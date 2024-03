Alejandro Horowicz, autor del libro “Lenin y Trotsky. Los dragones de Marx”, subrayó que la dinámica social ha cambiado y puede haber una potencial explosión social. "No hay ningún descenso inflacionario sino un ascenso continuo a los infiernos inflacionarios", graficó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Horowitz es ensayista, doctor en Ciencias Sociales, summa cum laude por la Universidad de Buenos Aires, dirigió la colección Espejo de la Argentina Editorial Planeta. Fue columnista de revistas como Primera Plana, Competencia, Contra Editorial de los diarios La Opinión, Convicción, Clarín, Sur, Perfil, BAE, Tiempo Argentina y director del mensuario Consignas. Este año, Horowitz agrandó su colección de títulos y presentó el libro “Lenin y Trotsky. Los dragones de Marx”.

Hay una estrofa de La Internacional que dice “Agrupémonos todos, en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor por La Internacional”. ¿Los pobres de la Argentina podrían unirse, de alguna manera, en su reclamo a Milei en los próximos meses?

Ese tema me hizo recordar la primera vez que, en un acto masivo de trabajadores en Chile en 1970, se cantó La Internacional. Se te ponía la piel de gallina. Las cosas no son iguales a aquella época, tenemos 70% de pobres, entonces, La Internacional tendría que ser abrumadora aquí porque los pobres nunca estuvieron tan desarmados como ahora.

¿Cómo reaccionarán los sectores más afectados con la llegada de las nuevas tarifas de los servicios públicos, en mayo y junio, hasta llegar al piso de los incrementos de costos y de caída del nivel de vida?

Es particularmente difícil imaginar, no solo porque las reacciones no son tan calculables, sino porque el sinnúmero de frentes en simultáneo que el Gobierno nacional mantiene permite saber que el grado de inestabilidad político es inaudito. El Gobierno parece un vestido que se va a caer y, sin embargo, no sucede.

Pero esto no es una prenda femenina, hay que tener en cuenta que se va a tener enfrente a los gobernadores y se enfrentará al Senado con una próxima derrota con el DNU. Además, nadie sabe qué va a pasar con los títulos públicos, que esta semana tienen que rollear, y la incertidumbre sobre la transformación de los títulos públicos podría afectar a la Bolsa de Valores y al dólar, incrementando la inestabilidad financiera y acelerando la crisis económica.

Cuando trabajaba en Economía de Clarín y discutíamos los gráficos sobre inflación teníamos un chiste que decía: “Vamos a hacer un gráfico amable”, y hacíamos uno de barras en donde se compraran el mes anterior, con el anterior y con el próximo. Pero la inflación real no es con un gráfico de barras sino que es una curva exponencial donde las barras se van poniendo una arriba de la otra y se organiza el sentido de la cuestión.

Es que aquí no hay ningún descenso inflacionario sino un ascenso continuo a los infiernos inflacionarios y como tal, en tantos frentes en simultáneo, es obvio que habrá una chispa. Luego, hace falta una imaginación napoleónica para saber cómo y cuándo saltará esa chispa.

El capital político de Milei y la tensión social

Jaime Durán Barba decía que cada generación es más hedonista que la anterior, quiere todo más rápido, por tanto, la tolerancia al dolor es menor si se compara con su generación predecesora. ¿La clase menos pudiente, viene tan golpeada de tantas crisis que ya no tiene una capacidad de reacción y de protesta? ¿O, por el contrario, crees que la sociedad tiene mecha corta, siguiendo con tu metáfora de la chispa?

Lo que he aprendido sociológicamente es que en una sociedad tan fragmentada, hablar de comportamientos universales es peligroso, ya que no explica adecuadamente la diversidad de realidades. Es crucial pensar en fragmentos anulados y fragmentos dinámicos para comprender mejor la sociedad.

Los votantes de Milei, especialmente aquellos de origen popular, han sido afectados de manera particular por prácticas políticas de cuatro décadas. Muchos de ellos carecen de capacidad de respuesta y podrían experimentar una grave depresión, lo que generaría problemas de salud mental a una escala desconocida en Argentina.

Además, Milei fue votado por 8 millones de personas, pero ¿qué pasará con los 40 millones restantes? Esta diversidad de edades y condiciones genera incertidumbre. Aunque algunos segmentos de la población pueden sorprender, como los viejos, en general, no son el motor del dinamismo.

Lo que encuentro particularmente preocupante es la combinación explosiva entre las condiciones de gobernabilidad y las condiciones de existencia tan crispadas. Si los intendentes, por ejemplo, no pueden satisfacer las necesidades de sus bases sociales, podríamos ver puebladas que se propaguen rápidamente debido al malestar generalizado.

Esto no será resultado de un llamado específico, sino que surgirá de forma espontánea en respuesta a las tensiones acumuladas en la sociedad argentina. Aunque la CGT podría tener cierta influencia, es poco probable que encabece una pueblada, ya no existen figuras como las de Augusto Timoteo Vandor. La dinámica social ha cambiado y estamos en un momento de potencial explosión.

