal con la vuelta de Ganancias

Es importante la salubridad de un sistema que está muy enfermo. La salud del sistema fiscal es crucial, y tiene que ver con cómo cobramos los impuestos. Me parece más grave lo que hizo el Senado al eliminar la prórroga del monotributo social, que pasó de 3.200 a 26.600 de un plumazo. O que hayan juntado dos tercios para eliminar el gasto tributario, es decir, temas como Tierra del Fuego, que el Senado protegió con esos dos tercios, no son saludables para el sistema.

Hoy, comprar un celular en Argentina es de cuatro a cinco veces más caro que comprarlo en Chile, por ejemplo. Estas situaciones nos obligan a pensar bien los próximos pasos y cómo abordaremos las discusiones fiscales y presupuestarias.

AG: Aclaremos que los dos tercios significa que Diputados tendría que conseguir dos tercios para volver a ratificar lo que votó el Senado. Por eso, está haciendo hincapié en esto. ¿La idea es que sea un tratamiento inmediato o cuándo se va a votar?

En la sesión pasada, en la que tratamos el tema de jubilaciones, tuvimos una reunión informal con el presidente Martín Menem, y se deslizó que el 26 de junio podría ser una posible fecha para sesionar. Sin embargo, aún debemos ver cuándo llega desde el Senado, lo que debería ser relativamente rápido, y el trabajo previo que haya que hacer en comisiones.

La semana es hiper corta y, además, es complicado conseguir vuelos para ir a Buenos Aires para todos los diputados, debido a todos los cambios en Aerolíneas. Por lo tanto, estimo que la sesión no podría ser antes del 26 de junio o, posiblemente, se realice en la primera semana de julio.

