Alfredo González: "No vimos en los candidatos ningún proyecto de economía PyME"

El empresario chaqueño y presidente de la CAME, Alfredo González, habló sobre la situación de las pymes e hizo referencia al desafío que va a tener que enfrentar el próximo gobierno en base a la economía. “La realidad es totalmente difícil, aquel partido que gane la elección va a tener un trabajo muy arduo”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Denos un "termómetro" de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre qué está pasando con el consumo y la economía.

¿El dato del INDEC del producto bruto respecto al año pasado, se concentra exclusivamente en la cuestión de exportaciones a partir de la sequía? ¿La sequía ya afectó a las demás industrias?

Por caída del consumo, la industria pyme retrocedió 0,6% anual en junio

Sí, indudablemente ha afectado. En todo este año tuvimos bajas en ventas, en el último mes el índice fue de 3.6%, llevando al mes de junio a ser el más bajo que se midió en ventas pymes.

Va a afectar al consumo interno. Más del 70% de lo que se produce en todos los sectores productivos pymes es para el consumo interno, de ahí la importancia cuando baja el rendimiento.

¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Cómo cree que va a terminar la economía al momento que asuma el nuevo gobierno?

Ante un derrumbe de exportaciones, industriales reclamaron un "dólar pyme"

Muy difícil, si la macroeconomía sigue con estos vaivenes, que hacen difícil el día a día de la microeconomía, vamos a pasar varios meses con grande dificultades.

Por eso la importancia de que haya una política distinta para el sector de las pymes, porque no tienen mucha espalda financiera para aguantar estos vaivenes, como sí lo tienen las grandes empresas, que también lo sufren pero en otro aspecto.

Nosotros no tenemos la posibilidad de negar la entrega de productos.

El Gobierno anunció medidas de alivio fiscal para pymes y mipymes

¿Cuál es la posición de CAME respecto a las medidas que anunció el ministro de Economía? Me gustaría que me cuente su postura.

Nosotros no somos generadores de precios, recibimos una lista.Las pymes que importan algún tipo de producto o insumo no tienen la capacidad para absorber este nuevo Impuesto PAIS.

Además, este impuesto se adelanta una vez que se tiene la autorización del pago al exterior para hacer algún tipo de compra

Indudablemente eso va a seguir complicando el consumo interno, que va teniendo una contracción más fuerte en estos meses.

"Dólar pyme": los industriales reclamaron un cambio diferencial y alertaron sobre el derrumbe de exportaciones

Fernando Meaños (FM): ¿Qué esperan para el consumo hacia el año próximo?

Queremos que la situación sea distinta, pero la realidad es que es totalmente difícil, aquel partido que gane la elección va a tener un trabajo muy arduo.

Nosotros, como entidad intermedia, seguramente vamos a interceder para tratar de ayudar a quien tome ese mando porque lo necesitamos urgentemente.

No tenemos perspectiva porque las cosas cambian en nuestro país y esto se vive semana a semana. Aún más para todos los sectores pymes que no tenemos injerencia en la macroeconomía argentina. Por esto decía que los vaivenes macroeconómicos nos llevan puestos en el día a día de las pymes.

Hoy, hasta diríamos que estamos en una etapa mucho más complicada porque no tenemos una perspectiva y los cambios que tenemos hacen que sea aun mas difícil todavía.

Intermediarios y precios: cuál es la brecha en los productos y su incidencia en el costo final

FM: ¿En esta campaña han tenido intercambio con los distintos candidatos? ¿Hay algún plan vinculado específicamente a las PYMES que les haya interesado?

Nosotros tenemos interacción con todo el Poder Ejecutivo y parte de la oposición que está en este poder, como por ejemplo el jefe de Gobierno de la Ciudad. En general no vimos en los candidatos ningún proyecto de economía PyME

Entendemos y respetamos este proceso partidario que se está viviendo antes de las PASO. Luego de las elecciones del 13 de agosto sí vamos a tener una interacción, ya como candidatos, a quienes queden en la recta final, para que nos comenten el proyecto que tienen.

Hoy, lamentablemente para nosotros, no hay debates reales que interesan, son bastantes bajos en nivel para que nosotros podamos opinar con relación a los sistemas productivos argentinos.

VF JL