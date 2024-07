Alejandro Bercovich: "A la AMIA le es más cómodo confraternizar con Barra y Cúneo Libarona que conmigo"

El economista Alejandro Bercovich manifestó que los intereses políticos y económicos son los que orientan la relación del Gobierno con Israel y Estados Unidos: "Que en Argentina los judíos sean asimilados a Milei, es peligroso para el futuro", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Bercovich es periodista, economista y conductor de “Pasaron cosas” en Radio Con Vos y de “La ley de la selva” de C5N. Además, es director de la película documental “Fondo, otra vez la misma receta”, en donde desde el humor y la ironía, desarrolla la historia del organismo internacional en relación con el país. También publicó “Diciembre”, un documental que analiza el estallido del 2001 desde diferentes perspectivas..

La DAIA cuestionó tus dichos contra el presidente de la AMIA, a quien le criticaste el discurso que dio durante el acto oficial del 30 aniversario del atentado. El duro comunicado de la DAIA sostiene, entre otros puntos, que la asociación que realizaste “constituye el mismo terrorismo que mató en la Argentina dos veces, en otros países y en el Estado de Israel el pasado 7 de octubre”. ¿Qué opinás sobre lo que dijeron?

Es muy fuerte. Se escucha el párrafo y se nota la desmesura. ¿Qué pensás vos, Jorge? Francamente, lo que yo pienso, lo vengo diciendo desde las 36 horas que me enteré que lo habían publicado.

No conozco al presidente de la AMIA, pero sí al titular de la DAIA, y siempre me pareció una persona que luchaba contra los halcones, por eso me sorprende mucho…

Yo francamente no tenía el gusto, y con Amos Linetzky tampoco había cruzado nunca una palabra, pero simplemente lo que hice fue analizar críticamente su discurso del jueves pasado, a propósito de los 30 años de la masacre todavía impune de la AMIA.

Fue el discurso oficial, el que se pronunció ahí en Pasteur 633, a la hora de la bomba, como todos los años. Y fue un discurso que, más que hablar de esos 30 años o del dolor de las 85 víctimas, para mí confundió todo y mezcló la situación actual en Medio Oriente, muy doloroso también, justamente para desenfocar el acto de lo que debía recordar, que eran los responsables de aquella masacre y del encubrimiento de los culpables, de los verdaderos terroristas.

Justamente la comunidad no tuvo respuestas a los pedidos de justicia y de verdad, y como creo que necesitaban encubrir en parte su complicidad con ese hecho y con esa impunidad, terminaron responsabilizando a el feminismo, a UNICEF, a la Cruz Roja, a los organismos de derechos humanos y al progresismo, de vaya a saber qué.

Fue un discurso centrado en repartir culpas entre sectores de la sociedad civil, que nada tenían que ver, pero que casualmente son habituales blancos de la ira de la ultraderecha, que estaba presente en el lugar. No solo porque estaba el presidente Milei y el ministro de justicia, Cúneo Libarona, sino porque además estaba presente en el discurso.

Nunca había escuchado un discurso en ese tono, y creo que no se habría pronunciado si no estuviéramos en este momento histórico de la Argentina, o sea, fue un discurso que sintoniza mucho con la violencia que se vive todo el tiempo en el debate público, en las redes y en la realidad. Basta escuchar al Presidente diciendo que “le dejó el culo como un mandril” a un banquero.

Toda esa violencia es la que yo critiqué en el discurso del presidente de la AMIA el jueves, y eso me valió, por un lado que la Organización Sionista Argentina me dijera que soy un portador de apellido, sugiriendo que no soy judío, y después la DAIA directamente acusándome de terrorista.

Lo que me reconforta es que la marea de solidaridad de miles de judíos, me confirma algo que yo sospechaba, que es que la DAIA no habla por la comunidad judía, que la DAIA representa solamente una pequeñísima porción de la élite, sobre todo empresarial judía.

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, brindó un controversial discurso en el aniversario 30 del atentado.

La DAIA usurpa la palabra “comunitaria”, porque si no nos explica cómo desde Roberto Moldavsky y Sebastián Wainraich, dos superfiguras del humor judío en la Argentina, que ambos están en desacuerdo con muchos de los análisis que hago yo sobre el conflicto en el Medio Oriente, me llamaron y me brindaron su apoyo.

Es que hay que decirlo, la DAIA defiende al ultraderechista Benjamín Netanyahu, no a la colectividad judía argentina. Insisto, Fopea activó sus alarmas y criticó que se me acuse de un crimen tan grave. También el Sindicato de Prensa y un montón de figuras de la cultura judía ayer me abrazaron y me hicieron sentir bien.

Todo esto después de un fin de semana en el que la pasé realmente mal porque llegaron la marea de insultos y amenazas en las redes sociales y que al final cuando son terroríficos te terminan afectando. Es decir, lo que buscan ellos es que uno se autocensure, que la próxima vez lo piense dos veces antes de disentir con la palabra oficial que ellos creen que es la suya.

La comunidad judía y el gobierno de Milei

El domingo se difundió una entrevista al rabino que es el presidente honorario en Estados Unidos de la libertad religiosa, Abraham Cooper, quien obviamente tiene una posición podríamos decir, halcona. A partir del problema que está pasando en este momento Israel a nivel mundial, de manifestaciones en contra, él sostenía que Israel recibía las críticas por ser el significante de los Estados Unidos, es decir, que los que querían atacar a Estados Unidos, atacaron a Israel. Y yo le pregunté, reconociendo que me parece que es posible ese planteo, si el apoyo de Javier Milei a Israel no es también una búsqueda de congraciarse con los Estados Unidos, ¿cómo ves vos esta relación de Israel, Estados Unidos y Milei?

La veo problemática desde el punto de vista de la comunidad judía, justamente por eso me parece tan grave este embanderamiento de la AMIA y de la DAIA con el gobierno de Milei y sobre todo con su discurso y con sus prácticas violentas. Pensemos que Cúneo Libarona estuvo preso a finales de los años 90 como partícipe necesario de encubrimiento y extorsión en la causa AMIA cuando era abogado de uno de los acusados.

Yo no soy quien para juzgarlo a Cúneo Libarona ahora ni entonces, pero es evidente que a la AMIA le es más cómodo confraternizar con Barra y Cúneo Libarona que conmigo. Y eso que Barra es el procurador del Tesoro que tiene un pasado nazi, que bien documentó la Editorial Perfil, y a quien disculparon porque pidió perdón. Bueno, les resultaba más cómodo confraternizar con ellos que conmigo, a quien dejaron de considerar judío.

Es evidente que esos intereses políticos y económicos son los que orientan esa relación y los que también orientan la política de la dirigencia comunitaria hoy. Ahora, es completamente legítimo también que sea así, porque ayer lo que pisoteó la DAIA es el viejo adagio de que donde hay dos judíos hay tres opciones. Es que el disenso es marca identitaria de la comunidad judía.

Esta fase totalitaria es algo muy contrario a la cultura. Es una fase supremacista que encabeza Netanyahu pero que se replica en todos lados, la verdad es que ha cambiado el carácter de pertenecer a la comunidad judía.

Alejandro Gomel (AG): Con los años, el sionismo ve el hecho de no ser sionista como un ser antisemita directamente. ¿Ahí hay una cooptación del judaísmo por parte del sionismo?

Sí, y te lo hacen saber de manera muy violenta, cuando históricamente son dos cosas muy diferentes. Les recomiendo hablar esto con Ariel Feldman, que es un profesor e investigador judío, nacido en Israel, que fue prácticamente excomulgado el año pasado por haber condenado muy tempranamente el operativo de respuesta al aberrante atentado terrorista del Hamas, el pasado 7 de octubre.

Feldman cuenta que la historia de nuestra comunidad es la historia de la diáspora europea, que tiene muy poco que ver con este supremacismo que, además, vuelve a la liturgia religiosa el centro de ser judío, cosa que antes no era así, era muy diferente.

Y bueno, la verdad que sí, es una cooptación que pone en peligro a los judíos en Argentina, los hace vulnerables a más antisemitismo, no a menos. O sea, esto de que Israel sea, con su ejército y lo que está haciendo en Gaza, sea asimilada a los judíos, y que además acá en Argentina los judíos sean asimilados a Milei, es peligroso para el futuro.

Elizabeth Peger (EP): Saliendo de la comunidad judía y amplificando un poco eso, me parece que nos interpela desde la clausura del disenso, a nosotros como periodistas, pero sobre todo a la Argentina como sociedad. ¿Coincidís?

Sí, por eso la solidaridad desde ayer. No agité nada, no me gusta victimizarme ni ponerme en el medio. De hecho voy a hablar con ustedes de esto que estoy hablando y mi intención es pasar la página. Pero es muy jodido que le digan terrorista a un periodista por opinar.

No perdamos de vista eso, porque después de que te dicen terrorista te aplican una ley antiterrorista, te prohíben o te echan del trabajo, que es lo más fácil que podrían hacer con la influencia que tienen también. Es algo que ocurre todo el tiempo, por presión corporativa y sobre todo del más alto nivel corporativo, gente se queda sin laburo, fuera del uso de la palabra o gente se queda fuera de la sociedad directamente.

La verdad, yo no tengo ni ganas de hablar con ellos, pero si tuviera la oportunidad, les diría: ¿En serio soy yo el terrorista que le estaba dedicando el programa entero del 18 de julio a conmemorar los 30 años del atentado? ¿En serio soy yo que estaba en la marcha de los paraguas exigiendo justicia ese mismo año cuando la jerarquía de la DAIA y el gobierno de Israel ya estaban buscando encubrirlo junto a Menem la noche posterior al atentado? Eso les preguntaría, pero yo creo que la verdad no vale la pena.

