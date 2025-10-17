Alfredo Zaiat: "Van a continuar las bandas, pero no dicen a qué nuevo precio del dólar"

Alfredo Zaiat sostuvo que luego de las elecciones el sistema de bandas cambiarias va a continuar las bandas, aunque indicó que aún se desconocen cuáles serán los precios del piso y del techo del sistema. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el economista también advirtió sobre la fragilidad del esquema económico actual, la falta de gestión del equipo encabezado por Luis Caputo y la escasa credibilidad que genera el Gobierno entre los inversores internacionales.

Alfredo Zaiat es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Es periodista, editor y escritor. Conduce su programa radial "Cheque en blanco". También colabora en El Destape Web, Futuröck y Senital, además de escribir en Página 12.

Me encanta conocer tu reflexión sobre lo que está pasando con Scott Bessent interviniendo directamente como un trader en el mercado financiero argentino y no logrando los éxitos a los que estaba acostumbrado a lograr cuando competía contra la Libra en Londres o contra la moneda japonesa en la época que era el trader principal de Soros.

Es algo inédito ver al secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Estados Unidos interviniendo como un trader en el mercado económico local. En realidad, se ha convertido en el ministro de Economía de facto del gobierno de Javier Milei. Vos vas a recordar que en 1989 la Argentina, cuando gana Carlos Saúl Menem, se lanza el Plan BB, por Bunge y Born. Yo ahora digo, en forma irónica, que hay un nuevo Plan BB: Bessent y (Barry) Bennett.

Tenés al secretario del Tesoro de Estados Unidos manejando la parte económica y a un lobista reordenando el espacio de la política doméstica y fundamentalmente reordenando lo que muchos aspiran dentro de ese ecosistema de la gobernabilidad de Javier Milei luego del el 26 de octubre. A mí me resulta difícil tratar de encuadrarlo, pero todos lo presentan como un delegado, asesor, lobista de de Donald Trump.

La cuestión es que Bennett quiere intervenir e interviene en el mercado cambiario local. Y viste cómo son todas las intervenciones que se realizan en el en en la faz financiera, en la en la primera instancia tiene un impacto fuerte, en una segunda poquito menos y cuando ya se empieza a naturalizar del otro lado también juegan y más aún en un mercado como la Argentina que tiene muchísima pero muchísima historia respecto a las corridas, las tensiones y las coberturas cambiarias.

¿Por qué digo lo de las coberturas cambiarias? Porque hay una suerte de casi unanimidad que después de las elecciones -puede ser el 27 de octubre, en noviembre, en diciembre o en enero- va a cambiar lo banda cambiaria. Esta es la clave. Cuando le preguntan a los funcionarios de Economía si van a mantener el régimen cambiario, todos dicen que sí. Pero la pregunta clave no es si se va a mantener la banda cambiaria, que es un sistema, que puede ser un tipo de cambio fijo, un mercado de flotación libre o sucia. Otro tema es cuáles son los precios del piso y del techo de la banda cambiaria. Esa es la clave para, el día después o las semanas después de las elecciones, no la existencia de la banda cambiaria.

Todos piensan que el techo hoy de 1.500 pesos del dólar está atrasado, entre comillas, pero está atrasado por el esquema económico. Si hubiese capacidad de gestión económica, no sería necesario una devaluación descontrolada. No se necesita que el dólar esté a 3.000 o a 3.500, números que serían desastrosos para la mayoría de la de la población. Ahora bien, necesitás capacidad de gestión que Luis Caputo y Santiago Bausili han demostrado con todo su equipo económico que no tienen. No la tienen porque si no no se explica cómo la Argentina llega a esta situación de ahogo financiero y cambiario cuando tuvo ayudas por donde lo mires. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril, antes tuvo el blanqueo, superávit comercial, superávit energético, un ecosistema de empresario local e internacional favorable, y llegan a esta situación de la necesidad de un rescate. Primero es de 20.000 millones de dólares, después claramente se ve que no le es suficiente y tiran que podría haber otros 20.000 millones de dólares de bancos internacionales. Esto habla de la extrema extrema fragilidad de gestión del gobierno de Javier Milei.

Vos planteás que después del 26 dicen que va a haber bandas. De hecho, el propio Bennett dijo que el sistema de bandas era adecuado. Lo que vos decís es no dicen cuál va a ser el salto respecto de la banda. ¿Van a liberar el cepo para las personas jurídicas?

Y yo lo veo difícil, la verdad. Inicialmente me parece difícil en esa primera etapa, si bien existe hoy el tío Bennett diciendo que va a hacer todo lo necesario. ¿Cuántos millones de dólares puede enviar Estados Unidos a intervenir en el mercado en el mercado local? Tiene un límite, hay un límite político. Hasta el 15 de octubre intervino casi en 340 millones de dólares. Después, en los últimos dos días, con un monto similar, entre 600 y 700 millones de dólares. ¿Cuántos millones de dólares está dispuesto Estados Unidos a poner en la Argentina? Ya solamente con el anuncio está generando mucho ruido interno dentro de Estados Unidos. ¿Va a entregar 10.000 millones de dólares para facilitar que una parte de los argentinos viaje al exterior con un dólar bajo, para facilitar la dolarización de los ahorros de personas y de las empresas, para dolarizar el giro de las utilidades retenidas de las multinacionales, que se estima entre 5.000 y 10.000 millones de dólares? Depende quién te haga el cálculo.

Hay una una figura que que es exagerada, pero que la comparto. La Argentina, así como está estructurada, es un barril sin fondo de dólares. Está bien que del otro lado esté quien emite los dólares y uno puede decir que es infinito. Es infinito en la emisión de dólares dentro de Estados Unidos, pero para solo un país, ¿cuánto va a poder colocar a un barril sin fondo? No es que es que vienen 10.000, 20.000 millones de dólares y van a ser utilizados para el desarrollo de la infraestructura y después para potenciar la economía y potenciar la economía para generar las divisas, para repagar la deuda. Simplemente van a ser para esos ítems que no generan precisamente las condiciones para recuperar esos dólares.

Hay una contradicción inmanente. Bennett dijo que hay un montón de inversiones que están esperando que terminen las elecciones para venir a la Argentina, como OpenAI, y el embajador Peter Lamelas dijo que hay una serie de empresas que van a hacer anuncios de inversiones realmente sorprendentes en la Argentina. Todo eso requiere de que no haya cepo para las personas jurídicas, porque las empresas no van a invertir si finalmente no pueden reenviar sus utilidades. Entonces ahí yo encuentro que hay una especie de nudo gordiano del Gobierno. En realidad arregla un problema y desarregla el otro, no tiene salida.

Sí, depende de cómo ingresen esas inversiones y si es si esas inversiones finalmente existen. Si entran dentro de lo que es el régimen del RIGI, tienen una mayor flexibilidad vinculado con el movimiento de ingresos y egreso de dólares, no en forma inmediata, pero sí en los años siguientes. Me parece que de 3 a 5 años tienen posibilidad de la remisión de los dólares sin ningún tipo de limitaciones. Pero independientemente de eso, la verdad es que lo que está en duda es si vienen esas inversiones.

Las inversiones vienen cuando hay mercado, cuando tenés estabilidad económica, tenés estabilidad política. No vienen solamente porque tengas declaraciones de Trump y Milei se convierta en un vasallo de Estados Unidos diciendo que es un aliado incondicional. No importa. Cuando tiene alguien que invertir 100 millones o 500 millones, no le miran la cara y dicen: "Ah, mirá qué lindo que es Milei. ¿Cómo dice con Trump?". Ven todas las condiciones. ¿Cómo van a traer esa plata con un nivel de fragilidad y de esquicio de la administración de Gobierno? Pese a todo esto y a que viene el rescate, hay internas feroces en el Gobierno. El que tiene que tomar una decisión tiene que tomar una decisión de inversión ve todas esas condiciones y por eso no vienen.

Si hacés un recorrido, ves que se están yendo, no es que están viniendo. Es al revés. Teóricamente es la convocatoria a la inversión extranjera directa para el sector productivo, pero en lugar de venir, se van. Pero no es que se van multinacionales de sectores que están en crisis, se van en sectores que incluso tienen gran potencialidad. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos. Empresas petroleras que estaban operando en Vaca Muerta se van y se las venden a otros.

Entiendo que los gobiernos, en este caso el de Milei, buscan la construcción y la generación de expectativas positivas, diciendo que vienen los inversores. A algunos les conviene sacarse fotos, pero después hay que poner los dólares en Argentina. Y cuando se ve la evolución de la inversión extranjera directa que se vincula a la inversión productiva y de servicio, pero en la economía real, lo que ves es un saldo negativo en toda la gestión de Milei. Es no lo encontrás en otros registros, ni de gobiernos del kirchnerismo ni de gobiernos de Macri, incluso el de Alberto Fernández.

Lo que hay es que es de una extrema fragilidad y lo que tenés en sectores empresariales, en sectores financieros, local e internacionales, es simpatía política en función a el fantasma del peronismo. Hay gestos que están vinculados a decir: "Prefiero a este político". Pero después, todo proyecto político tiene que estar basado en un programa económico para que haya inversión privada. Si no, no va a haber inversión privada.

