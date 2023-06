Juan Manuel Pedrini, diputado nacional chaqueño, aseguró que el caso Cecilia influyó en la pérdida de votos, pero criticó un “bombardeo mediático” contra Jorge Capitanich. “Hay que evaluar que no todos los frentes contienen en las generales todos los votos que sacan en las PASO”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Esperaba los resultados de la elección en Chaco?

En primer lugar, debo decir que los resultados eran una gran incógnita. Por primera vez, estábamos enfrentando una elección en medio de lo que yo llamaría un asedio mediático en la provincia.

En Chaco se votó en medio de un caso policial y con un asedio mediático a nuestra lista. Los principales medios de comunicación, tanto de la provincia como del país, se enfocaron en un caso policial en Chaco. Teníamos algunas interrogantes sobre el resultado electoral, pero al final nuestra lista ganó claramente en términos de candidatos y una ventaja de la lista de la oposición.

Cuando usted ve que desde fuera del Chaco se produce un rechazo tan grande, ¿qué autocrítica tiene para hacer? ¿Qué considera que hicieron mal?

Evidentemente, puedo decirle que hemos fallado en la comunicación. Porque todo el proceso institucional en el Chaco ha sido realmente ejemplar. Creo que hay pocas justicias tan independientes como la nuestra.

El gobernador Capitanich se auto-limitó, enviando un proyecto de ley al Congreso Provincial para que los miembros del Tribunal de Justicia se elijan a través de un concurso público de oposición y antecedentes, es la única provincia que lo ha hecho.

Lo mismo hizo con el fiscal de estado y el contador de la provincia. Todos los organismos que están en la Constitución del Chaco se eligen de acuerdo a la Constitución, con el acuerdo de la Cámara de Diputados. Se realizaron concursos públicos de oposición y antecedentes para todos esos cargos.

Llama la atención que se hable de impunidad en la provincia cuando, en este hecho policial que nos consterna a todos, el de Cecilia, todos los sospechosos están detenidos. Fueron detenidos inmediatamente.

El hijo de Emerenciano Sena estuvo prófugo durante 16 horas y luego fue detenido. No hay impunidad de ninguna manera. Sin embargo, creo que hubo un bombardeo mediático sobre la figura del gobernador.

Evidentemente, que personas como la familia Sena hayan tenido los recursos que tuvieron, indica alguna mala praxis por parte de quienes administran los recursos del Estado, al darle todos esos recursos a personas que son capaces de cometer este tipo de atrocidades. ¿No cree?

Estos movimientos surgen a partir de una irrupción a partir del 2001, de la gran crisis. Ahí aparecen nuevos actores, que son los movimientos sociales. Este fue un movimiento especial, si se quiere, porque contaba con mayores recursos que los otros. Ahora, esta situación de los movimientos no tiene nada que ver con un femicidio.

Nadie pensó que íbamos a estar viviendo una situación como esta. Los femicidios ocurren en todas las clases sociales. Hay empresarios que cometen femicidios. Hay trabajadores que cometen femicidios. Es algo transversal en la sociedad y no debería existir, pero lamentablemente, como usted ve, ocurren en todos los sectores sociales.

Entiendo, el hecho es un policial, pero que es político la relación que tenía este señor con el con Estado, que era una relación preexistente. Como usted dice, los femicidios se producen en todas las clases sociales, pero en este caso creo que por las formas hay algunos agravantes…

Hay tres agravantes. El primero es que la víctima es una mujer, y con nuestra legislación, eso es un agravante. Otro agravante es el vínculo de César Sena con ella, y el tercero es la presumible participación de varias personas en este hecho.

¿No cree que el sistema genere la posibilidad de construir personas así con poder?

No, no creo. Creo lo que le venía diciendo. Hubo femicidios en countries de Pilar.

Uno no esperaba que ocurriera y simplemente ocurre. Creo que eso no es lo determinante, no son los recursos que el Estado ponga o no en manos de una persona, en todo caso. Sí hay que hacer un seguimiento respecto de la utilización de esos recursos que realizan estas personas.

¿A qué atribuye entonces la reacción de la sociedad? Yo tengo una muletilla de psicólogo, cuando uno en el psicólogo cuenta a lo que es injusto, le suele preguntar "¿Y qué tiene que ver usted con esto?”

Sin lugar a dudas que tenemos mucho que ver. Esta persona, y eso es una autocrítica de que debemos hacernos, Integrada nuestro frente electoral. Era una de las 14 colectoras a diputados que apoyaban a nuestro frente electoral.

Él había participado en otras ocasiones en la actividad política, era un líder social fuerte, pero políticamente marginal. Se había presentado en el 2019 a las elecciones Para gobernador, llegó al 1% de los votos, no tenía una gran influencia sobre la política.

Sí era muy fuerte en el plano de las luchas sociales, pero no tenía suficiente apoyo para ser candidato. Esta es la primera elección que se presenta con una colectora dentro de nuestro frente, y esa es una autocrítica que tenemos que hacernos. De ahí a que se nos impute por un femicidio ya cambian las cosas. Lamentablemente, puede haber un femicida en cualquier lista electoral.

Claudio Mardones (CM): El caso ha sido disruptivo, por la desaparición de Cecilia pero también por los datos macabros que han ido surgiendo de la investigación judicial, sin perder de vista que todavía no se ha hallado. En la provincia, el dato disruptivo fue la enorme movilización encabezada por la mamá de Cecilia.

La familia pidió primero que no se realizaran las elecciones y después llamó a hacer un voto Castigo. ¿Cómo se están preparando para transitar los dos meses que quedan de Cara a las paso nacionales en el peronismo chaqueño?

Las elecciones fueron recientes. Lo que tenemos por delante son las PASO del 13 de agosto que seguramente también van a cruzar la política local.

Efectivamente quedan más de dos meses. En la anterior elección legislativa, en la que tuve el privilegio de encabezar la lista como diputado nacional, perdimos las PASO por 11 puntos y medio, y luego logramos remontar ese resultado y ganar las generales. Ahora tenemos una diferencia de poco más de cinco puntos, con un desafío sin lugar a dudas importante.

Un dato que observamos es el de los que no vinieron a votar, que representa más del 40% del padrón.

Nosotros apostamos a un esclarecimiento de los hechos muy rápido. Necesitamos, como sociedad, que este crimen se esclarezca, y que los culpables sean condenados. En el Chaco este caso se va a tratar por juicio por Jurado, que esperamos que se realice cuanto antes.

Vemos con una pérdida de votos de nuestra fórmula gubernamental respecto de las intendencias, entonces, ahí se advierte, claramente, cómo influyó este caso en el electorado de la provincia.

Nuestro frente tiene una gran fortaleza, de 70 municipios hay 50 que está con nosotros. La figura de Capitanich es respetada. También hay que evaluar que no todos los frentes contienen en las generales todos los votos que sacan en las PASO.

Aclarado el caso, la situación va a ser muy distinta y las virtudes de Capitanich, que lo hicieron ser tres veces gobernador de nuestra provincia, único caso, van a quedar expuestas.

Hay una gran información, que se lleva adelante en la provincia de Chaco, sobre la cual vamos a hacer hincapié: por primera vez en muchísimo tiempo se viene creciendo a un ritmo sostenido.

El PBI viene con un ritmo de crecimiento del 6% anual acumulativo, los empleos privados superan por primera vez al empleo público, hay un gran desarrollo de parques industriales, una obra pública que es histórica para nuestra provincia, y eso es lo que queremos poner en valor.

Para eso lo primero es esclarecer el caso de Cecilia, que nos tiene consternado a todos, después vendrá la política. Primero hay que solucionar esta llave que tiene la sociedad chaqueña y luego nos dedicaremos a hacer política y a confrontar los dos proyectos que creo que es lo que va a terminar decidiendo la próxima elección.

FM JL