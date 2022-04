Alberto Cormillot: "Antes no era tan afectuoso con los chicos y hoy me despiertan una ternura especial"

El médico, Alberto Cormillot, dialogó con Jorge Fontevecchia en Radio Perfil sobre cómo transita la paternidad, los cambios que tuvo y qué debería hacer el presidente Alberto Fernández ante el nacimiento de su hijo.

¿Qué cambia en un persona la paternidad cuando ya se puede ser abuelo?

Hasta el momento, en el que vas a tener a tu bebé, podés hacer distintas especulaciones sobre lo que es tener un hijo. En nuestro país, debo ser uno de los que tiene mayor diferencia con su pareja: 50 años. Dicen que cuando uno tiene un hijo se compra una preocupación por el resto de su vida. Y lo que me preocupa es todo lo que no voy a poder acompañar ni disfrutar, porque puedo estar una determinada cantidad de tiempo, que trataré que sea la mayor posible, pero no lo puedo definir. No recuerdo haberle dedicado a mis otros hijos el tiempo que le dedico a Emilio, porque antes estaba en otro momento de mi vida y tenía menos tiempo para eso.

La foto que eligió Alberto Fernández para anunciar el nacimiento de su hijo Francisco

Más allá de la cuestión personal, ¿qué cambia en la subjetividad desde el punto de vista profesional, pensando también en lo que puede estar pasando con Alberto Fernández, enfrentando los problemas con una mirada distinta?

En lo profesional no sentí un cambio, pero sí modificó mi vínculo con los chicos. Antes no era tan afectuoso con ellos y hoy me despiertan una ternura especial. Esa es la parte general que me cambió.

¿Te generó más responsabilidad con el trabajo a futuro?

La necesidad de que haya una continuidad en mi trabajo la tuve siempre, pero ahora lo hago para darle una tranquilidad económica a mi hijo y que las cosas sigan funcionando. Eso aumentó en el último tiempo, pero constantemente pensé en que las instituciones sigan funcionando el día que no esté y eso se acentuó. Sigo procurando innovar, asesorarme y ver cuáles son las mejores maneras de enfrentar a un mundo que está pasando a la virtualidad, combinado con la presencialidad.

Alberto Cormillot: "Caí que fui padre una hora después del nacimiento"

¿Qué reflexión te merece la paternidad del Presidente, a quien llegaste a conocer, en comparación con tu experiencia?

Desearía que piense en cada una de las decisiones que se están tomando y qué mundo va a tener su hijo cuando tenga 10 o 15 años. Porque la percepción de muchos argentinos es que estamos en un mundo en el que no vale la pena estar en Argentina y él está dentro de las personas que pueden hacer la diferencia. Esto lo digo para que nadie tenga que estar pensando en irse a España, Italia o Estados Unidos, como le pasa a otras personas.