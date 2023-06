Scioli le hace un favor a Cristina-Wado

“Como título de esta apertura planteamos una paradoja, y es que, en realidad, Wado de Pedro no es una persona lo suficientemente conocida y para poder ser un candidato por merecimiento propio tiene que acumular credenciales, y nada le vendría mejor que ganarle una interna a Daniel Scioli”, inició Jorge Fontevecchia la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del viernes 16 de junio.

“En el momento en que empiecen a crearse a las condiciones para que Wado sea el candidato, con el apoyo de Cristina, va a crecer en las encuestas y superaría a Scioli, cosa que hoy todavía no sucede. Pero si así fuera, estaría haciendo un gran favor a Wado y Cristina, para que la candidatura del ministro no sea "de dedo", sino que lo eligió la gente”, explicaba el conductor.

En el primer acto con el logo de Unión por la Patria, Wado de Pedro sostuvo que “voy a estar en el lugar que mis compañeros y compañeras digan”. Rápidamente, Daniel Scioli salió a responderle y sostuvo que no es “títere de nadie”.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto de Santa Cruz, con Alicia Kirchner y Gabriel Katopodis, lanzó varias chicanas a Daniel Scioli, a su jefe de campaña, Aníbal Fernández y al Presidente.

La exmandataria habló sobre el libro “Una temporada en el quinto piso”, de Juan Carlos Torres, y sostuvo que lo que narra ese libro, que pasó en 1989, es lo que sucedió en el 2001 y lo que pasa hoy también, por el endeudamiento privado (primero) y la llegada del FMI (después).

Allí apuntó directamente contra Alberto Fernández y dijo que es un libro que le había mandado al Presidente. “Espero que lo haya leído, creo que no”, remató la Vicepresidenta.

“Necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que permita tener una postura uniforme y nacional”, manifestó Cristina, apuntando a “los que nos exigen programas de ajustes”.

“Todos estamos de acuerdo con los fines y las divergencias siempre son de medios, es decir, todos queremos ser felices, la pregunta es cómo lograrlo”, expuso Fontevecchia.

“La verdad es que, cuando uno escucha que por ahí, desde el propio espacio político, amenazan con ir al Partido Judicial, con todo lo que nos ha pasado y con lo que, acá me permito un poco de personalismo, me ha pasado. Y no hablo de causas y condenas, hablo de intento de asesinato e impunidad para los que participaron, planificaron y borraron”, sostuvo Cristina Kirchner, demostrando el apoyo a la “denuncia” que hizo su hijo, Máximo Kirchner, en el comunicado del PJ de la Provincia de Buenos Aires.

Además, la expresidenta rescató a Gabriel Katopodis: “Este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan”, manifestó, y de esta manera apuntó de forma directa a funcionarios como Matías Kulfas y Martín Guzmán.

“Cuando la Argentina se quedó sin financiamiento durante el gobierno de Macri, y tuvo que ir desesperado al FMI, éste le planteó reducir el déficit fiscal a cero y lo primero que se cortó fue la obra pública", recordó el conductor.

"La obra pública representa, aproximadamente, el 2% o el 2,5% del producto bruto. Se solucionaría el déficit fiscal "de un saque" eliminando la obra pública. El gobierno de Alberto volvió a colocarla y la consecuencia de ese déficit la pagamos todos con inflación, pero la decisión de volver a colocar obra pública y enfrentar un mayor déficit es del Presidente y del ministro de Economía al que le toque gobernar", agregó el periodista.

Y continuó diciendo que "luego, el ministro de Obra Pública lo lleva adelante o no. No cabe duda que Katopodis es muy eficaz, pero para ser eficiente haciendo obra pública tiene que haber presupuesto, y eso fue lo que hizo este Gobierno. Por eso dicen que gran parte de los triunfos del oficialismo en el interior de las distintas provincias es el resultado de la obra pública”.

A su vez, la gente volvió a pedirle a Cristina Kirchner sea candidata a presidenta y ella sostuvo que “créanme que si yo creyera que esa es la solución… Nunca le he escapado”, indicando que el problema no es la proscripción, sino que ella no cree ser la solución en este momento.

“Está claro que todos los partidos plantean que no se sale solo con la primarización de la economía, con el gas, el litio, el cobre y el complejo de producción agropecuaria, sino con el desarrollo de valor agregado en cada uno de estos elementos a través de la industria”, sostuvo el conductor.

Por su parte, el Presidente aprovechó también el primer acto con el logo de Unión por la Patria y aprovechó para lanzar una respuesta a su vicepresidenta: “Cristina y yo tenemos la misma imagen del país que queremos construir”.

“¿Le hace un favor Scioli a Cristina y a Wado compitiendo en una interna, teniendo la posibilidad, Wado, de que no sea un candidato del dedo de la Vicepresidenta, sino alguien que con sus propias credenciales se gane el derecho a ser el candidato presidencial de Unión por la Patria? ¿Tendrá razón Alberto Fernández, que llevando adelante las PASO beneficia la Unión por la Patria? Personalmente, creo que sí”, cerró Fontevecchia.

MVB JL