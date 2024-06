Analista chileno: "Solo un panel solar estaba dentro de territorio chileno, pero no hay errores en estas decisiones"

Patricio Gajardo, analista político, explicó la tensión por la ubicación del panel solar en la frontera con Chile y destacó que aunque haya rispideces, Argentina y Chile son dos naciones que necesitan de una relación buena y cordial. “Para ambos países es absolutamente indispensable que haya una buena relación, tenemos un futuro compartido considerando que la tercera frontera más larga del mundo es la que existe entre Chile y Argentina”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Patricio Gajardo es historiador de la Universidad Católica de Chile, máster en estudios internacionales en la misma universidad y especializado en estudios políticos latinoamericanos por la Universidad de Brasilia. Es profesor asociado de Ciencias Políticas en relaciones internacionales de la Universidad de Chile, y de la Universidad San Sebastián de Santiago de Chile. Además, es analista político, historiador, magíster en estudios internacionales especializados en Latinoamérica.

Me gustaría su evaluación sobre este incidente.

Fue un incidente complejo. Pero no ha sido complejo como hubiese podido ser por la situación que se ha presentado, porque fue, como dijo el embajador, un error involuntario. Me refiero a la colocación de los paneles solares, y básicamente, un panel solar que penetró en territorio chileno. Pero hay que tener en cuenta que el derecho internacional tiene dos fuentes de génesis, que son básicamente los tratados internacionales, y que tenemos tratados internacionales que delimitan muy bien la zona oriental del Estrecho de Magallanes, y por otro lado, la costumbre.

Hubo contradicciones del embajador, Jorge Faurie, acá en Santiago de Chile, en la cual él señaló que en realidad se había cometido un error por la empresa que había instalado los paneles, pero que no se podía hacer nada antes del verano. La segunda fuente del derecho internacional es la costumbre, es decir, si Chile hubiera aceptado la situación estaría reconociendo una legitimidad soberana argentina en territorio chileno. Entonces, eso generó una conmoción importante y un debate político muy importante, justamente cuando el Presidente se encontraba en una gira en Europa.

¿Era necesario ponerlo dos metros más? ¿Por qué llegaron tan al límite los argentinos? ¿Cuál es la explicación? ¿Se equivocaron? ¿El sol daba de una manera especial allí?

Eso es lo que llama la atención. Porque al principio las Fuerzas Armadas, e incluso el embajador, señalaron que era un error. Pero uno piensa, y creo que en Chile todos pensamos lo mismo, que no hay errores en este tipo de decisiones, sino que hay horrores. Es decir, no se puede instalar una base militar de vigilancia justo en el límite que genere estos errores.

Me gustaría aprovechar este hecho para tener una mirada con más contexto respecto a las históricas tensiones entre Argentina y Chile. En las memorias de Lagos, se cuenta que cuando Argentina cortó el gas hacia Chile, en la autobiografía del expresidente se afirma que “por poco no se invadió la Argentina”, sumado a que el candidato libertario Katz había planteado rediscutir la Patagonia ya que había sido “tomada” por la Argentina en un momento que Chile estaba en guerra con Perú. Me gustaría conocer la perspectiva geopolítica de Chile respecto a la Argentina, si el país es un aliado o siempre un problema.

Yo creo que para ambos países es absolutamente indispensable que haya una buena relación. Yo creo, y refiero a frases clichés como “somos hermanos” y demás, sino que creo que efectivamente tenemos un futuro compartido considerando que la tercera frontera más larga del mundo es la que existe entre Chile y Argentina.

Dicho eso, no podemos olvidar que tuvimos períodos complejos en el año 1978, en la cual en ambos países había dictaduras. Por lo tanto, hay que darle el contexto a la situación, en la cual no se reconoció el laudo arbitral del Reino Unido que entregaba las Islas Picton, Lennox y Nueva a Chile.

A partir de eso, hemos firmado tratados, y para recordar el más importante que fue plebiscitado en Argentina en la época de Raúl Alfonsín, en la cual se delimita claramente que el Estrecho Magallanes es totalmente chileno. Ahora, más allá de lo territorial, está claro que tenemos un destino compartido. Todavía tenemos problemas, algunas tensiones limítrofes. Pero no creo, y lo digo con toda sinceridad, que en la élite política y en la opinión pública chilena haya una tensión o una aversión frente a Argentina.

Lo que existe es una frontera compleja, que en muchas partes tiene limitaciones difíciles, particularmente en la zona sur, y hay toda una historia en relación a la Patagonia que fue resuelta con el Tratado de 1881, en el que a Chile se le usurpó la Patagonia. Pero eso es algo discutible incluso por analistas políticos e historiadores chilenos que señalaron que Chile optó no enfrentar una situación de tres frentes. Recordemos que en ese momento de 1881 estábamos en guerra con Perú y Bolivia.

Así aceptó Chile el Estrecho de Magallanes. Y con respecto a la Patagonia, ni Chile, ni muchos historiadores chilenos y políticos chilenos de la época le dieron la importancia que le dio Roca en Argentina. Roca fue clave para la expansión de Argentina hacia el sur y hacia la Patagonia.

En ese sentido, yo creo que las cosas están claras, Chile optó en una transacción en el Tratado de 1881 por el Estrecho de Magallanes en los dos bordes, y Argentina optó por la Patagonia. Pero tenemos excelentes relaciones y yo creo que estamos cumpliendo 40 años del Tratado de 1984, que fue plebiscitado por ustedes en la época de Raúl Alfonsín.

