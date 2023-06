Cristina Kirchner comparó la crisis con las del 89 y 2001 y dijo que el FMI "le puso una pistola en la cabeza" a la Argentina

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner comparó la crisis económica actual con las de 1989 y 2001 y acusó al Fondo Monetario Internacional de haber puesto "una pistola en la cabeza" a la Argentina. Aunque dijo que el actual "no es el mismo país que en 2001", advirtió que "se vuelve a repetir la misma historia" con el "brutal endeudamiento" que tiene el país con el FMI.

Crisis económica: "No es el mismo país que en 2001, pero se vuelve a repetir la misma historia"

Desde Río Gallegos, la vicepresidenta consideró que "pagarle al FMI" en 2005 por parte del gobierno de Néstor Kirchner fue "el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina", porque de ese modo se "recupera para Argentina el timón de su economía".

"No es el mismo país que en 2001, teníamos dos dígitos de desocupación, la AUH no existía, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia", dijo Cristina al inaugurar la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos acompañada por la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner y el ministro nacional de Obras, Gabriel Katopodis.

"Lo que pasó en 1989 pasa 12 años después, en 2001, y está pasando ahora por el brutal endeudamiento privado y lo que sobrevino después con la llegada del FMI. Hay provincias que tienen el 98 % de su deuda en dólares", detalló la vicepresidenta.

La interna kirchnerista: "Desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial"

En el mensaje que comenzó a las 18:48, la titular del Senado se refirió al nuevo nombre del frente electoral y expresó que busca mostrar que se necesita "tener una postura única, nacional y patriótica, frente a los que no exigen programas de ajuste".

Además, Cristina Kirchner apuntó a quienes desde "propio espacio político amenazan con ir al partido judicial", luego de la extrema tensión en el cierre de alianzas con el sector de Daniel Scioli.

Y cuestionó: "Digo, todo lo que nos ha pasado, y acá me permito un poquito de personalismo, que me ha pasado, y no hablo de causas de condena, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron, sin embargo, alguno ponen empeño (para ir a la Justicia)".

NOTICIA EN DESARROLLO