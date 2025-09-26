Anibal Fernández: "Hoy los narcos actúan como falsos Robin Hood en los barrios"

El exministro de Seguridad Aníbal Fernández se refirió al triple crimen en Florencio Varela, un caso vinculado al mundo del narcotráfico, y aseguró que ante la falta de presencia estatal, las organizaciones criminales actúan en los barrios como "falsos Robin Hood". En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), agregó: "Parte de lo que está sucediendo con el narcotráfico tiene que ver con la economía".

Aníbal Fernández es contador público y abogado. Fue ministro de Producción durante la presidencia de Eduardo Duhalde, también ministro del Interior durante la presidencia de Néstor Kirchner y ministro de Justicia y jefe de Gabinete de Ministros durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. También fue ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández. Además, fue secretario general de la Presidencia y senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

¿En cuántas elecciones has participado?

Todas.

¿Cuántas?

Desde el 83.

En 40 años, veinte.

Sí, veinte. No siempre del mismo lado del mostrador. A veces me ha tocado estar de este lado presentando las planillas por el partido, a veces me ha tocado del otro lado tomando las planillas a las que presentaban porque como ministro del Interior tenía a cargo la Dirección Nacional Electoral.

¿Cómo estimás que va a ser el resultado de estas elecciones en función de toda tu experiencia y la coyuntura actual?

Cuando se estaba discutiendo la provincia de Buenos Aires el trabajo que estaba haciendo Axel era muy bueno. Él llega a la gobernación de la Provincia con un manojo de palabras, no tenía otra cosa para hacer en ese momento. Era un candidato, muy formado, honesto, tenía un montón de condiciones, pero había que mostrarlas. Cuando va la segunda vez a la reelección, ahí ya no hay palabras, ahí hay que poner las cosas sobre la mesa. Y las puso, y el pueblo de la provincia de Buenos Aires se las aceptó como tales. Por eso volvió a ganar. El trabajo que está haciendo en este momento es ese, el de seguir mostrando que tiene capacidad para hacer otras cosas.

¿Es él el que va a ser? Nadie puede ser tan tonto de dar nombres o manosear a algún candidato o candidata que quiera presentarse en la elección que viene, pero es uno de los que seguramente tiene los valores como para poder hacerlo. La pelea que se viene es una pelea de esa característica. La Provincia ya dijo algo al respecto. Hay otras provincias que van a tener que trabajar, que han hecho acuerdos previos con el Presidente. Hablo con legisladores de mi partido y de otros partidos y están todos arrepentidos o preocupados porque no tienen ganas de participar en esa forma.

¿Yendo a las elecciones de este octubre, vos creés que La Libertad Avanza imagina un empate técnico?

El empate técnico dice todo y no dice nada. Es como decir que somos los campeones morales. ¿Cuántos puntos son? Dos más, dos menos.

¿En la provincia de Buenos Aires, creés que aunque por una diferencia no tan grande como la que hubo en septiembre, en octubre sigue ganando el peronismo?

Seguramente.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof junto a Jorge Taiana, candidato a diputado de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires.

¿Y en el resto del país?

Muchas provincias que están consolidadas por el peronismo van a seguir consolidadas por el peronismo. Muchas provincias que tienen otra visión en esa discusión van a encontrar resistencia precisamente por las idas y las vueltas y el maltrato al que han sido sometidos por parte del Presidente y buena parte de su gobierno.

Si las expectativas por parte del peronismo son mantener la cantidad de legisladores que tienen, siendo los que más ponen en juego, ¿esto quiere decir que el peronismo tendría un resultado electoral similar al de otras veces?

Si fuera así, estamos hablando siempre en potencial, pero el peronismo lo que está mostrando es que tiene la vocación de poder que tuvo toda la vida. Y los resultados que el peronismo exprese tienen debajo como una enorme capa de vocación política de resoluciones específicas para un pueblo que lo reclama. Están dándose las cosas como para poder hacerlo. El peronismo no va a tolerar ese tipo de cosas ni que vayan contra los trabajadores, como están pretendiendo hacerlo.

A mí no me asusta cuando se habla de reforma electoral, reforma laboral o reforma previsional. Hablemos de qué se trata para saber si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Cuando le dieron a Norberto Centeno, que fue el responsable de la creación de la Ley de Contrato de Trabajo, él no creo que haya aspirado a que fuera ineternum. Llegan momentos en que hay que revisar esas cosas, pero nunca que sea para perjudicar a los trabajadores, como se está perjudicando a las mujeres, como se está perjudicando al Garrahan. Yo, gracias a Dios, no he tenido ningún pariente internado y mucho menos hijos internados en el Garrahan, pero la debilidad me impacta desde lo personal. No puede ser que esté ese tema sobre la mesa, ni el de los discapacitados.

Vos tenés la doble condición de contador y abogado. ¿Puede ser que muchas veces en la vida aquello que se legisla creyendo que va a generar un beneficio a una persona termina paradójicamente logrando lo contrario, como el hecho de que la mitad de los trabajadores no estén registrados?

Pero no es un tema de hoy. Toda la vida sucedió. En el momento en que Cristina con Tomada hicieron el esfuerzo más grande llegamos a tener 37% en ese momento.

Pero no hace 50 años cuando se legisló la Ley de Contrato de Trabajo. Sin buenas intenciones, se lograron resultados opuestos.

Es imperioso sentarse, pero siempre yo llevo una premisa cuando me siento: no voy a perjudicar a los trabajadores de ninguna manera.

¿Cómo se los beneficia?

Por lo pronto, ordenando este esquema y viendo cómo armamos toda la legislación como para que garantice que puedan participar de esa discusión y que se encuentren beneficiados por ingresos razonables que no los compliquen.

Ese 50% no está registrado. Si nos sentamos a hablar con los sindicatos y los sindicatos representan el 50% de los empleados, ¿cómo hacés para que estén representandos?

Tenemos que hablar de otro producto bruto interno, de otra generación de riqueza. Si vos vas a seguir generando la riqueza sobre tres productos determinados y nada más que eso, no te va a dar el cuero para resolver el problema. Cuando vos generes la posibilidad de que en la transferencia de fondos o de ingresos el trabajador registrado o el no registrado tenga dinero en su bolsillo, lo gaste, y si lo gasta al consumir está generando riqueza.

Pero no hace falta ninguna reforma, no tiene que ver con lo laboral.

Pero con generación de riqueza empezamos a tener posibilidades ciertas de que se incorporen.

¿Cómo vas a generar la riqueza? Si se crearan las condiciones para que esos trabajadores pudieran estar registrados...

Es que el objetivo tiene que ser ese. Nosotros lo hicimos. Otros no, pero nosotros sí fuimos por esa solución.

Pero los trabajadores no se registraron.

Llegamos a tener 37% nada más. Hoy tenemos más de 50% de trabajadores en negro. Hay un 13% de diferencia importante. Tenemos que buscar ese esquema que le garantice al trabajador que tenga todos los elementos necesarios para sostenerse y para sostener a la familia. ¿Qué es esto de los comedores? Algunos se ponen contentos porque abrieron comedor no sé en dónde. No, no te pongas contento. Le pasó a Alfonsín lo mismo cuando sacaron que bien tenían 2 millones y medio de cajas PAN. El comedor de verdad es el que está en tu casa, con tu vieja al lado, no el del barrio.

Todo está atravesado esta semana por el triple crimen en Florencio Varela y la capilaridad cada vez mayor en los barrios populares que tiene el narcotráfico. Parte de cierta estabilidad social en estos barrios es resultado de que el dinero de la droga es un paliativo que calma muchas veces las demandas.

Claro, pero no nos agarremos la cabeza si no nos damos cuenta que el Gobierno es responsable de eso.

Nosotros lo venimos marcando. Independientemente de eso, la latinoamericanización de la Argentina no empezó con este Gobierno.

Estas chicas tenían emprendimientos de otra característica y después terminan con conclusiones como las que se mencionan en estos días, que no me interesa ni escucharlas. A mí me preocupa que nos mataron tres pibas. Las otras situaciones que quieren pintar en qué situación fue no me interesan.

La brutalidad del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez es evaluada como un sello del narcotráfico.

Vos fuiste intendente de Quilmes. ¿Qué cambió? ¿Qué reflexión te produce?

Mayra (Mendoza) ha hecho muchas obras.

¿Está mejor hoy que en el 90?

Inexorablemente tiene que estar mejor porque crece la población, porque crecen determinadas conductas, porque trabajar de una determinada manera hace que se necesiten más maestros, más escuelas, más lugares.

Con buen ánimo, me recuerda a cuando tuviste que justificar que en Alemania había más pobres que en Argentina.

Sigo insistiéndolo. Ustedes son los que no quieren leer. Yo sí la leo, ustedes no lo quieren leer.

Decís que Quilmes está mejor que hace 20 o 30 años...

Pero no puede no estarlo.

Pero el país en su conjunto está peor...

Sí. Préstenle atención y tienen elementos para exhibirlo. Es como "Alicia en el país de las maravillas". Si uno camina, retrocede. Acá, hay que correr, no hay forma que se quede quieto. Un intendente no se queda quieto y los resultados lo muestran, porque la sociedad paga rápidamente. Cuando gané, saqué 78.600 votos y dos años después saqué 114.000. 50% de los votos. ¿Y por qué subí 50% de los votos? Porque laburaba como un perro. Es el caso de Mayra, el caso de (Jorge) Ferraresi, el caso de (Federico) Otermín, el caso de (Mariano) Cascallares, por mostrar un grupo de intendentes que son laburantes.

Mi planteo no era a los intendentes, porque creo que además el intendente tiene un límite dentro de un marco económico.

Pero los intendentes han crecido mucho en la formación, y no solamente se limitan a lo que puede significar la tarea resuelta por parte del gobierno nacional y provincial. También son ellos gestadores de esa propia propuesta y eso es lo que les da el reconocimiento por parte del pueblo. Cuando uno sale palo y palo es porque algo no está bien en las cosas.

Así como hoy hay 50% de las personas que trabajan en la informalidad, también hoy la cantidad de población en barrios populares ha aumentado significativamente. No es solo un tema del Gran Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires.

Y los que están en situación de calle también.

Pero me estoy refiriendo a un proceso de empobrecimiento de la Argentina de los últimos 50 años. No estoy responsabilizando ni al peronismo. Quiero hacer un análisis más macro. Parte de lo que está sucediendo con el narcotráfico tiene que ver con la economía.

Sí, tiene que ver con la economía. Eel esquema, particularmente visto desde la Argentina, que no se compadece con el de México, por ejemplo, donde los cárteles son muy fuertes y ellos son los que bajan un esquema y se define y se estructura. Pero también el desastre que tienen en ataque contra los propios enemigos es grande. Acá se ven más como nichos.

Escuchaba a Pitu Salvatierra, que es un conocedor de estos barrios más que ninguno, porque él viene de ese origen y no lo oculta y reivindica, cuida y protege todo lo que puede con este tema. Él contaba que en estos esquemas, muchas veces, cuando no hay respuesta desde el punto de vista de la participación del gobierno, aparece uno de estos personajes con plata dulce, que se termina transformando en un falso Robin Hood, y que termina siendo apreciado por una parte de ese lugar que recibe comida cuando no se tien.

Fuiste ministro de Seguridad en distintas oportunidades...

El 20 de agosto del 2004 fue la primera vez que Néstor Kirchner me llamó para decirlo, me dijo: “Tenemos un problema de seguridad. O sos vos o soy yo”.

Nadie tiene el track récord que vos tenés de la cantidad de años con el tema de seguridad a nivel nacional. La segunda vendría a ser Patricia Bullrich.

Sí. Los resultados que yo he tenido los publiqué en los diarios nacionales para que nadie diga el día de mañana que no modificamos las estadísticas. Las modificamos porque nos peleamos con el mundo, porque invertimos y estuvimos presentes en los lugares más complicados.

Me acuerdo que en la campaña de fin del 2000, Carrió le tiraba a Duhalde con que era el padre de la droga. Luego se rectificó y hubo un juicio.

Le tengo un gran cariño a Duhalde, pero fue un espanto cómo se resolvió ese tema.

Existe una tendencia a acusar de la proliferación de la droga a alguien con un elemento político. Hoy parece ridículo el año 99 respecto a lo que es el narcotráfico hoy. Con toda tu experiencia, ¿qué pensás vos sobre que se hace con el narcotráfico?

Lo que hay que hacer es juntarse entre todos, porque no se resuelve de uno en uno. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. Viajé a Estados Unidos, me reuní con Homeland Security, me reuní con la DEA, me reuní con el FBI, me reuní con la CIA. En todos esos casos yo planteé que la Argentina estaba inundada de fentanilo. Mira lo que son las cosas. Fue hace casi tres años.

¿Por qué lo decía esto? Porque en la Argentina el fentanilo se traía para aquellos que tenían que utilizar respiradores por su calidad de analgésico y todas las condiciones que tenía en términos médicos, entraba por el ANMAT, no entraba por nosotros en Seguridad. Entonces se consideraba un precursor químico, que lo es, pero no lo controlábamos nosotros ni la Policía Federal lo controlaba directamente. Ahora entramos en estas situaciones en las que se encuentra que fue toqueteado, y eso ha producido muertes. Hay que tirarse encima rápidamente para trabajarlo.

Pero nosotros no nos quedamos solos. Fuimos a buscar agencias en Estados Unidos, fuimos a buscar agencias en Europa. Tenemos una relación con la Unión Europea, puntualmente con Bruselas, muy buena. En la última reunión que hubo este año, en el planteo de las cosas que se habían avanzado, hasta con nombre y apellido me mencionaron.

Yo no busco culpar a nadie. Pero evidentemente, el narcotráfico crece...

¿Y quién lo para? Es mucha plata para corromper. Corrompe políticos, corrompe periodistas, corrompe curas. Colombia multiplicó por tres su producción. Mira la situación en la que se encuentra. Lo multiplicó por tres, mejoró la calidad del producto y bajó los costos. Es terrible eso. Es un combo que es catastrófico para la humanidad, porque en esas condiciones sale de Colombia hacia todos los lugares del mundo. El respeto más grande que nos ganamos con la Unión Europea es el intercambio de información para poder estar presentes en cada uno de esos lugares y atacarlos en conjunto. Les interesa, como les interesan en las Baleares, como les interesan en el puerto de Ámsterdam.

Siempre le digo a Carlos Melconian que es el rey de la metáfora económica. Yo diría que vos sos el rey del discurso para justificar lo difícil. No estoy responsabilizando a ningún gobierno en particular y coincido con vos en que la solución tiene que ser entre todos. Lo de este crimen evidencia como síntoma que estábamos lejos de las situaciones que se vivían en México, por ejemplo. Este es un episodio que hasta en México llama la atención.

Lo que dicen los que conocen es que están todos preocupados sobre este personaje, un tipo joven, 23 años, que vendría de uno de los importantes que ha tenido la 1 11 14. En nuestra gestión hemos trabajado muy fuerte y en ese momento detuvimos Marcos Estrada, que fue el más importante de la 111, y después detuvimos a Alionzo "Ruti" (Rutillo Ramos Mariños), que había sido su lugarteniente y después fue su enemigo. Eran dos formatos distintos: uno intentaba ser el Robin Hood, el otro hacía todo por la fuerza y por los agravios. Pero no hay que detenerse un solo segundo.

El planteo es que uno detiene la cabeza y aparece otro. ¿Qué naturaleza tiene este? ¿Qué te llama la atención? Porque ninguno de los anteriores hacía hechos de este salvajismo.

Sí, había sucedido uno en una iglesia, había habido un tiroteo y muertos.

Acá están descuartizando chicas.

Es que nuestro trabajo en eso tiene que ser mucho más profundo. Yo hablo de seguridad y cuento lo que hicimos nosotros, y hasta ahí llego. No me meto a fustigar la tarea que hace la ministra, porque si no no se ayuda, no se colabora.

¿Qué encontrás en que una persona como este "Pequeño J" haga algo así que a todas luces resulta en su contra?

Dicen los investigadores que el objetivo de todo lo que se hizo, inclusive de esas transmisiones TikTok, es buscar hacia arriba, para que la cabeza tome nota de lo que está sucediendo abajo, porque aparentemente esta persona había sido robada. Fue para mostrar que a ellos no se les roba y que no eran tolerantes con los que habían participado, mezclando a las chicas, que no sé qué tienen que ver en eso.

Vamos a suponer que le esté enviando un mensaje a su jefe. Pero si el mensaje llega, la sociedad se va a poner en contra...

Ellos no tienen mucha preocupación.

Pero como vos decís, hay muchos en los barrios que hasta son protegidos, queridos, tomados como Robin Hood, y además ponen a toda la policía, toda la fuerza de seguridad a buscarlos.

Pero la presencia que tienen en eso está ligada a todo este combo inmenso, donde participan quienes tienen la cabeza.

¿No hay un grado a partir del cual, si usás demasiada violencia, empieza a ser contraproducente? Si se pasa de la raya, ¿no termina cosechando algo contrario a lo buscado?

Es así, sobre todo porque genera que todo el mundo tenga que parar las antenas, estar presente en lo que sucede y, si tiene datos, hacerlos llegar a quien corresponda para que participen. La policía de la Provincia actuó muy rápido.

Desde tu experiencia, nuevamente, ¿puede estar enajenada porque consume lo propio que vende?

Me parece que no. Ninguno consume, hasta donde yo conozco. Varios de ellos han estado presos varias veces. La primera vez que detuvimos a la gente de Marcos Estrada, detuvimos a su suegra, que era lugarteniente. Él se fue del país, primero a Perú, después lo detuvimos con Interpol en Paraguay. No consumía, parece ser, y estando detenido tampoco consumía. Los elementos se ven. No hay que quedarse quieto con ninguno de estos temas. Hay que investigar.

Esto se lo contaba a otro colega tuyo que opina y nadie entiende mucho. Cuando fui la primera vez responsable de la seguridad, yo elegí como jefe de superintendente de Drogas Peligrosas al comisario general Néstor Roncaglia. Cuando me fui, y asumió otro gobierno de otro color político, a Roncaglia lo puso de jefe de la Policía Federal. Tan tonto no fui entonces.

En la última gestión, elegí como superintendente de drogas peligrosas a Mariano Giuffra. El gobierno actual, que es de otro signo político, puso Giuffra como subjefe de la Policía Federal. Tan tonto no fui. Hay investigaciones duran 10 meses. Hay que tener un secreto entre varios durante 10 meses para que no trasunte hacia estos tipos que están participando de esa forma de actuar.

Esta continuidad de jefes policiales en distintos gobiernos muestra que no es un problema de un gobierno.

Y no vas a encontrar críticas mías. Hay cosas con las que estoy de acuerdo con lo que hace Bullrich y hay cosas con las que no. Si veo algo en lo que puedo ayudar, llamo. No tengo anillos, pero no se me caerían. ¿Por qué no llamar? Y si hay cosas que hice yo y hoy se muestran como que se hicieron en este gobierno, me callo. Son soluciones para el pueblo, no para mí.

