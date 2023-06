Carlos Leiva, diputado nacional (FdT), consideró nefasto responsabilizar al gobernador del Chaco por el femicidio de Cecilia y negó que deba hacer una autocrítica por fortalecer a Emerenciano Sena. “Lo que se le ha dado a este movimiento social es lo que se le da a cualquiera”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Entrevistamos en este programa al diputado Juan Manuel Pedrini, quien ocupó un cargo muy importante dentro del gobierno de Capitanich en el pasado. Él nos señaló que un femicidio puede ocurrir en cualquier lugar. Sin embargo, no hay dudas de que Emerenciano Sena tiene un comportamiento violento y lo que estuvo mal por parte del Gobierno provincial es lo que precede, no la consecuencia.

Me gustaría saber si podemos reflexionar sobre si es pertinente alguna autocrítica por el hecho de que personas capaces de llevar adelante un acto atroz, como el asesinato de Cecilia, hayan sido tratados como agentes responsables por parte del gobierno del Chaco.

Antes que nada, quiero expresar nuestra consternación y solidaridad hacia la familia de Cecilia.

Emerenciano Sena declaró por primera vez en el caso de Cecilia Strzyzowski

Respecto a la reflexión que usted hace en cuanto a Emerenciano Sena, en mi opinión personal, considero que la conducta que puedan tener como líder de un movimiento social no necesariamente tiene que estar ligada a este caso, el de un supuesto femicidio. Tratar de vincular políticamente un hecho policial y responsabilizar al gobernador de la provincia, como mínimo, merece nuestro repudio.

De ninguna manera un hecho de estas características puede manchar la figura del gobernador Capitanich, quien es un hombre sumamente comprometido con los derechos humanos, los derechos de la mujer, la igualdad de género y los valores familiares. A lo largo de su trayectoria política, ha demostrado un compromiso elocuente en estos aspectos.

Es el máximo responsable del gobierno de la provincia, pero sin embargo, también es cierto que en nuestra provincia existe verdaderamente la independencia de los poderes. Esto es lo que, entre otras cosas, no se menciona en el caso de Cecilia: desapareció el 2 de junio, se realizó la denuncia y, si no me equivoco, a los dos días ya habían sido detenidos los presuntos responsables de este hecho aberrante.

Juan Manuel Pedrini: "En Chaco se votó en medio de un caso policial y con un asedio mediático a nuestra lista"

Es necesario permitir que la Justicia actúe, reunir todas las pruebas correspondientes y asegurarnos de que los responsables, si se demuestra su culpabilidad, como se suele decir, se pudran en la cárcel, porque solamente bestias pueden generar este tipo de situaciones.

No cabe duda que no se puede responsabilizar al gobernador por el femicidio. Mi pregunta es por lo preexistente, el tratamiento preferencial que se le dio a este señor Sena. Fíjese que el barrio en el que se están encontrando ahora restos de la víctima lleva el nombre de Emerenciano Sena. ¿No cree que sería útil una autocrítica por parte del Gobierno? Es claro que todo gobierno es falible…

Lo que se le ha dado a este movimiento social es lo que se le da a cualquier movimiento social que se encarga de trabajar en función de las demandas del sector al que representa. En cuanto a la denominación del barrio, en particular, creo que es más una cuestión propia de la organización que de la responsabilidad desde el punto de vista oficial.

La verdad es que no tengo los antecedentes acerca de si el barrio ha sido denominado de manera oficial, tanto por el municipio como por el gobierno provincial en su momento, como "Barrio Emerenciano Sena". En las provincias o en los barrios existen costumbres de llamar a determinados lugares de determinada manera, no necesariamente de forma oficial, simplemente para darle un nombre y darle dimensión al lugar.

PASO en Chaco: el caso de Cecilia Strzyzowski, clave en la derrota de Jorge Capitanich

Alejandro Gomel (AG): El domingo se llevaron a cabo elecciones en la provincia de Chaco y hubo algunos números que llamaron la atención. Sólo el 52% de la población acudió a votar y hubo un 10% de votos en blanco. Entre los que efectivamente votaron, Juntos por el Cambio resultó ganador en términos de espacio, aunque individualmente el candidato más votado fue Capitanich.

¿Existe alguna relación entre esto y lo ocurrido en los últimos días? ¿Podría interpretarse como un gesto de protesta de la población al optar por no votar o votar en blanco en una proporción significativa?

Sin dudas, si observamos el panorama de hace dos semanas, antes del caso Cecilia, el triunfo de Capitanich era contundente, tanto a nivel individual como en el espacio político que representa.

"El pueblo dijo basta": la madre de Cecilia Strzyzowski lideró una marcha y dijo que quiere justicia, no venganza

La conmoción ha sido tan fuerte, especialmente en Resistencia, que no solo generó votos en blanco, sino que también llevó a que una gran cantidad de personas no acudiera a votar.

Personalmente, estoy convencido de que hubo personas que decidieron votar en contra de Capitanich debido a la enorme conmoción, alimentada en gran medida por la oposición política y los medios de comunicación. Incluso lograron que la madre de Cecilia planteara públicamente que debíamos votar en contra de Capitanich.

En una provincia como el Chaco, donde la mayoría nos conocemos y sabemos quién es quién, nos hemos visto muy afectados en estos tres aspectos: la abstención, el voto en blanco y, sin duda alguna, una parte importante de personas que decidieron votar en contra de Capitanich, como si él fuera el responsable de lo ocurrido.

Caso Cecilia Strzyzowski: encontraron huesos triturados y un dije en un canal

Yo sostengo que Capitanich hizo todo lo que correspondía como gobernador y no me canso de repetirlo. Algunos pareciera que quisieran que él tome un fusil y haga justicia por mano propia, cuando la responsabilidad de actuar y resolver recae en la justicia del Chaco. En ese aspecto, considero que están trabajando con todas las garantías constitucionales y con el respaldo político de todos los que formamos parte del gobierno.

Sin embargo, en este tipo de situaciones, hay cuestiones que resulta imposible analizar con tranquilidad. Por eso, creo que superaremos esta instancia y, yendo a la cuestión electoral, sin duda Capitanich seguirá siendo gobernador a partir del 10 de diciembre.

Pero hoy en día, eso no es lo prioritario, lo prioritario es que se aclare, se establezca y se sepa qué sucedió con Cecilia, y que los responsables paguen por semejante crimen.

Caso Cecilia Strzyzowski: el Gobierno ofrece 5 millones de pesos a quien aporte datos

La verdad es que ninguna mujer, ningún argentino, ningún chaqueño, ningún ciudadano merece pasar por este tipo de situaciones, y menos aún por aquellos que dicen representar a sectores sociales que muchas veces no tienen a quién recurrir.

Sin duda, nos vemos impulsados a seguir a hombres o mujeres que, en este caso, indudablemente no están a la altura de lo que nuestra sociedad necesita en la actualidad.

Capitanich ya había perdido las PASO en ocasiones anteriores y, sin embargo, luego ganó las elecciones generales ¿En qué basa la expectativa que se pueda repetir esto ahora?

Capitanich perdió en dos elecciones primarias antes de esta, en la del 2021 y también en el 2015, y no recuerdo exactamente si también en el 2011. Son contextos y situaciones diferentes, totalmente distintas, por así decirlo.

Carrió: "Mi casa en Chaco fue vandalizada por el señor Sena, por orden de Capitanich"

Basamos nuestras expectativas en que la gente que no fue a votar en esta ocasión seguramente acudirá a las urnas en septiembre, y muchos de los que votaron en blanco, sin duda alguna, seguirán confiando en nuestro gobernador una vez que se aclaren los hechos.

En resumen, y centrándonos en lo estrictamente político y electoral, estoy convencido de que una vez superada esta etapa, la gente reflexionará y comprenderá que no deben dar un salto al vacío, sino que seguirán confiando en el hombre que más ha hecho por la provincia del Chaco en los últimos 50 años.

