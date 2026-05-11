La expareja de Lemoine muestra su faceta progresista y la vincula a la falsa ideología de Milei

El escándalo desatado tras la viralización de material privado por parte de Lilia Lemoine escaló rápidamente a la justicia luego de que Emanuel Danan formalizara una denuncia penal contra la legisladora por lo que considera un uso abusivo del poder con fines de revancha personal. Ante esta disputa, y en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el influenciador profundiza su desencanto con la gestión de La Libertad Avanza al denunciar que Javier Milei ha claudicado frente a la política, traicionando los valores liberales que inicialmente unieron a ambos referentes.

El influenciador, músico, actor y activista político, Emanuel Danann, alcanzó una notable popularidad en redes sociales a través de la creación de contenido orientado a la crítica política y la batalla cultural desde una perspectiva libertaria y de derecha. Su salto a la masividad se produjo principalmente en plataformas como YouTube y Facebook, donde sus videos de debates callejeros y sketches satíricos sobre el feminismo, el progresismo y el Estado le permitieron construir una audiencia millonaria y consolidarse como una de las figuras pioneras del ecosistema digital que impulsó las ideas liberales en el país. A lo largo de su trayectoria, ha diversificado su actividad participando en programas de radio, realizando presentaciones teatrales y liderando proyectos musicales dentro del género metal.

En este momento, usted presentó una denuncia ante el Juzgado Correccional N.º 6 por la difusión de una imagen íntima. Además, se afirma que fue quien divulgó el material para ganar notoriedad y queríamos que nuestra audiencia escuchara de usted mismo los motivos que lo llevaron a realizar la denuncia.

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Efectivamente, lamentablemente tuve que iniciar acciones legales contra una diputada de la Nación que viene utilizando el poder público para llevar una vendeta personal en contra de mi persona por vaya a saber qué razón.

Efectivamente, la diputada Lilia Lemoine publicó una foto vinculada a una época en la que salimos hace muchos años y dio a entender de forma explícita que, en realidad, había sido yo quien había publicado la fotografía. Afortunadamente, como es una mujer bastante despistada, cometió serias contradicciones al asumir en el mismo posteo que era ella quien conservaba la foto. Incluso llegó a decir que la guardaba en una de sus redes sociales.

Y esto de decir que yo soy el que quiere ganar notoriedad, cuando es la imagen de ella la que está por el piso a nivel de credibilidad y de imagen política, ya me parece un chiste de mal gusto.

Pero yendo a la premisa, tuve que accionar legalmente porque no es la primera vez que la diputada emprende una serie de calumnias e injurias contra mi persona. Ella ha intentado vincularme a conspiraciones disparatadas que involucran intentos de desestabilización del Gobierno. Me vinculó a la visita que hicieron funcionarios de La Libertad Avanza a represores. También intentó instalar la idea de que yo fui quien infiltró a Mauricio Novelli en el mileísmo para lograr que Javier Milei hiciera el posteo de $LIBRA.

Una serie de disparates sumamente difamatorios y que, en algún punto, podrían poner la integridad física de mi persona y de mi círculo cercano en riesgo, por lo cual tuve que accionar porque, además, me parece que la fotografía que publicó y la falsa acusación insinuando que yo estoy haciendo una pornovenganza cruzaron todo tipo de límites.

Afortunadamente, también los usuarios expresaron y le dejaron bien claro que esa foto no había estado circulando por ningún lado, que nadie la había difundido, por lo cual creo que la acusación de la diputada queda claro que es una falsedad absoluta.

Usted fue crítico del Gobierno. Incluso marcó que había cambiado respecto de aquel Javier Milei que usted conocía. El viernes, aquí en este programa, tuvimos a Diego Giacomini, quien también planteó las diferencias entre el Milei que él conocía y el actual. ¿A qué atribuye esos cambios entre lo que eran y lo que son?

Es muy simple. Por empezar, desde la función pública, muchos de los actuales funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza expresaron de manera explícita que el Gobierno no daba lugar a librepensadores. Es decir, un Gobierno que dice “viva la libertad”, que se jacta de haber venido a despertar leones y no a guiar corderos, hoy está diciendo que no hay lugar para librepensadores en el espacio. Está haciendo una renuncia explícita a las ideas de la libertad.

Lo mismo ocurre cuando vemos a la propia hermana del Presidente, a la que el Presidente llama “El Jefe”, en una contradicción absoluta con lo que nosotros hemos votado, advirtiendo que no podemos cuestionar el armado del Gobierno porque cuestionar las listas o el armado es cuestionar al Presidente, como si cuestionar al poder público y político no fuera el derecho básico de cualquier democracia liberal.

Esto también lo vemos a la hora de llevar a la práctica las políticas o el armado territorial y el músculo político del Gobierno, que hoy se centra en personajes que no tienen nada que ver con las ideas de la libertad. Y, dicho y hecho, muchos de los actuales concejales de Sebastián Pareja están votando en contra de la doctrina liberal, incluso hasta en materia de impuestos, que era lo que Milei más había remarcado siempre desde su conocimiento económico.

La diputada nacional Lilia Lemoine subió contenido explícito voluntariamente: "Nunca tuve OnlyFans"

Y hoy vemos la misma renuncia a las ideas de la libertad en la decisión de cerrar la sala de prensa de la Casa Rosada. Vos sabés que yo soy muy crítico con el periodismo y fui blanco de infinitas operaciones. Pero me parece que, si uno representa las ideas liberales y conoce los principios fundamentales de nuestra Constitución, fundada justamente en esas ideas, tiene que abrir la sala de prensa, enfrentar a los periodistas, desmentirlos, dar las explicaciones necesarias y dejar en evidencia a quien esté mintiendo.

El Gobierno claramente ha renunciado a las ideas que vino a representar y a mí me duele en el alma porque uno de los padres fundadores de las ideas liberales en este país fue mi tío, José Benjamín Gorostiaga.

Mi pregunta era, por eso citaba a Giacomini, respecto de la solidez de las ideas. Si realmente eran ideas que compartían o si seguían, podríamos decir, el humor de época. La producción me preparó aquí dos cortes de 40 segundos de su canal de YouTube, en los cuales usted mostraba ideas de la diputada Lemoine, hace algunos años, muy distintas a las actuales.

“Creo que todavía hay que resolver algunos temas sociales en cuanto a los derechos de las mujeres. Creo que alguien como Myriam Bregman, por ejemplo, sí lucharía por el aborto legal. Y ojo, yo creo que tiene que estar súper regulado porque ninguna mujer quiere matar bebés. A los chicos de derecha que estén mirando esto, así derechosos, sepan que estoy hablando del aborto legal antes del primer trimestre, con acompañamiento psicológico y como se hace en Uruguay. Investiguen cómo se implementó en Uruguay el tema del aborto legal y yo voto por eso. Sí, voto por eso”.

“El Gobierno de Cristina lo recibí con alegría porque dije: ‘Ey, es una mujer. No sé qué va a hacer, pero es una mujer y eso ya es un cambio’. Me gustó. Si me dicen que soy feminista, yo no me ofendo porque es verdad, soy feminista. Yo venía ilusionada con el socialismo. Dije: ‘Listo, el próximo presidente es Binner’. Encima vengo de Santa Fe, de Rosario, de estar con la gente de allá, de ver cómo son ellos y decía: ‘Ojalá hubiera ganado Binner’”.

¿No son demasiado contrastantes aquellas ideas políticas, más cercanas a la centroizquierda y al progresismo, con las actuales? Y más allá de la cuestión que usted marcaba, ¿no hay también una inconsistencia en las ideas? Es decir, ¿no se terminan sosteniendo posturas que no están lo suficientemente arraigadas en cada uno de ellos?

Evidentemente, esta persona nos ha hecho creer, a diferencia de quienes hemos dicho siempre lo mismo, que se subió a la ola y la convirtió en algo redituable para su bolsillo.

Hoy se disfraza de liberal o de libertaria, evidentemente por conveniencia. Uno también puede entender que una persona cambie de opinión, evolucione o cambie de ideología. Lo que pasa es que el cambio no solamente ha sido drástico, sino que hoy también vemos en la diputada Lemoine un constante rompimiento desde adentro.

Hoy ella está más cerca de Sebastián Pareja, un expuntero de Eduardo Duhalde que terminó entrando al Congreso en la época de Néstor Kirchner, viviendo 20 años de la política. Hoy, de la mano del “Nene” Vera, llevando adelante una construcción muy importante de territorio en la provincia de Buenos Aires, comiéndose a La Libertad Avanza desde adentro. Uno tiene que ponerse a pensar si esta persona realmente no tiene también algún tipo de intención de destruir lo que es el movimiento de la nueva derecha, el movimiento liberal e incluso el propio Gobierno de Javier Milei.

¿No es la diputada Lemoine, meramente, un significante de algo más amplio? Y, en ese sentido, ¿esto que estamos viendo no termina siendo un espejo de las propias ideas del presidente Milei?

100%, Jorge. Yo creo que la renuncia a las ideas liberales es explícita. Creo que la estamos viendo en las actitudes del Presidente, yo diría que en el último año y pico, y en el propio Gobierno.

Esta obsesión por fagocitar a los propios, por comerse crudos a los propios y tirarle más basura a quienes somos liberales críticos o tratamos de criticar de forma constructiva, de advertir que no se están siguiendo nuestros ideales ni las doctrinas que llevaron a la prosperidad a todos los países donde se aplicaron.

Parece que los enemigos del Presidente somos todos menos los verdaderos enemigos, menos los adversarios ideológicos. A mí me hace demasiado ruido que haya venido a representar las ideas de la libertad con un equipo de liberales y que hoy no quede ninguno, y hayan sido reemplazados todos por la casta más rancia que él juró venir a combatir.

Ni siquiera quedaron en La Libertad Avanza los propios fundadores políticos del espacio, que fueron Ramiro Marra y Eugenio Casielles. Entonces, reemplazar eso por la casta encarnada hoy en el gabinete con Daniel Scioli me parece una falta de respeto al votante, a los liberales y al pueblo argentino.

Y respecto del caso de Adorni, ¿cuál es su propio balance? ¿A qué atribuye su permanencia?

La verdad es que es una pregunta que habría que hacerle al Presidente porque yo no puedo comprender cómo no se tomó la siguiente decisión. A ver, si yo estuviera en el lugar de Javier Milei, diría: “Muchachos, nosotros, para demostrar que no somos iguales a los que estaban antes, vamos a pedirle a Manuel Adorni que dé un paso al costado hasta que esto se resuelva y que se resuelva en una Justicia que actúe con rapidez, pero no por conveniencia”.

Los ministros se miran y dicen: "¿Qué hacemos con esta situación?"

Porque acá entramos también en otra contradicción de Javier Milei, que apuró el nombramiento de Ariel Lijo y hoy tiene la causa de Adorni, pero pareciera que también la está utilizando políticamente.

Yo ya no sé qué pensar realmente con todas estas desprolijidades. Hasta me cuesta tratar de racionalizarlo porque nada de esto parece racional.

Y después, en cuanto a lo personal, a mí me golpeó lo de Adorni porque le tenía estima, le creía. Parecía una de las pocas caras de la política que venían a renovarla, a representar algo distinto y hoy sinceramente no comprendo lo que está pasando ni con él ni con algunos soldados que parecen haberse dejado comer por el poder político.

MV/fl