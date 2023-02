Alberto Sileoni: "Repitencia, el problema es como apoyamos al que no llega"

Alberto Sileoni, director de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires aclaró las dudas sobre la no repitencia en la provincia y explicó cómo funciona ese sistema en distintos países. "En el secundario, tiene que haber un equipo de acompañamiento que aconseje al alumno", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿En qué consiste el proyecto de evitar la repetición que se presentó en la provincia y que modificó luego la idea original?

Lo primero, no hay retroceso porque no pensábamos avanzar este año. Quedó banalizada la discusión, tomó estado público, se metió en la política y quedó como si hubiera repitencia si o no, que esa una actualización del régimen secundario. Ya hay consenso que el secundario debería cambiar la matriz centenaria que tiene.

La propuesta es un cambio en el régimen académico, que es la evaluación, promoción y asistencia. No es nuevo porque quedó como una propuesta que alienta el facilismo, y no es así, no creemos en eso. Ningún chico puede tener un título si no aprueba todas las materias en esta actualización.

La asistencia es más rigurosa. Trabajamos con el alumno real, porque el estudiante ideal ya no existe, existen chicos y chicas que proceden de orígenes distintos.

Tenemos en la provincia 1.700.000 chicos, muchos provienen de familias donde son los primeros de la familia, le pedimos esfuerzos y trabajo pero con un estado atrás que le de una mano y un reconocimiento de logro.

Si cursa doce materias y aprueba nueve ¿tiene que repetir? Son más posibilidades tratando de acompañar el camino que uno hace en el secundario y en su vida estudiantil. Podría trazarse un camino paralelo con la universidad, que tiene materias de distintos años pero no repite. En el secundario tiene que haber un equipo de acompañamiento que aconseje al alumno.

No fuimos para atrás porque no pensábamos incorporarlo este año. Seguiremos discutiendo estos temas que causan más ruido.

¿El sistema que ustedes impulsan no facilita y no es menos exigente que el actual?

De ningún modo. ¿Cómo no vamos a apoyar el mérito? Lo que no apoyamos es una sociedad que excluya al que no llega. Algunos colegas y veteranos me dicen “en mi época si te iba mal te ibas de la escuela”, y ¿Hoy a dónde te vas? A la esquina, y después nos molestan en la esquina. Proponemos que la escuela se haga cargo del destino de ese pibe también. Pedimos más esfuerzo a quienes tienen más dificultades, pero con un estado que los acompañe.

Hoy a esa persona que queda fuera de la educación, ¿Ustedes proponen ayudarla a que se mantenga en la educación?

Sí, pero que se mantenga en el secundario con un grupo de profesores que lo sigan y le propongan alternativas. Es decir, más esfuerzo pero también más estado.

Mencionaba que este sistema está vigente en muchos países de Europa y algunas provincias de la Argentina ¿Nos da una idea de que países y provincias?

Escandinavia, Islas Inglesas, Francia, España, Uruguay, Paraguay y Colombia. En los países donde está vigente, la gran diferencia es el apoyo que tienen los chicos. Santa Fe, Chaco, Ciudad de Buenos Aires.

¿En la ciudad donde gobierna el PRO es el mismo sistema?

Buenos Aires tiene un sistema que permite un transcurrir un poco más flexible, con posibilidades para los alumnos. La medida no tiene identidad política. La repitencia no sirve para lo que tiene que servir, no aprende más quien repite.

¿Cuál es el índice de deserción en la educación media en la provincia y a nivel nacional?

En la provincia entre el 10% y 13%. De 100 chicos que empiezan, 60 terminan en tiempo y forma, 20 más terminan pero con demora y alrededor de 20 no terminan.

¿Esos datos son equivalentes a la nación?

No me atrevo a decir cómo están los datos nacionales, pero deben ser bastante parecidos porque la provincia es representativa de la nación.

Imagino que el objetivo es que se reduzca el porcentaje de quien no termina, ¿Las provincias que implementaron este sistema redujeron la cantidad de personas que no terminan?

Son medidas tomadas en el último tiempo, se verá con el tiempo.

¿Y en el caso de los otros países?

Sí terminan, no tienen rezago educativo. Hay otro componente socioeconómico pero terminan, no es un problema en los países europeos el egreso.

Nosotros tenemos una buena cobertura, el 95% de quienes deben empezar, la empiezan y después tenemos dificultades en el sostenimientos, sobre todo en el ciclo superior. Hay que trabajar porque a todos nos conviene que los chicos terminen.

¿Si no terminan no podrán tener trabajo?

Por supuesto. En la escuela no está el sin sentido de la esquina. Algunos todavía no lo entienden, queremos tenerlos pero no de cualquier manera, sino aprendiendo.

