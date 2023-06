Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, analizó el armado de las listas y aseveró que "un diputado le cambia la historia a un país". A su vez, se metió en la disputa entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner, y cuestionó el comunicado del PJ bonaerense, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Se puede decir que finalmente ganó el Presidente en la pulseada con Máximo Kirchner?

En primer lugar, no. Porque no está participando de la elección, un tema que lo aclaro desde el primer momento.

Cuando me convocaron para acompañarlo, sabiendo que los iba a acompañar, desde el punto de vista militante, y a hacer una tarea particular, consulté con él y me dijo que sí, pero creíamos que teníamos que mirarlo con un cuidado del caso porque el Presidente no estaba formando parte de ese tema.

En segunda instancia, había temas que creíamos que debían superarse, porque si una de las cosas que enarbolamos es que tiene que democratizarse el partido y garantizar el funcionamiento de determinadas cosas, un piso que era exageradamente alto impedía que, eventualmente, a quienes le tocara la minoría, pudiese participar.

Y no estoy preocupado por mí, sino que estoy convencido de que voy a ganar, entonces no me voy a preocupar por ello, pero había que resolver ese tema de cómo se participaba.

Si fuera el partido, el justicialismo tiene en su carta orgánica seguramente, con un viso de Juan Domingo Perón, sigue teniendo un 25% de piso y accede a la minoría, y se accede uno cada tres (el 4, 8 y el 12).

En este caso, se definía que los primeros 10 candidatos eran para el que ganara la elección y nos parecía no era correcto, que había que respetar el 4, no el 8 (porque como tiene que ser cambio de sexo tendría que ser el 9), y el 12.

No había mucho que resolver, me hubiera gustado que el disenso lo hubiésemos resuelto tomando un café con leche con medialunas y hablando entre nosotros, pero no nos poníamos de acuerdo.

S lo que quiero es ser noble y voy a defenderlo, porque dije que lo íbamos a defender, y es una de nuestras propuestas. Si no salen las cosas en estos términos, porque no quieren analizarlo, bueno, nosotros recurriremos a la Justicia Electoral para que lo dilucide, que es muy simple.

Esto independientemente de que el Presidente no participe como candidato, desde ya, pero sí como constructor de una institucionalización del partido que, hasta ahora, tuvo su decisión de candidato a presidente sin competencia.

Se podría decir que, el hecho de que haya PASO y que el candidato a presidente se elija en una disputa interna, sí es una obra del Presidente.

El Presidente insistió mucho con el tema de las PASO. Cuando nace la Ley 25.671, que es la ley de las PASO, lo que vino a hacer es sacarse definitivamente el lastre de las internas de los partidos.

Le aclaro, para ser honesto, que yo fui candidato a intendente a los 34 años y gané la intendencia de Quilmes ganando una interna. Pero tenían un montón de vicios que eran malos para la democracia. La propia Cristina Kirchner es autora de esta ley, que lo que busca es que todos se parezcan y compitan con las mismas chances, sin ningún tipo de complicación.

Nosotros fuimos a discutir ese tema, quiénes y cuántos son los que tienen que participar y, en el marco ese dar la respuesta que tiene que tener, no hay más que eso, así que eso fue lo que hicimos.

Hay un hecho histórico. ¿Estamos frente a punto de quiebre, a un punto de apertura al mismo tiempo, un cambio de paradigma en el que a lo largo de los últimos 20 años hubo un ala dentro del peronismo que era la dominante (el kirchnerismo) que decidía quién era el candidato y no se lo discutía y que lo que estamos enfrentando es un post kirchnerismo?

Sí, sin llegar a un análisis tan profundo, la posición que nosotros asumimos es que hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, en algún momento se sacó al presidente del partido para que lo pudiera ocupar otro, y entendemos que eso ya no tiene que suceder.

En algún momento se le solicitaba a cada uno de los distritos (Buenos Aires tiene 135) un concejal, pero no un concejal en cualquier lugar, sino que el primero de los concejales para determinada agrupación política, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo manifestamos como uno de los cambios que queremos hacer para que se note que tenemos una visión distinta de participar.

Alejandro Gomel (AG): El comunicado del PJ de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, es muy duro: habla de que hubieran puesto el mismo empeño para llevar adelante la gestión en materia económica...

Pero eso es injusto, porque hay que fijarse que uno de los que se menciona como candidato de ese grupo es el ministro de Economía. Entonces, no me lo digan a mí, díganselo a él.

AG: ¿El mensaje tendría que haber sido para Sergio Massa?

Es uno de los posibles candidatos, no veo por qué tenga que asumirlo yo. Le voy a decir más, no leí ni voy a leer el comunicado. Me lo comentaron, sí. Los agravios son innecesarios, determinadas cosas que hablaban de vanidades que nunca tuve, no tengo ni pretendo, solamente me gusta que las cosas se hagan bien.

La minimización de la definición de quiénes son los que van a componer las listas de diputados nacionales y, eventualmente, senadores nacionales, aunque yo no voy a ser candidato a nada, tienen que ser las que tienen que ser, no las minimizo.

Un diputado le cambia la historia a un país, no acompañando o acompañando determinada legislación, con lo cual esa minimización no la comparto, ya está, se agotó, cayó anoche mismo.

AG: Una de las cosas que más pusieron nervioso o enojaron al sector fue que se lo haya visto, o por lo menos se comentó de la posibilidad, de que Martín Guzmán esté en las listas de la candidatura de Daniel Scioli. ¿Se está hablando con Guzmán?

No lo sé. Eso es un tema que lo manejará Scioli, pero les aclaro que soy amigo de Guzmán, con lo cual, no hablé tampoco con él como para que me lo contara o me dijera que no puedo decir nada, porque no hablé con él directamente.

AG: ¿Se fue injusto con Guzmán en este tiempo?

No es un tema que yo deba calificar, no sé tampoco cuál es la supuesta bronca en este marco, hay que revisar todo lo que se está haciendo y pensar la lista como un todo, porque en definitiva tienen que ver no con la capacidad territorial, que a lo mejor determinados candidatos no las tienen y, sin embargo, es imperioso que una lista de diputados nacional formen parte por lo que representan, en términos de peso específico.

Por ejemplo, en el radicalismo, Jorge Vanossi, que es amigo mío, no sé si él tenía un trabajo territorial importante como para merecerlo. Alberto García Lema, en el peronismo, tampoco tenía un trabajo territorial tan importante como para merecer estar en la lista. Pero tenían la importancia intrínseca para el propio desarrollo de las políticas públicas.

Claudio Mardones (CM): Por fuera de lo que dice el comunicado, que el remate nos cuenta que no leyó, dice "la única diferencia entre ambas era la ubicación. Problema de cartel, abundancia de vanidades".

Si hay algo que no tuve en mi vida es problema de cartel ni de vanidades. Juré 19 veces en mi vida y en las 19, incluyendo a Néstor, Cristina y Alberto, me vinieron a buscar. Por lo que vanidades no tengo, y mucho menos problemas de cartel porque nunca exigí nada para esas cosas.

Y como les acabo de decir, se está trabajando con todo esto que estamos proponiendo como democratización del partido, pero no tengo ningún interés de formar parte de las listas tampoco.

Entonces, me parece que se le fue la mano a esto de escribir con la lapicera cosas que eran innecesarias, para después terminar diciendo que era un acuerdo entre compañeros. ¿Por qué no nos juntamos a tomar un café con leche, dos medialunas y salía más fácil?

CM: Hablando de lapicera, el tema que no está en el comunicado es el malestar que se conoció especialmente por la advertencia de que las diferencias podían escalar en la Justicia Electoral.

Lo que sostienen es que ahí se cruzó un límite y que, además, en este contexto, no hay garantías de que en el futuro no lo vuelvan a hacer. ¿Cómo llegaron en su momento a plantear sobre la mesa recurrir ante la Justicia Electoral?

¿Cómo que se cruzó un límite? Si estoy tratando de que se defina el piso más cercano a lo que la propia carta orgánica del peronismo fija, que es el 25% y se acordó el 30%. La otra discusión que definimos es que los espacios de las minorías sean respetados como están.

Si no me prestan atención, ¿tengo que agachar la cabeza e ir a mi casa frustrado? No. Si tengo una herramienta para cumplir, que es la Justicia Electoral, que la mayoría conoce. Todo el mundo saben quiénes son y saben cómo actúan, y normalmente no le trajeron dolor de cabeza a nadie.

¿Por qué no puedo recurrir a eso? Lo dije a sabiendas de lo que decía y lo hubiera hecho si tuviera que hacerlo en defensa de los intereses del propio partido. En el futuro ojalá no haya nunca una razón que amerite a que uno tenga que recurrir a la Justicia Electoral.

Las internas de la oposición

Estamos frente a un umbral de un cambio, de un fin de época. Fíjese que ante el hecho de que se le discute la hegemonía dentro del panperonismo al kirchnerismo, simultáneamente en JxC también crujen las diferencias y vemos claramente a Patricia Bullrich diciendo que si ella ganase terminará haciendo una alianza con los libertarios.

Cuando del otro lado, el de los radicales, la Coalición Cívica y Horacio Rodríguez Larreta, se marca todo lo contrario y que el límite son los libertarios. ¿Se podría decir que, el elemento aglutinante de Cambiemos en su momento y ahora JxC, fue el temor a la hegemonía el kirchnerismo y que una vez que éste deja de ser hegemónico dentro del panperonismo, al mismo tiempo esto reconfigura a JxC?

No soy mucho de hablar de la oposición, que lo resuelvan como les guste. Y si fue el propio peronismo o kirchnerismo, como le quieran llamar (que en definitiva es lo mismo), quien le provocó determinadas acciones, eso les permitió pelear y ganar por un punto un balotaje, nosotros tenemos la visión de otra cosa.

Nuestra necesidad es de concluir trabajando todos juntos, no me imagino al peronismo de otra manera y para eso hay que competir. Porque como no hay forma de que podamos resolver quién es el candidato, habría que encontrar una alternativa de darlo por resuelto, y así los otros sumarse a una propuesta común.

Yo nunca creí que quien gana la elección es el dueño de nada. Lo que tiene que hacer es, si ganó la elección, convocar a los otro para crecer y tener mucho más volumen y gente que a lo mejor que tiene brillo por sí mismo. Por lo que es importante que participe de la futura gestión. No veo la cosa de otra manera.

Los acuerdos para las PASO en el Gobierno

Además de torcerle el brazo a Máximo, ¿también hubo una pérdida del ministro de Economía, que exigía y sostenía que tenía que haber un candidato único?

Es que yo también quería que existiera un candidato único, el problema es que había dos, tres o cuatro compañeros, con todo el derecho del mundo, queriendo ser ese candidato único.

Entonces, cuando se complica, no se puede resolver con la monedita ni con encuestas amañadas que dan vergüenza. No hay otra forma de resolverlo que yendo a las urnas y, cuando termina el día, contar uno por uno los votos y que los porotos marquen quién es el que tendrá la responsabilidad. Es la visión que yo tengo.

No creo que sea necesario ganarle o torcerle el brazo a nadie, lo que es necesario es poner la lógica por delante. La lógica es: si no tenemos alternativa de ordenarlo como corresponde, porque ya no da para que andemos con un dedo diciendo quién tiene que ser y quién no tiene que ser, lo que hay que hacer es competir.

Encuentro allí un oxímoron, porque nunca nadie se pondrá de acuerdo en que es él solo. Para que haya un candidato único tiene que haber un poder desde arriba que discipline a todos los demás...

No coincido tanto. Hubo casos en donde se logró hablar y discutirlo, en la historia misma.

¿Cuál, por ejemplo?

Miles de casos. Uno puede mirar la participación de Hipólito Yrigoyen en el '22, fue muy exagerada y hasta los seis meses estuvo mandándole decretos a Marcelo T. de Alvear sin problemas. Justo José de Urquiza perdió en Pavón.

Hubo otros componentes exógenos que nos dan o nos obligan a revisar el formato de lo que será la próxima elección, y con determinadas condiciones nos puede dar la oportunidad para que haya un solo candidato.

Le confieso que me parece que lo pasó este miércoles es histórico y que, en el fondo, es parte de la institucionalización del sistema democrático. Si recuerda aquella famosa frase: "Calculemos quién tiene razón", no hay forma de calcular quién la tiene.

Entonces, es humano que distintas personas crean que son las mejores para determinada función, y que la lógica de la competencia interna sea en todas partes del mundo.

La diferencia es que sigo teniendo el mismo cariño y respeto de siempre por Cristina Kirchner, no importa si ella lo tiene por mí. Sigo creyendo que todavía está sacándose de encima causas que le inventaron y sé que ella es inocente y lo digo, no tengo por qué negarlo.

Ahora, eso no significa que no llegue un momento donde nosotros tengamos que resolver las cosas por nosotros mismos, ya no aspirando a que alguien tenga que pensarlo con nosotros.

