Baja sensible en Argentina: Giovani Lo Celso no viaja a Qatar

La novela de la lesión de Giovani Lo Celso tuvo el peor final para el futbolista y para la Selección Argentina. Finalmente se confirmó que, debido a la gravedad de su lesión, tendrá pasar por el quirófano. Un primer estudio arrojó que el rosarino se desgarró en el encuentro del Villarreal ante el Athletic de Bilbao. Insatisfechos con esos primeros resultados, el futbolista se sometió a nuevos estudios y el parte médico arrojó que se trataba de un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha. En consecuencia, la lesión era mucho más grave que un simple desgarro, dirigiéndose casi de manera directa al quirófano.

En un principio, Lo Celso tuvo la intención de someterse a un tratamiento alternativo, evitando ser operado para poder llegar, por lo menos, al último partido de Fase de Grupos ante Polonia el 30/11 o incluso a partir de los octavos de final. Pese a las ganas del jugador, sus intenciones eran totalmente diferentes a las del Tottenham, club dueño de su pase. El conjunto de la capital inglesa insistía que el surgido en Rosario Central tenía que ser operado para una mejor recuperación.

Así, de común acuerdo, tanto el Tottenham como el Villarreal, club en el cual está a préstamo, inclinaron la balanza para que el volante argentino pase por el quirófano. Ante la negativa de los clubes, Lo Celso intentó convencerlos comunicándoles que si se iba al Mundial sin operarse, estaba dispuesto a no cobrar el sueldo hasta recuperarse y volver a jugar con su club. Incluso argumentó que se haría cargo del tratamiento y de sus consecuencias.

El doloroso posteo de Gio Lo Celso que reflotaron los hinchas

Pese al afán del futbolista por dejar todo para poder estar presente con Argentina en la Copa del Mundo, los clubes no dieron el brazo a torcer y el episodio final es el que nadie quería ver y escuchar. El ex PSG tendrá que operarse y ya se confirmó que es la primera baja del elenco albiceleste. Siendo una baja más que sensible ya que era parte vital del tridente del mediocampo junto con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes. Incluso Scaloni dijo en su momento que no hay un reemplazante natural para Lo Celso por su jerarquía.

Además, es el único volante zurdo del plantel y el que más asistencias completó en la era Scaloni, sin mencionar que era uno de los mejores socios de Lionel Messi en el verde césped. De esta manera, Argentina pierde y mucho con la baja de Gio Lo Celso, jugador que se le hace esquivo de nuevo un Mundial. Hay que recordar que en Rusia 2018 fue parte del plantel, también surgiendo como una pieza fundamental de la sociedad con Messi, pero sorpresivamente no sumó minutos en dicho certamen.

¿Quién será el reemplazante de Lo Celso?

En la cabeza de Scaloni rondan varias opciones para tomar el lugar del rosarino. El que pica en punta para meterse en el once es Alejandro “Papu” Gómez. El surgido en Arsenal tiene la experiencia suficiente para recibir este tipo de presión, además de su calidad como jugador. Si bien no es un armador nato como lo es Lo Celso, el Papu puede dar variantes de tres cuartos para adelante con buen manejo de pelota.

Los otros nombres que se barajan son los de Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios. Este último parte en desventaja por las lesiones que lo tuvieron a maltraer en la temporada. Situación que le hizo ceder terreno que aprovechó Enzo Fernández que apenas con una convocatoria en el primer equipo se ganó la confianza de Scaloni, además de lo realizado en River y posteriormente en Benfica claro.

Lionel Scaloni rompió el silencio en su llegada a Argentina y habló de Lo Celso: "No vamos a..."

Por su parte, en este juego de características de cada uno, Palacios tiene un juego más equilibrado, sabe pisar en ataque, pero también tiene un juego más defensivo y de posicionamiento que puede equilibrar más el mediocampo, comparando con el caso de Gómez que le daría más dinamismo. Luego, tanto Mac Allister como Enzo Fernández tienen características más similares. Buen posicionamiento, visión, capacidad de mover la pelota y buen remate de media y larga distancia. Allí puede haber una interesante pulseada. Lo único que le juega en contra al ex River es su experiencia con la Selección, ya que el cuerpo técnico sabe que lo deben llevar de a poco.

De esta manera, a siete días para el amistoso con Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, previo al debut mundialista con Arabia Saudita, el 22 de noviembre, Lionel Scaloni ya toma nota y diagrama un nuevo mediocampo por la ausencia de Giovani Lo Celso, una baja más que sensible para el combinado albiceleste de cara a Qatar 2022.

JL PAR