Al igual que un intendente bonaerense el presidente del PRO Misiones propone un frente con LLA para ganarle al peronismo

El senador de Misiones, Enrique Martin Goerling, se sumó a los dirigentes del PRO que impulsan una alianza electoral para enfrentar al peronismo y al oficialismo provincial. “Lo lógico es que vayamos todos juntos”, sostuvo , al advertir que “una oposición dividida le hace el juego al gobierno”. Aunque, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) reclamó una “mirada más federal” de la gestión de Javier Milei, aseguró que “la gente ha decidido este rumbo y no creo que vuelva atrás”, mientras trabaja en “armar un gran frente electoral” para terminar con “25 años de un sistema” encabezado por Carlos Rovira.

Enrique Martin Goerling es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad del Salvador, político que actualmente se desempeña como Senador Nacional de la provincia de Misiones. Es miembro del Consejo Nacional del PRO y Secretario General del PRO.

Le estamos consultando por el duro informe de ayer del PRO, respecto a la toma de distancia de La Libertad Avanza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo que se escribió en un comunicado es parte de lo que se venía manifestando, sobre las formas y distintos hechos. Nosotros siempre dijomos que había que apoyar y así lo hicimos fuerte en el parlamento. Quedó escrito qué es lo que pensamos y cómo nos vamos a mover de acá en adelante.

Diputado del PRO: "No veo de ninguna manera a Patricia rompiendo con los libertarios, con Milei"

¿Es posible que, a su juicio, la sociedad desea mantener el rumbo pero cmbiar el capitan del barco?

Es prematuro decirlo. Pero yo creo que la sociedad argentina ha elegido este rumbo después del desastre que fue el gobierno de Fernández y ha ratificado un cambio profundo, muy profundo en la Argentina, y bancándose muchas consecuencias de este ajuste que está teniendo para lograr un equilibrio fiscal, que compartimos, bajar la inflación. Pero también hay otras miradas y, sobre todo, una mirada más federal que, a mi criterio, le está faltando al gobierno. Me pasó hace dos semanas, estuvimos con el ministro de Economía, Caputo. En mi caso, desde la provincia de Misiones, le manifesté los problemas que está teniendo toda la economía regional de mi provincia y no hay respuesta a esa otra economía, a otros sectores.

Entonces, creo que hay otra mirada federal que tiene que tener el gobierno. Entonces, a partir de ello, creo que, bueno, el rumbo es el correcto. Esta línea hacia adelante es la que la gente ha decidido y no creo que vuelva atrás. Y ojalá el gobierno pueda recuperar la dinámica de su gobierno y seguir. Le acompañaremos y, si no, bueno, habrá que generar otra alternativa acorde a esta línea. Nosotros no nos vamos a mover de ahí, tal cual como dice el comunicado.

Nicolás Massot: “Me gustaría un candidato como Frigerio o Llaryora para 2027”

¿Cómo imagina que va a ser en el futuro de 2027 las personas que eran del PRO que fueron hacia La Libertad Avanza? ¿Imagina que es posible el regreso de La Libertad Avanza al PRO?

Y vamos a ver, es muy prematuro también, y sin la posibilidad o la creencia de que tiene que ampliar la base. Creo que esa discusión concretamente en abril es mañana.

¿Se imagina al PRO compitiendo contra La Libertad Avanza?

Y puede ser un escenario. Hoy, en mi provincia, la oposición está muy atomizada y tenemos enfrente el gran monstruo a vencer, que es el gobierno de Rovira, que lleva más de 25 años. Hay un hartazgo muy grande frente a ese gobierno también, pero el lado opositor está muy atomizado. Estamos nosotros, está La Libertad Avanza, hay otros actores provinciales y, ahí estoy trabajando en tratar de armar un gran frente electoral para terminar con 25 años de un sistema en la provincia que ha traído atraso y pobreza.

Ahora, su expectativa en los escenarios, ¿el más probable es que vayan a competir contra La Libertad Avanza en la provincia?

Sí. O en la Nación, en la provincia puede ser, pero en la provincia lo lógico es que vayamos todos juntos. Yo creo que una oposición dividida le hace el juego al gobierno, porque acá no hay balotaje, acá se gana por un voto. Entonces es un poco un escenario complejo. Si vamos divididos, lo que siempre hace el gobierno es dividir y, de esa forma, gana. Las últimas elecciones ganó con menos de 30 puntos y la oposición sumó muchos más, pero todos divididos. Ese es el gran desafío y hay que sumar a todos, y creo que La Libertad Avanza tiene que estar adentro también en ese objetivo provincial.

RM