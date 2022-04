Aníbal Pachano: "Siempre tuve claro que yo iba a pararme y caminar, los médicos no lo podían creer"

El actor Aníbal Pachano habló con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia para Radio Perfil (FM 101.9) sobre la finitud y el miedo a la muerte, en el marco del estreno de su obra "Así... vuelvo".

Quería comenzar preguntándole sobre el regreso, la idea del eterno regreso como decía Zaratustra.

El regreso tiene que ver con volver después de casi cinco años que yo tuve mi cáncer y ahora que estoy mucho mejor pensé en hacer una vuelta, la empecé a pensar en 2017, se llamaba "Vuelvo" solamente, pensé "asi" porque era la manera en que quería volver. Luego de este proceso encontré el lugar, la producción, el tema de cómo yo me sentía para poder volver a generar un trabajo que había hecho durante mucho tiempo, fui marcando distintos hitos icónicos. Sentí que era el momento para hacer el "Así vuelvo", que también es una despedida mía arriba del musical, porque me parece que es una etapa que para mí ya está, yo quiero dirigir, armar la estética y generar proyectos divinos como los hice siempre, como los que siempre le gustaron al público. Está bueno correrme y traspasarme a otro lugar, de la misma forma que cíclicamente fui haciendo en mi vida: de arquitecto a artista, de artista volví a arquitecto y el "Así vuelvo" tiene que ver con eso.

Se estrena ahora en el Teatro Regina, donde se estrenó Amapola, donde nació mi hija, donde falleció mi mamá, donde me vio por última vez arriba de un escenario y creo que esta remodelación y restauración del teatro es importante y divino, lo siento como muy emotivo.

Es un momento muy particular de la Argentina, las cosas no vienen del todo bien pero todavía hay gente que sigue apostando al arte y a que no se pierda el oficio. Y eso es lo que tiene este espectáculo, son artistas que lo dan todo, son gente joven con una vitalidad y un empuje de contar esa historia que me sucedió arriba del escenario. Es un espectáculo que cuenta lo lindo que me pasó, no apelo al golpe bajo sino que tiene que ver con la alegría, con todo lo lindo, lo divertido y lo emotivo que me fue pasando en mi carrera.

Aníbal Pachano: “En el espectáculo hay que dejarle el lugar a las nuevas generaciones”

Usted mencionó esta lucha de cinco años contra el cáncer. ¿Qué le fue pasando en relación con la finitud? El "volver" es metafísico, no eligió cualquier título.

El título lo elegí en marzo de 2017 mientras volvía a Buenos Aires y fue una premonición, me pareció que algo raro me pasaba en el cuerpo y no entendía qué, y tres o cuatro meses después se declaró que tenía cáncer.

Lo que hice fue un trabajo de no frenarme y ponerme absolutamente positivo, que iba a ser posible que yo saliera. El pronóstico era pésimo y los médicos no daban vida, porque decían que estaba muy complicado, tenía cáncer de pulmón y una metástasis en el cerebro con seis tumores.

Empecé a hacer, previo a la operación, un trabajo de ponerme absolutamente positivo como hago siempre, frente a alguna adversidad siempre voy a mirar la vida desde otro lugar para poder salir de ese estadio complicado rápidamente y creo que así lo logré.

Fue un proceso, la operación fue en octubre de 2017, en abril de 2018 estuve debutando en Casa Valentina, luego vino una descompensación física, eso me paralizó el cuerpo y rápidamente volví a hacer la resiliencia, a pararme y ponerme de pie, ahí vinieron los homenajes de Showmatch, eso también me permitió creer que era posible.

Aníbal Pachano vuelve a quimioterapia: "Estoy tratando de tomarme todo con humor"

Estas semanas se conoció la decisión de Alain Delon de recurrir a la eutanasia, ¿cómo es su relación con la muerte? Cuando escuchó lo de Delon, ¿se imaginó en esa situación?

Me entristeció mucho porque yo era chico, él paró en la Argentina en un hotel muy conocido, yo fui como público cholulo. Él paró ahí, yo esperé que saliera, fue un artista que fue muy importante en mi adolescencia, era un actor carismático y enigmático. Cuando escuché de su enfermedad, me entristeció.

Usted en lo particular, atravesando la situación de que los médicos le decían que tenía metástasis en el cerebro, de que era incurable. ¿Cómo pensó la muerte? ¿La pensó distinta cuando se enteró que tenía la enfermedad, durante la enfermedad y cuando se enteró que se curó?

No pensé en la muerte, a mí la muerte no me gusta mucho, yo preferiría que fuese rápida, que no tenga que sufrir, no tenga que estar en un estadio complejo. Pero entiendo lo que le sucede a Delon. Mi relación fue salir rápidamente del estadío complejo, puse mucho de mi, mucho esfuerzo, los médicos no podían creer la rapidez con la que evolucionaba pero yo quería salir de esa situación. Siempre tuve claro que yo iba a pararme y caminar, los médicos no lo podían creer.

Cómo funciona el "suicidio asistido" que pidió el mítico galán francés Alain Delon

Cuando me vuelve el vértigo me doy cuenta que algo me va a suceder, me descompenso, se hace un nuevo tratamiento, quedo paralizado de medio cuerpo y en una semana rápidamente estoy parado y caminando normalmente.

Tiene que ver con la voluntad de uno pero en un estadio como Delon, cuando vos tenés un ACV que genera una parálisis constante de tu cuerpo, no es muy agradable. Si le pasó una vez, le volvió a pasar y su cuerpo ya está mal, acepto que pida la eutanasia, es parte de no sufrir.