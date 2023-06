Aníbal Fernández le respondió a Cristina Kirchner: “Los que amenazan son canallas y yo no lo soy”

Filoso, verborrágico y contundente. Aníbal Fernández no le escapó a la confrontación con Cristina Kirchner: "Los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral". El ministro de seguridad de la nación también se refirió al documento que publicó el PJ bonaerense.

Fernández admitió tener "un cariño personal" por Cristina Kirchner que "no va a cambiar" a pesar de las filosas declaraciones de la titular del Senado. "La señora hace 20 años que me conoce. Me ha mandado a hacer todo tipo de trabajos y jamás dije que no. Nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo por ella. Todos los que me haya pedido hacer los he hecho", comenzó su respuesta y conitnuó: "La amenaza solo la hacen los canallas y yo no soy un canalla. No se lo acepto". Y cerró: "Si la vicepresidenta "piensa manejarse con agravios, es su problema".

Aníbal Fernández: "Me hubiera gustado que el disenso lo hubiésemos resuelto tomando un café con leche"

Aníbal Fernández aclaró en qué contexto siguió el discurso que realizó la vicepresidenta: "Yo estaba reunido con un televisor que estaba encendido con un canal que estaba pasando el mensaje. No lo escuchaba, pero leí los graph".

Con respecto a su función, Aníbal Fernández sostuvo: “No estoy buscando otra cosa que no sea eso. Mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponde. Si ella tiene su manera de ver las cosas y los agravios es la forma en que se va a manejar, es su problema. Yo no pienso manejarme con agravios”.

¿Quién puede ser el candidato de Unión por la Patria?

Comunicado del PJ

Entre sus párrafos, el documento emitido por el Partido Justicialista detalla: “Mientras que Cristina Fernández de Kirchner manifestó públicamente: ‘No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral’, otros recurren a la judicialización como único recurso”.

Además, el comunicado señaló: “Cabe destacar que ambas propuestas garantizaban el ingreso de dos diputados nacionales según los resultados de las últimas cinco elecciones en dicho cargo electivo. Eso era lo que estaba en discusión. La única diferencia entre ambas era sobre la ubicación. Problema de cartel, abundancia de vanidades”.

Competencia interna en el Partido Justicialista

“En la competencia tienen que hacerse las cosas bien. No estábamos de acuerdo con un piso muy alto del 40%, la carta orgánica del partido justicialista habla de un piso del 25% para tener derecho a la minoría. Nosotros no estamos pensando en eso porque estamos convencidos que ganamos la elección, pero si hablamos de la democratización del partido hay que tener garantías que tiene que estar resuelto”.

En diálogo con distintos medios, el ministro de seguridad de la nación confrontó el comunicado el PJ bonaerense: “Ni extorsión, ni discusión, ni vanidad, ni toda la sarta de cosas que dice ese comunicado. En el comunicado dice que somos culpables de todo y en algún momento dice por qué no nos ocupamos del ingreso del poder adquisitivo. Uno de los que se rumorea porque todavía seguimos sin saber quién va a competir con Scioli es, mi amigo, Sergio Massa, el ministro de economía”. E ironizó “¿De qué estás hablando? Tía, tomá la pastilla”.

En la misma línea, el ministro de seguridad agregó que el documento “está escrito con bronca porque nosotros sostuvimos lo que hay que hacer. Lo del carguito, que pareciera que fue absolutamente peyorativo, no tiene criterio. Porque estamos discutiendo de diputados nacionales. Y un diputado nacional les cambia la historia a las políticas públicas de un país”.

Aníbal Fernández sostuvo que “desea alcanzar unas PASO de manera amable”. Y concluyó: “Confiamos que vamos a hacer una excelente elección”, aunque señaló que le comunicado del PJ no coincide con lo acordado.

