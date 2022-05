Albertismo en llamas: la bronca que el Presidente ya no puede contener

Luego de la última embestida del cristinismo los fieles a Alberto están en pie de guerra. El plan del mandatario y la intriga por el discurso de Cristina.

“¿Puedo salir a contestar?”. Al celular de Alberto Fernández llegaron una decena de mensajes de este estilo en los últimos días, desde que Andrés “El Cuervo” Larroque lanzó una bomba nuclear sobre la interna y, ahora, ya directamente sobre el Presidente. A todos el mandatario les contestó lo mismo: “Que hablen ellos, que se pudran hablando ellos. Nosotros gobernamos. No salgamos a responder”.

Aníbal Fernández: si el kirchnerismo busca "voltear" a Alberto Fernández "termina todo para el carajo"

Pero el Presidente no puede contener a todos, y algunos ya no le consultan a la hora de subirle el tono a la interna. Ahí están las incendiarias declaraciones de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, y también las picantes respuestas de Fernando “Chino” Navarro, con oficina cercana a la del mandatario, y Luis D’Elía, entre otros. La guerra adentro del Frente de Todos entró a un punto de no retorno.

Cristina Fernández viaja a Resistencia y crecen las incógnitas sobre qué dirá

En el medio están las expectativas por el acto que protagonizará mañana Cristina Kirchner en Chaco, junto al gobernador Jorge “Coqui” Capitanich, uno de los que ya se anotó para la carrera presidencial del 2023.

Toda la Casa Rosada sigue con intriga el evento y espera la palabra de la vicepresidenta: ya se da por descontado que desde ahí saldrá otra crítica ácida hacia el mandatario. “Por lo menos esta vez, a diferencia de las cartas, ya sabemos qué se viene”, bromeaban.

JL PAR