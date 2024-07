Bartolomé Abdala: "La relación entre Milei y Villarruel no tiene nada que ver con la del Gobierno anterior"

Bartolomé Abdala señaló que, a pesar de que Victoria Villarruel no tiene un rol significativo en el Poder Ejecutivo, cumple un papel crucial en las negociaciones con la oposición, debido a la debilidad parlamentaria de LLA. Aedmás, sostuvo que las diferencias ideológicas dentro de un partido pueden "coexistir" y "aportar al desarrollo" de la fuerza política para hacerla más inclusiva. ”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bartolomé Abdala es senador nacional y presidente provisional del Senado. Fue fundador del PRO en San Luis en 2007 y encabezó la Liga Sanluiseña de Fútbol. Fue secretario de Turismo, director del Banco Provincia de San Luis durante la gobernación de Alberto Rodríguez Saá y diputado provincial entre 2013 y 2017.

La interna entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Vilarruel, nos remonta a las largas horas de enfrentamiento solapado entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué impacto tienen en el funcionamiento del Senado las versiones de distanciamiento severo entre el presidente y la vicepresidenta?

Creo y entiendo que el presidente y la vicepresidente actual son, te diría, incomparables con el presidente y la vicepresidente del Gobierno anterior. Estamos hablando, en este caso, de Javier y Victoria que son dos personas auténticas, serias y transparentes. Me parece que con esto de ninguna manera está en riesgo lo que es el poder en la Argentina, porque nadie va a dejar de ocupar su rol.

No, es verdad. Además, en el caso anterior, la vicepresidenta tenía más poder que el presidente, y no es este el caso, por lo que sería más comparable con otras tensiones entre presidente y vicepresidente que se han dado en el pasado, por ejemplo Cristina Kirchner y Julio Cobos. Evidentemente, la figura constitucional del vicepresidente es generalmente conflictiva, de hecho hay países que directamente no tienen ese rol, como México. El vicepresidente casi no está para nada más que para ser un reemplazo del presidente si es que en algún momento se produce la vacancia, y no tiene mucha diferencia con un senador, ni rol claro en el Ejecutivo, no puede hacer absolutamente nada. ¿Cuál es su propia visión de lo que debería ser la figura del vicepresidente?

Me parece que la figura actual de la vicepresidente en el Senado, si bien no es senadora y no vota salvo casos de empate, está siendo importante en función de la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza, que tiene menos del 10% de los senadores. Ella, al ser parte de la fórmula presidencial, le ha dado un protagonismo y un rol que es, por ahí, diferente al de los vicepresidentes de otros gobiernos.

Además, Victoria es una persona que está ejerciendo ese rol dentro de esa debilidad parlamentaria y dentro de estrategas de la política. Porque te diría que en el Senado de la Nación, tanto los senadores de la oposición dura como los opositores dialoguistas, son personas que tienen realmente criterio e impronta propia, y entienden de lo que se está tratando, y no es fácil muchas veces convencerlos de determinadas decisiones, de un proyecto o de un Gobierno que ellos originalmente no acompañaron.

La verdad es que hay que agradecerles todo lo que se ha venido haciendo hasta el momento, porque se ha hecho un montón con gente que realmente nos ha dialogado, nos ha acompañado y eso es muy valorable. En ese rol, la verdad que Victoria ha sido muy importante.

Quiero recordar que yo siempre dije y manifesté, también en la votación de 39 que hubo en ese momento, que no era una mayoría automática, que podía variar según el temario, la impronta o el criterio de cada uno de los senadores que componen la Cámara. Por lo cual, creo que esto habla de la coherencia y la sinceridad que hemos tenido desde que asumimos.

Apelo a tu carrera política. Vos ya llevás más de 20 años actuando en ella y quisiera pedirte más una respuesta teórica que de presidente provisional del Senado. Entrevistamos ayer a un asesor político que incluso había sido el que al principio asesoró a Javier Milei, y dio la idea de sintetizar en el significante “casta” el núcleo de la crítica al sistema político argentino. Él nos decía que, desde su perspectiva, había una incompatibilidad ideológica manifiesta entre la vicepresidenta y el presidente, porque la vicepresidenta era nacionalista y el presidente es universalista, y que más tarde o más temprano el choque entre nacionalismo y globalizador universalista iba a emerger. ¿Percibís algo así? ¿Creés que estas dos ideologías pueden coincidir?

Mira, de hecho han coincidido. Ellos vienen trabajando juntos y haciendo acuerdos electorales. Fueron diputados nacionales los dos.

En su momento, armaron su bloque y después una idea de país. Cuando uno arma una idea del país, además es para después ganar acuerdo con otras fuerzas políticas. Se podría referenciar a lo que es un movimiento, y a la Argentina le gusta escuchar el movimiento. Dentro de ese movimiento hay distintas ideas, motivo por el cual, mientras estas ideas acompañen las ideas originales que ambos tenían para el desarrollo de la Argentina, para sacar a la Argentina del estado en donde nos habían llevado los gobiernos populistas...

La verdad es que realmente estamos tranquilos, orgullosos y con muchísimas ganas de defender el ideario de esta fórmula presidencial. Y como te digo, hay que pensar que dentro de un espacio político tenés ideas diferentes, y por qué no que se asemeje a un movimiento y se empiece a construir una fuerza política que albergue, controle y sume gente que por pensar distinto no tienen que ser excluidas.

Claudio Mardones: Antes de que pudiéramos comunicarnos con usted, contábamos que hay un Estado asambleario en algunos bloques en las dos cámaras del Congreso, especialmente por el DNU 6/54, que amplía los gastos reservados de la nueva SIDE en 100 mil millones de pesos. Respecto a esto, viene el gran enigma de quién va a ser el próximo titular de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Sorprendió que la Casa Rosada respalde al senador Kueider, del peronismo entrerriano, no kirchnerista. ¿Qué definición van a tomar? ¿Villarruel a quién respalda? ¿Respalda al senador Goerling del Frente PRO? ¿Qué van a hacer ante esta situación? Se lo pregunto porque crecen los cuestionamientos para que funcione esa comisión e incluso algunos quieren acelerar los tiempos para debatir los DNU vinculados al tema de inteligencia. ¿Cómo se preparan para eso?

Claramente, esta comisión no está todavía integrada, porque la gente de Unión por la Patria nunca ha terminado, no solamente en esa comisión sino en muchas, de enviar los nombres de los legisladores que las van a integrar.

Independientemente de eso, cuando se pueda integrar, nosotros entendemos que dentro de los senadores dialoguistas, ya que nosotros, como Libertad Avanza en la debilidad parlamentaria, tampoco pudimos poner a ninguno de los legisladores nuestros, nos interesaría que alguno de los dialoguistas que nos han acompañado en la Ley Bases, y con los cuales hay habitualidad de diálogo, tenga la posibilidad y el apoyo de ser presidente de la Comisión.

Desde lo personal, a mí me da tranquilidad cualquiera de los dos, son hombres de bien, y entiendo que se puede dialogar bastante con ellos. Creo que, más allá de la comisión, después del recinto, en definitiva, es quien va a resolver cada uno de los temas que la comisión trata, motivo por el cual nosotros tenemos que preocuparnos de que los distintos temas. En este caso, el DNU como oficialista, no sean retrasados en el recinto.

Obviamente, la comisión es importante y hay una mecánica parlamentaria que así lo exige, pero creo que, más allá de esta mecánica, lo trascendental es que nosotros tengamos los votos y no nos pase como nos pasó con el DNU, pero si hay una oleada opositora, muchas veces no nos podemos parar.

CM: Algunos consideran que este debate que se viene ahora es más riesgoso para el oficialismo que el DNU 70/23. ¿Ustedes tenían algún anticipo del Poder Ejecutivo de que se venía un decreto de este tipo? ¿Se esperaban 100 mil millones de pesos de gastos reservados para la SIDE en este momento?

Eso queda dentro de lo que es la confidencialidad del Gobierno. En este caso, como oficialista, me reservo manifestar lo que conozco en determinados temas.

Por cierto, hay temas que, personalmente, no debo opinar. Yo entiendo que la comisión de Defensa también es un tema del cual tampoco debo opinar. Entonces, ante eso te pido que me entiendas.

