El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, expresó que "vamos a construir una alternativa competitiva para las elecciones del 2023". A su vez, aseveró que "las PASO le permitieron tener un sistema político más estable" y, luego, afirmó que "El Partido Judicial está actuando en función de los intereses de Mauricio Macri", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am (NA): ¿Se le están cumpliendo los sueños, en términos políticos?

Sí, empecé a militar en la época de la dictadura y nunca pensé que eso se me iba a concretar con Néstor y Cristina Kirchner, sobre todo, las ideas que tenía en mente y que posteriormente fueron plasmadas.

NA: Usted que aboga por la unidad y está cerca del Presidente, ¿ve a Cristina hablar prácticamente como una persona que está por fuera del Gobierno, con cuestionamientos permanentes a la figura de Alberto Fernández?

Estamos en una experiencia distinta. Es la primera vez que el peronismo gobierna con forma de coalición. A la hora de ir a las elecciones, se dice que priorizarán los denominadores comunes ante que las divergencias, algo que al momento de gobernar hace evidentes las limitaciones que, en un principio, no estaban, y más cuando la principal figura política del frente, como lo es Cristina, no es presidenta.

A lo anterior se le agrega la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, hay que remarcar a una coalición opositora que, desde el principio del gobierno de Alberto, estuvo fortalecida. Cuando me hablan de diferencias, yo soy tenuemente optimista de que encontraremos un punto de encuentro, y vamos a construir una alternativa competitiva para las elecciones 2023.

NA: ¿El punto de encuentro es Sergio Massa?

El punto de encuentro significa lograr una síntesis sobre lo que estamos haciendo y gestionando y, a partir de allí, plantear una propuesta hacia adelante.

NA: ¿Se puede presentar en forma conjunta entre ambos? ¿Se imagina todos compitiendo en una interna?

No imagino al Frente de Todos desunido, sino que creo lo hará unido y que tendrá una única expresión electoral en 2023. Las PASO le permitieron tener un sistema político más estable, sería todo mucho más complicado en caso de no tenerlas porque tendríamos un sistema más fragmentado. Defiendo las PASO, ya que éstas definen cuáles son los mejores candidatos y hay que aceptar el resultado.

NA: ¿Se imagina al Frente de Todos yendo con único candidato? ¿La imagina a Cristina siéndolo?

No me dejo imaginar nada, no soy pronosticador. No sé cuáles serán los nombres del Frente de Todos y si Cristina se presentará. Cuando se crearon las PASO, Néstor estaba vivo y yo era el presidente de la Cámara de Diputados.

El ataque a Cristina Kirchner

Alejandro Gomel (AG): ¿Está clara la unión entre el atentado y el diputado Gerardo Milman?

Es una línea de investigación que hay que profundizar. La recusación que hace la Vicepresidenta tiene que ver con que esto no ocurrió. Hay un testigo que lo escuchó a Milman diciendo que, cuando la maten a Cristina, él iba a estar en la costa.

Todo lo que dijo el testigo se demuestra. El diputado estuvo en el bar de la esquina del Congreso, acompañado de las dos colaboradoras y, posteriormente, en la zona costera, ese fin de semana que ocurrió el intento de asesinato.

A ellas dos, la Justicia las cita y mienten, porque dicen que no estuvieron y se las ve en los registros de las cámaras, además de que él no dice lo que menciona el testigo. Ahí se termina la línea de la investigación. Ni siquiera peritaron los teléfonos de ellas.

NA: ¿Es verosímil que un diputado pueda estar detrás de esto? ¿La política puede llegar a este grado de violencia?

Marcelo Martínez de Giorgi lanzó una frase sobre lo que son los discursos del odio y dijo que pueden generar condiciones para racionalizar un homicidio. Medios extranjeros compararon lo sucedido con Cristina con lo que pasó con el esposo de Nancy Pelosi, y el dirigente japonés que fue asesinado meses atrás.

Con los crecimientos de discursos de odio replicados por las extremas derechas, la Justicia debe profundizar todas las líneas de investigación que se presenten. La jueza Capuchetti no ahondó.

NA: ¿Cristina es una perseguida política?

No sé si una perseguida política, pero si que a partir del 2015 comenzó una persecución política. El Partido Judicial está actuando en función de los intereses de Mauricio Macri, y ordena la liberación de los cuatro integrantes de Revolución Federal, es decir, que finalice la prisión preventiva antes de que el juez de primera instancia defina su situación procesal. Hay una cantidad de elementos que la ponen a Cristina en el mote de perseguida política.

Posible proscripción hacia Cristina Kirchner

NA: ¿Se la quiere proscribir?

No sé si podrán hacerlo. Uno puede decir, por ejemplo, que Jair Bolsonaro no existiría si Sergio Moro no metía preso a Lula da Silva. Están usando la Justicia con fines políticos. Cristina no fue presa porque el día que Claudio Bonadío dictó su prisión preventiva, ya había jurado como senadora y tenía fueros.

El rol del Presidente en las próximas elecciones

NA: ¿Alberto Fernández debe ser candidato?

Tiene el derecho de serlo. Lo natural es que piense que puede presentarse, lo antinatural sería que no lo mentalice.

