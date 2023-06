Aníbal Fernández sobre CFK: “La señora me ha mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no”

Se realizó el cuadragésimo noveno encuentro de ministros de Seguridad del Mercado Común del Sur. Se trata de una promoción de acciones para fortalecer la investigación criminal para el delito económico y declarar los delitos ambientales como área prioritaria de cooperación regional. La periodista Marisol Juárez estuvo en el Hotel NH junto al móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), donde pudo entrevistar a Aníbal Fernández y preguntarle por la polémica al interior del frente oficialista.

Ayer, durante su discurso en Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner cirticó a los integrantes de su partido que "amenazan con acudir al Partido Judicial" para resolver el reglamento de internas de cara a las PASO 2023.

“Los que amenazan son los canallas", afirmó el ministro, y agregó: "La señora hace 20 años me conoce, me ha mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no, nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo para ella".

Luego, se despegó de las críticas que le hizo Cristina Kirchner. "Le tengo un cariño personal que no va a cambiar, estoy convencido que es inocente en todo. La amenaza la hacen los canallas, y yo no lo soy, no se lo acepto. Lo que hice fue advertir ´tenemos que acordar entre nosotros, si nosotros no podemos, voy a acudir a la justicia electoral´. ¿Qué es eso del Partido Judicial? ¿Qué me querés encajar? ¿Un neologismo que se te ocurrió y yo tengo que interpretarlo sin saber a dónde me querés llevar? Si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes, yo voy a recurrir a la Justicia para que dirima”, detalló.

Aníbal Fernández: "Me hubiera gustado que el disenso lo hubiésemos resuelto tomando un café con leche"

Aníbal Fernández ratificó su posición de acudir a la justicia si se mantiene la idea del piso electoral del 30% que comunicó el PJ bonaerense. ya que él plantea seguir manteniéndolo en el 25%.

“En los concejales, hasta ayer, se decía que para llegar a conseguir la minoría había que tener más del 30%. Si agarran un municipio grande, como Quilmes, tienen 24 concejales, quiere decir que renueva 12, y si hace una buena elección saca siete, quiere decir que el otro se quedó con cinco, y así nunca va a tener minoría sería la primera vez que la Provincia de Buenos Aires, no tendría la presencia de la minoría porque ninguno podría llegar a la minoría que le exigen”.

