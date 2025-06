Tras su visita a las Islas Malvinas, Aldo Leiva, diputado nacional de Unión por la Patria y excombatiente en la guerra, aseguró que el obstáculo para el reclamo de soberanía no son los kelpers, sino la permanencia de la base militar británica. “Están ahí para proteger y para seguir avanzando en la depredación de nuestros recursos, que es lo que les interesa”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Aldo Leiva fue combatiente en la guerra de Malvinas. Fue intendente de su ciudad, General José de San Martín, en Chaco, entre 2013 y 2019. Entre 2008 y 2009 fue ministro de Desarrollo Social del Chaco. Actualmente es diputado nacional de su provincia por el bloque de Unión por la Patria. El 10 de junio, se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, en memoria de la creación, en 1829, de la comandancia político-militar de las Islas Malvinas, por un decreto del entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. La semana pasada, Leiva regresó a Malvinas junto a su hijo Guillermo.

¿Qué sintió cuando volvió a Malvinas? ¿Cómo está Malvinas 43 años después de aquella guerra en la que usted estuvo? ¿Qué le dijo a su hijo? Háganos una especie de crónica de lo que sintió.

La verdad que volver después de 43 años significó una emoción indescriptible, donde se entremezclaron el dolor, el llanto con la sensación de volver y recorrer ese territorio que es nuestro, donde estuve presente con mis camaradas, fundamentalmente con aquellos que dieron su vida. Después de 43 años, volver al monte Dos Hermanas, recorrer y encontrar la posición donde había estado, me generó una emoción casi descontrolada.

Esa emoción la viví junto a mi hijo Guillermo, que es un joven que se recibió hace poco de abogado. Siempre estuvo presente Malvinas en su vida. Pero, a veces, decirle a un joven "vamos una semana a la Isla Malvina", puede ser tomado como acompañar a papá y listo. Pero la verdad que la forma en que estuvo, que me contuvo, que me acompañó, que registró cada uno de los momentos que vivimos, fue incomparable para ese momento que me tocó vivir.

¿Cómo encontré Malvinas? Encontré un territorio donde, sin dudas, la fortaleza bélica que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña es enorme. La base militar tiene alrededor de 2.000 agentes de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, y está a unos 20 km del pueblo. Ellos están ahí para proteger y para seguir avanzando en la depredación de nuestros recursos, que es lo que les interesa. También les interesa esa base militar para tenernos vigilados a toda esta parte del continente.

En lo que se refiere a la isla, a Puerto Argentino, mi percepción es que les interesa poco y nada. Hoy uno ve que la población actual, mayoritariamente, tiene que ver con pobladores de diferentes partes del mundo. Se percibe que hay mucha población proveniente de Filipinas. También hay chilenos, peruanos, venezolanos, uruguayos y algunos argentinos. Allí desarrollan su vida en absoluta normalidad en la isla. En lo personal, no sentí ningún tipo de cuestionamiento por parte de los que viven en Puerto Argentino. Sí se vive una situación totalmente diferente en la base militar, donde nos revisan hasta los zapatos, tratando de hacernos sentir muy fuertemente la presencia de ellos. Son muy minuciosos, para que uno no pueda traer ni siquiera un pedazo de piedra de la isla. En mi caso personal, había rescatado algunos objetos de mis camaradas y fueron secuestrados ahí, en la base, sin mayores explicaciones.

Para hacer una crónica, puedo decir que me quité una mochila que llevé durante 43 años. Siempre soñaba con poder volver, poder hacer este homenaje, que lo hice en mi posición y posteriormente en el cementerio de Darwin, donde también leí un manifiesto porque, más allá de lo simbólico, también pretendo darle institucionalidad. En ese aspecto me parecía que, como diputado de la Nación, no podía ser un viaje donde solamente vaya a sanar mis heridas, sino que también quería dejar algún mensaje para las futuras generaciones, para las instituciones de la democracia y, fundamentalmente, como un aporte a lo que creo debe ser la lucha para seguir insistiendo con la idea de que alguna vez ese territorio nos sea restituido.

El presidente Milei considera que la forma de recuperar Malvinas es que Argentina tenga un nivel de desarrollo superior al que se consigue en las Malvinas, y que los malvinenses quieran ser argentinos. ¿Cómo vio ese Puerto Argentino de hace 43 años y hoy? Compare ese progreso con su ciudad, General José de San Martín, o con la capital, Resistencia, la capital del Chaco. ¿Ellos mejoraron mucho y nosotros poco, o no?

Yo siento que la población de Puerto Argentino está detenida en el tiempo. Se habla de los recursos, pero la población con la que pude tener diálogo está pensando en volver a su país de origen. Tuve charla con chilenos, peruanos, venezolanos, filipinos, y todos lo toman como un trabajo que deben hacerlo durante un determinado tiempo, poder acceder a la pensión o jubilación, y volver a su país de origen. Es el objetivo que tienen la mayoría de los pobladores, a excepción de lo “originario”, por llamarlo de alguna manera, que ya tienen una vida hecha y seguramente van a morir ahí. Pero el resto está pensando en irse.

Tampoco hay posibilidades para que los jóvenes puedan desarrollarse, desde el punto de vista de estudios universitarios. La salud es primaria porque no existen especialistas, son médicos generalistas. Cuando hay algún problema de salud complicado, lo tienen que llevar a Chile o a Londres. El resto de la vida es una vida muy difícil. El sol sale a las 9 de la mañana y oscurece a las 17:30. No hay prácticamente vida nocturna. Hay dos o tres pubs, que es para que la gente vaya a comer, y están abiertos hasta las 23.30. Después, cuando oscurece parece un pueblo fantasma.

Cuando se habla de que los kelpers quieren ser parte nuestra, se habla con muy poco conocimiento. Efectivamente, acá el problema no son ellos, como no fueron en el 82. El problema no son los kelpers, sino la decisión británica de mantener su base militar en Malvinas. Y el problema hoy sigue siendo esa base militar, que es la que hay que tratar de generar las condiciones necesarias para que no siga estando. Seguramente sea un sueño casi imposible en este momento, pero por ahí pasa la cosa. No pasa porque ellos ganen bien, o mal, o mucho más de lo que quisieran. Pasa por la decisión política del Reino Unido de seguir teniendo esa base militar ahí, que no solamente tiene la posesión de las islas, sino que tiene una mirada muy fuerte hacia la Antártida.

Alejandro Gomel: Se está hablando muchísimo de la posible detención de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer habló de esto en el PJ la expresidenta. ¿Qué panorama ve ante esta situación?

En principio creo que lo que sucede hoy es lo que sucedió a lo largo de nuestra historia. No hay que olvidarse que se bombardeó Plaza de Mayo y que Perón estuvo proscripto 18 años. No hay que olvidarse de la noche más oscura que tuvimos con el golpe militar, donde se escuchaba “algo habrán hecho”, y, como consecuencia de ese “algo habrán hecho”, desaparecían y perseguían a opositores.

Hoy basta con que un medio hegemónico o importante diga que, en este caso, Cristina es una delincuente para que un fiscal se haga eco, siga el proceso judicial y se la condene sin mayores fundamentos. Es inaceptable que un presidente o una presidenta pueda ser condenada cuando no existe una firma o un solo registro de lo que eventualmente pudo hacer Cristina. Esta es una cuestión meramente política. Antes era con las armas, hoy se nos fusila con los medios y se nos hace desaparecer con una Justicia que es servil al poder de turno.

AG: A partir de ahí, ¿qué va a pasar con el PJ? Algunos dicen que esto va a unir al partido. Ayer se lo vio a Axel Kicillof junto a Cristina Kirchner en la sede de Matheu. ¿Cómo ve al peronismo?

Veo al peronismo como fue a lo largo de su historia. En este tiempo, es muy difícil hablar de esas cuestiones, pero muchas veces nos intentaron dar el certificado de defunción. Y cuando eso ocurrió, siempre hubo manifestaciones como la que hubo en el día de ayer, donde aflora la solidaridad, aflora el compromiso y dejamos la diferencia de lado para tener un solo objetivo. En este caso, es generar las condiciones para que esto que se anticipa que va a hacer la Corte no sea posible. Y si es que eso sucede, seguir luchando.

Seguramente el próximo camino va a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o el lugar que decida Cristina. También se trata de minimizar al peronismo, y el peronismo es muy amplio. Es el movimiento popular más grande que existe en este momento en nuestro país. Como tal, debemos seguir reaccionando como reaccionamos ayer, y debemos generar las condiciones necesarias para que, en democracia, como lo hicimos a lo largo de nuestra vida política, podamos generar los cambios que necesita nuestro país.

