Carlos Prette, periodista chaqueño, resaltó que es imposible entender el desarrollo del movimiento de Emerenciano Sena por fuera del apoyo recibido por parte de Jorge Capitanich. “Sena ha recibido alrededor de 800 millones de pesos durante este periodo de gobierno”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Se esperaba este resultado de las elecciones en Chaco?

Hace tres días atrás, si usted me preguntaba, yo creía que ganaba Jorge Milton Capitanich. Pero la situación cambió luego de la marcha multitudinaria por Cecilia, que yo no recuerdo que una manifestación sin aparato partidario, espontánea, haya tenido precedente desde el año 83, cuando vino Raúl Alfonsín a Resistencia.

A partir de allí, el hartazgo y el asco que generó, cambió la situación, porque pasaron todos los límites de de un poder que tenían delegado en algunos piqueteros. Esa temperatura social comenzó a subir.

PASO en Chaco: Juntos por el Cambio le ganó por más de 5 puntos al oficialismo de Capitanich

Cuando vi eso, creí que Capitanich iba a perder, porque la condena social llegó tras la soberbia y la violencia institucional ejercida indirectamente por el poder, porque se delegó mucho poder en este clan Sena y pasaron todos los límites, terminaron con la vida de una joven mujer. Aquí están los resultados, un “urnazo” en el Chaco.

Me quedo con la palabra "asco", evidentemente, una potencia que trasciende lo racional. Uno miraba esa madre diciendo que la verdadera protesta eran las urnas, o sea, se encontró con un contendiente insuperable, diría.

Lamentablemente, si no fuera por este caso, por la vida de Cecilia que se perdió, Capitanich hubiera ganado.

En Chaco, hay una gran parte de la población que recibe beneficios sociales a través de ayudas de todo tipo, como el Anses. Tenemos mucha gente que tiene pensiones graciables, tenemos planes. Es decir, una población altamente dependiente del Estado.

El caso de Cecilia Strzyzowski, clave en la derrota de Capitanich

Además, Capitanich se llena la boca hablando del monopolio de los medios en Argentina pero él tiene un poder monopólico de comunicación en el Chaco, que está integrado por Chaco TV, por Radio Chaco, por las agencias Foco, que es un portal de noticias donde solamente hay información pública y de propaganda de su partido.

No garantizan en Chaco la pluralidad de voces que él y el kirchnerismo en su discurso exigen, tienen una doble vara. Se apropiaron de los recursos del Estado, se apropiaron de la calle, nos quitaron la libertad de transitar y de trabajar libremente, y el pueblo chaqueño, que es tan manso y soporta tantas humillaciones del poder, aquí dijo basta.

Cuéntenos la importancia del partido radical. Cuando abríamos el programa de hoy lo que veíamos es que en el Chaco hubo alternancia en el poder. De hecho, ganó el radicalismo en dos oportunidades, la última con Ángel Rozas.

O sea, vemos que los resultados del radicalismo siempre fueron buenos. Aún cuando ganaba el peronismo nunca fueron insignificantes, como en otros distritos. Siempre estuvo ahí.

Desaparición, detenidos, pistas y oscuras versiones: la cronología del caso Cecilia Strzyzowski

Rozas estuvo ocho años, dos gestiones, luego vino Roy Nikisch, quien perdió las elecciones con Jorge Milton Capitanich, que estuvo en el poder durante dos mandatos consecutivos. Después, asumió Domingo Peppo y ahora nuevamente Capitanich.

Si bien la provincia es altamente peronista, con un voto cautivo, el peronismo se fue equilibrando y, hoy en día, quien decide las elecciones es el sector del voto independiente. Pero también costó llegar a este equilibrio, ya que no tuvimos una transición institucional fluida entre una gestión y otra.

Aquí en el Chaco, el Tribunal de Cuentas está integrado por radicales y peronistas. El que viene al poder maneja el tribunal de cuentas. La Justicia, aunque digan que es independiente, maneja la Fiscalía de Estado y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Incluso la excompañera de fórmula de Capitanich del ‘99, que perdió contra Rozas, forma parte actualmente del Tribunal de Cuentas.

Ella fue diputada provincial por el frente chaqueño, diputada nacional y ahora tiene la responsabilidad de controlar al gobierno. ¿Usted cree que ella va a encontrar alguna falla o presentar alguna denuncia en la gestión de Capitanich?

La movilización por Cecilia, una de las más multitudinarias de la historiad de la provincia.

¿Lo que usted dice es que el radicalismo está en contubernio con el peronismo?

De alguna manera sí, porque aquí, quienes han realizado las denuncias más importantes contra el Gobierno han sido los medios de comunicación.

¿Por qué no se establecen sistemas selectivos para el Tribunal de Cuentas, donde se realicen concursos de oposición y se evalúen los antecedentes, tal como ocurre en la Justicia? En la provincia del Chaco, en la Fiscalía de Investigación Administrativa, por ejemplo, tenemos a una persona afiliada al radicalismo de la cual nunca he podido obtener información, ni siquiera en off the record. No nos facilitan el acceso a la información pública.

La sonrisa inexplicable de Capitanich

Lo que sí puedo decir es que en la Cámara de Diputados del Chaco hay más de 100 pedidos de informe al gobierno que no han sido contestados. Como ciudadano, tengo un pedido de informes al gobierno del Chaco que no me han respondido ni Capitanich ni la Policía del Chaco. Es decir, es difícil trabajar y ejercer el periodismo en un contexto institucional donde no existe transparencia y donde además estamos expuestos.

Aquí, en el Chaco, es difícil hacer periodismo, especialmente en zonas con presencia del narcotráfico. Tenemos una localidad, Sáenz Peña, que está muy cerca de convertirse en nuestro propio "Rosario del narcotráfico". No contamos con garantías para ejercer el periodismo de manera libre e independiente.

¿Usted presentó una denuncia por la que recibió amenazas y aprietes por el hecho de investigar el caso de Cecilia Strzyzowski?

La primera vez, se me paró una moto al lado cuando iba a mi domicilio, y me dijo: “Dejate de joder con el movimiento o la vas a pasar mal”. Luego continúo su camino. Era una moto blanca sin patente Yo podría identificar este hombre si lo viera, porque iba a cara descubierta. Yo sí llevaba casco, pero me identifico enseguida.

Hallaron prendas y una valija quemada en el Barrio Emerenciano: investigan si son de Cecilia

Decidí no hablar de esto en varias entrevistas con los medios nacionales, no hacer mención, porque primero estaba el caso Cecilia, y no me gusta ser autorreferencial. Ahora hablé con algunos hombres de la justicia provincial y federal y me recomendaron que, después de la segunda amenaza que recibí telefónicamente, realice la denuncia para protegerme.

Fue una llamada de un número del interior de Chubut, una llamada intimidatoria. Yo no entendía qué le pasaba a ese hombre, que me estaba llamando por videollamada, y le preguntaba qué es lo que quería, no sabía si era una persona que tenía algún problema mental. Entonces me dijo “quiero una captura de pantalla porque no veo bien tu rostro en el perfil de WhatsApp, yo te tengo agregado”. “¿Para que querés?”, le digo. “Porque yo soy el que te va a hacer boleta”, me dijo.

Cuando terminó esa frase corté y me llamó un montón de veces más, hasta que bloqueé el número.

Votó la madre de Cecilia Strzyzowski en Resistencia: "El de hoy es el voto bronca"

Quisiéramos que nos cuente, para poder hacernos una idea de la distancia, lo que representa, como movimiento social, la familia Sena. ¿Con qué se lo podría comparar?

En 2007, Capitanich llega al gobierno y construye su poder territorial con los movimientos sociales. En ese momento, había alrededor de diez movimientos sociales, hoy, en la provincia, tenemos más de 100. Capitanich eliminó al Partido Justicialista (PJ) de la ecuación, al igual que lo hizo el kirchnerismo y Cristina, transfiriendo la responsabilidad de los beneficios sociales a los movimientos.

Sena experimentó un crecimiento patrimonial y territorial en paralelo al gobierno de Capitanich. Comenzó a distribuir dinero, similar a lo que sucedió con el caso de Milagro Sala en Jujuy, por ejemplo, y adquirió una figura prominente.

No se puede entender a Emerenciano Sena sin Capitanich, al igual que no se puede entender a Lázaro Báez sin Néstor o Cristina Fernández de Kirchner.

Las enseñanzas de las elecciones en Chaco

Fue un crecimiento paralelo y, por supuesto, todo el mundo sabía quién era Sena. Era un hombre violento, intimidante, y a mí personalmente no me gusta estar en la posición en la que estoy hoy, pero no estábamos en condiciones de decir "me quedo en casa y me guardo".

Cuando los límites se sobrepasan, no nos queda otra opción que luchar. Uno tiene miedo, pero también encuentra el coraje necesario para enfrentar la verdad, porque esta situación exige valentía.

Desesperados, 10 allegados a Emerenciano Sena cambiaron sus celulares luego del crimen de Cecilia Strzyzowski

Los orígenes de Emerenciano Sena

Emerenciano Sena, más allá de sus condiciones psiquiátricas, ¿ideológicamente representa algo? ¿Hay algún elemento para que podamos hacernos una idea de su de sus ideas políticas o simplemente es una oportunista?

Él surgió del radicalismo, proviene de una base radical. Lo conozco desde 1999. Después, Marcela Acuña le agregó el socialismo, esa idea cubana, de la revolución cubana, en su cabeza, y comenzó a vestirse de rojo.

Creo que esto fue para generar polarización y grieta, no creo que realmente fuera socialista. Todo lo que buscó y obtuvo fue un crecimiento personal en términos económicos, beneficios y lujos, usar camionetas caras y llevar una vida que, por ejemplo, le permitió viajar al Vaticano y encontrarse con Bergoglio.

Viajó al Vaticano y a Cuba. No vivía una vida opulenta, pero definitivamente no era la de un socialista. Entonces, entre su discurso y su práctica, había una brecha significativa.

El clan Sena recibió este año 839 mil pesos por día del gobierno de Capitanich

Cuéntenos acerca del origen de este hombre. ¿Cómo llegó a ser quien es?

Comenzó como empleado, albañil, trabajando en la construcción. Luego, a través de su participación en la UOCRA y luchas por derechos laborales, comenzó a destacarse. A partir de 1999, cuando empezó a trabajar activamente como piquetero y líder social, inició su disputa política en el gobierno de Ángel Rozas, ocupando la vereda de la Casa de Gobierno en Navidad, con una un rancho en la vereda de Casa de Gobierno, “corte rancho", le llaman.

Así fue como comenzó a crecer gradualmente. Sin embargo, la forma en que fue respaldado por el gobierno de Rozas no se compara con el apoyo que recibió de Capitanich. Rozas lo mantenía alejado y tranquilo, sin brindarle los beneficios que Capitanich le proporcionó.

Capitanich, tras el cierre de comicios: "Hemos sido atacados e injuriados de una manera muy doliente"

Hoy se ha descubierto que, aproximadamente, ha recibido alrededor de 800 millones de pesos durante este periodo de gobierno a través de la Fundación del doctor Saúl Acuña, que era donde canalizaban el dinero del Estado.

Desconocemos lo que recibieron a través de las cooperativas. Es decir, esta fuerza u organización estaba financiada. Solían viajar a Buenos Aires. En cada marcha de Cristina llevaban dos o tres colectivos, movilizando todo con dinero del Estado, porque, por supuesto, Capitanich nunca habría puesto un peso de su bolsillo para estas movilizaciones.

