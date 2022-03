Eutanasia: pentobarbital sódico, el fármaco letal que conducirá a la muerte a Alain Delon

Alain Delon recibiría el fármaco empleado en la pena de muerte para llevar a cabo la eutanasia, según detalla el medio brasileño R7. La droga que será suministrada, pentobarbital sódico, consiste en "un potente sedante" que actúa sobre el sistema nervioso y ocasiona la muerte en pocos minutos.

Para completar el procedimiento, el actor deberá consumir un fármaco perteneciente a la familia de los barbitúricos, llamado pentobarbital sódico. El sitio R7 especifica que el paciente deberá tomar una dosis letal de 15 gr. mezclada "con alguna bebida, posiblemente jugo o agua".

La sustancia fue desarrollada hace más de un siglo y se utiliza como inyección letal de las personas condenadas a muerte en Estados Unidos. También se admite su aplicación como agente anestésico en prácticas veterinarias.

Durante décadas se utilizó este medicamento como tranquilizante e hipnótico, hasta que fue desestimado debido al elevado riesgo de sobredosis y muerte que producía su administración.

En la actualidad se autoriza su uso en pacientes que se someten a eutanasia (en los países que permiten dicha práctica).

El pentobarbital puede suministrarse por vía oral o intravenosa

La organización suiza Dignitas proporciona ayuda sin fines de lucro a pacientes y familias que solicitan la muerte asistida. La entidad explica en su página web: "En todos los casos, por razones legales, el paciente debe poder realizar el último acto, es decir, tragar o administrar por sonda gástrica (...) por sí mismo. Si esto no es posible, Dignitas lamentablemente no puede ayudar".

A los 2 o 5 minutos de aplicada, la droga comienza a hacer efecto e induce a un coma profundo, que en menos de una hora produce la muerte. "Este proceso es absolutamente libre de riesgos e indoloro", recalca Dignitas.

Si bien se desconoce la fecha concreta del procedimiento, el legendario galán anticipó su despedida en los medios y las redes: “Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".

“Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural”, sostuvo Alain Delon en una entrevista reciente.

“La ley de eutanasia es una mejora para el mundo”

El pentobarbital y la pena de muerte

A partir del año 2012, luego de la polémica generada por los múltiples inconvenientes asociados con la aplicación del cóctel endovenoso, se desarrolló en el estado de Texas la inyección letal compuesta por una sola sustancia: pentobarbital.

A partir de entonces el Departamento de Justicia Criminal del Estado implementó un nuevo protocolo. Yokamon Hearn, de 33 años, fue el primer recluso de Texas que falleció al suministrarle la nueva fórmula.

Suiza y la eutanasia

A través de las declaraciones del actor al sitio brasileño R7, se conocieron algunos detalles sobre la práctica a la que se someterá la leyenda del cine para ponerle punto final a su vida.

La ley suiza exige que la persona que padece una afección incurable manifieste en varias oportunidades su deseo de morir. Asimismo, la legislación establece que el sujeto debe encontrarse en una situación de angustia física o psicológica, "distinta de la depresión".

Teniendo en cuenta que Alain vive en territorio suizo, solicitó a su hijo Anthony que lo apoyara en su decisión final.

En una conversación con la radio francesa RTL, el hijo dio a conocer los deseos de su padre: "Sí, es cierto, me pidió eso (por la eutanasia)".

"El final de mi carrera y de mi vida"

“¡Envejecer apesta! No podés hacer nada al respecto”, expresó hace tres años el actor que sufre las consecuencias de un doble derrame cerebral ocurrido en 2019.

El mismo año Delon recibió un premio a su trayectoria en el Festival de Cannes y no ocultó sus sentimientos de despedida: “Pienso este reconocimiento como el final de mi carrera y también de mi vida”, anticipó.

