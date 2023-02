Repitencia: los políticos debaten, los especialistas opinan y los chicos ¿aprenden?

La polémica de la repitencia volvió a estar en el ojo público luego de que se supiera que el Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires podría debatir la actualización del sistema secundario. Frente a esto, la política no tardó en expresar su visión sobre un problema que “debe ser abordado desde muchos puntos”, según los especialistas.

Luego de que comenzara a circular la información sobre el proyecto, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, explicó algunos puntos de la iniciativa y descartó que se intente eliminar por completo la repitencia.

“Todo el mundo coincide con que repetir lo que ya tenés aprobado no da ningún resultado académico y no mejora la calidad de la educación”, dijo en un diálogo con AM 750, pero aclaró que “no es una invitación al facilismo”.

El proyecto busca combatir la deserción escolar; por eso, apunta a que los estudiantes de secundaria no repitan un año y cursen materias que ya tienen aprobadas. La idea es que puedan promocionar con algunas asignaturas adeudadas y logren aprobarlas el año entrante. Además, aseguró que no va a ser un cambio que comience a implementarse este año, ya que toman la modificación “muy seriamente”.

El apoyo de Perzyck y el “populismo”, según Juntos por el Cambio

La iniciativa contó con el apoyo del ministro de Educación de la Nación, Jaime Percykz, quien reconoció que el problema es la deserción escolar y admitió que “los chicos no aprenden todo lo que tienen que aprender”.

En un diálogo con Urbana Play, el titular de la cartera educativa aseguró: “Tenemos que lgorar una escuela a la que vayan todos, que sea más exigente, pero que todos aprendan y encuentren allí su proyecto de vida”. Además, mencionó que es una iniciativa que ya se aplicó en Chile; incluso, la provincia de Santa Fe ya lo implementó

La reacción de la oposición fue totalmente distinta. El diputado provincial por Juntos por el Cambio y ex viceministro de Educación bonaerense, Sergio Siciliano, consideró que “la repitencia es el síntoma de un problema mayor que tienen que ver con la enseñanza, los formatos, los contenidos, el sentido y las habilidades”.

“Esta mirada sobre la escuela secundaria le baja el valor a la exigencia y la enseñanza con argumentos de inclusión y contención”, manifestó.

En ese sentido, los legisladores bonaerenses de la oposición emitieron un comunicado en el que se refirieron a este proyecto como “populismo” y lo consideraron “enemigo de la educación”.

La repitencia, “un problema real y profundo”

PERFIL dialogó con Clara Bonfill, director de Enseñanza Innovadora de la Universidad de Belgrano. Al respecto, la especialista se refirió al tema de la repitencia como “un problema real, no inventado”.

“El hecho de que los chicos repitan es porque no alcanzaron el aprendizaje, entonces, se espera que lo hagan al otro año, pero no siempre sucede”, aseguró sobre el sistema actual de educación y agregó que “debe haber todo un andamiaje desde el colegio para que esa repetición logre su objetivo”.

Bonfill se refirió también a la repitencia como un “problema profundo, que es necesario ir trabajando”. Así, enfatizó en que lo importante es cambiar el sistema de evaluación.

“Una buena enseñanza tiene como parte fundamental a la evaluación”, sostuvo y propuso que sea un monitoreo constante de la instancia en la que se encuentra el alumno en cada momento del aprendizaje.

Reducirían la repitencia en las secundarias bonaerenses: debatirán la modificación del sistema educativo

Además, mencionó que el problema de la repitencia tiene muchos factores no solo está vinculado con lo pedagógico, sino también con la nutrición, el aspecto emocional, la salud, la situación de la familia. Si bien reconoció que “no está mal repensar los procesos de evaluación” y que la enseñanza “debe ir actualizándose”, señaló que “un solo cambio en el sistema no es garantía”.

Sileoni contó que Educación trabaja con los profesores secundarios para avanzar sobre la actualización, pero Bochill recomendó también consultar a las universidades que son las que reciben a los estudiantes secundarios, al tiempo que destacó la necesidad de abordar el problema desde sus “múltiples causas”.

“Los estudiantes llegan con problemas de atención, de aprendizaje y con desconocimiento de contenidos mínimos esenciales; sobre todo, en matemáticas y en procesos transversales a las asignaturas como análisis, síntesis y escritura”, evidenció la directora de Enseñanza Innovadora.

De esta manera, Bochill aportó que hay que acompañar cualquier decisión con capacitación docente y resaltó que “hay que ver si en la repitencia no hay otro tipo de cuestiones además de los pedagógicos”.

RdC CP