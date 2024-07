Mario Russo: "Es posible que entre Milei y Villarruel haya un momento Cobos"

El analista del lenguaje no verbal, Mario Russo, sostuvo que los socios políticos de Milei "son exactamente iguales" a los que tuvo Mauricio Macri y, pese a alertar que el PRO "es un espacio político que está de salida en el futuro de la Argentina", alertó: "Es un error de La Libertad Avanza querer jubilar a Macri". Además, afirmó que Javier Milei es "el presidente más globalista del mundo": "Es ultra globalistas en lo macro, pero no en el micro", aclaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mario Russo fue asesor comunicacional profesional, ayudó a Javier Milei a instalarse en la política nacional y fue el ideólogo detrás del concepto de “la casta” para la campaña del libertario. También trabajó para el intendente bonaerense del kirchnerismo, para diputados provinciales de Cambiemos y en su momento asesoró al empresario Francisco de Narváez durante su carrera política. En el año 2015 también integró el equipo de Marcos Peña y Jaime Durán Barba que logró la presidencia de Mauricio Macri.

¿Qué es lo que está por nacer en la política nacional?

Nosotros hemos hablado con anterioridad de las viejas disyuntivas ideológicas que han existido, como la de la izquierda y la derecha, que hoy se hace cada vez más claro que no existen más.

Creo que se avecina un quiebre que demuestra algo que hace mucho debería haberse puesto sobre la mesa: hoy izquierda y derecha no existen más. Estamos frente a un escenario que se divide en globalistas y nacionalistas, y que no va a pasar de afuera hacia adentro, sino desde adentro mismo, un quiebre en ese esquema.

Mientras Victoria Villarruel es nacionalista, Javier Milei es globalista. Y eso es una diferencia que va a explotar dentro del gobierno, inexorablemente. Solo falta que haya una votación para que se vea ese quiebre claramente, que puede ser “el momento Cobos". Que no se va a dar con prontitud pero que seguramente en algún momento epilogue en una votación que dirima esas fuerzas dentro del gobierno. No tengo ninguna duda. Pero es posible que entre Milei y Villarruel haya un momento Cobos.

En tu analogía de globalistas y nacionalistas, ¿cómo colocás, entonces, la empatía entre Javier Milei, por ejemplo, y las fuerzas nacionalistas de extrema derecha en todas partes del mundo, empezando primero por Donald Trump?

Lo que sucede es que no hay empatía ahí . Si eso sucediera, no hubiera tenido Zoom con la gente de BlackRock, de Larry Flynt, enemigo de Donald Trump, no hubiera visto a Rothschild, de The Economist, no se hubiera juntado con Macron, y por supuesto, no hubiera sucedido lo que acaba de suceder:

Es que ante un conflicto que es verbal y deportivo con Francia, actúa de una manera Victoria Villarruel y de una muy distinta Milei, haciendo que sus militantes y los comunicadores no sepan qué hacer, y dándole al centro de flotación de la narrativa, supuestamente antiglobalista de Milei, que claramente no lo es.

Todos los socios políticos de Milei hoy son exactamente iguales a los que tuvo Mauricio Macri. Se junta con Mark Zuckerberg, alguien que escondió el fraude electoral contra Donald Trump en el 2020, con enemigos confesos de Donald Trump, ultra globalistas todos. Eso, dentro del Gobierno está muy claro, es una pantalla que ya no se puede seguir mostrando. Lamentablemente, a seis meses de la elección, queda clarísimo que Milei es un ultraglobalista y Victoria Villarruel una nacionalista.

Elizabeth Peger (EP): Recién mencionabas que vos veías un desenlace del conflicto entre Milei y Villarruel a lo Cobos, con una votación en el Congreso donde suponés la vicepresidenta plantea alguna ruptura con el Presidente. Porque en las últimas semanas se han acumulado gestos y desautorizaciones, como el comunicado el otro día del Gobierno argentino después de la reunión con Macron, donde fue muy crítico de lo que había sido el posteo de la vicepresidenta. ¿No crees que la situación se da por otro carril y antes?

Digo el momento Cobos para mostrar que en algún momento eso tiene un punto de quiebre. Ahora, me llama la atención la poca profundidad con la que analizan estos temas la mayoría de los periodistas. Nunca puede haber una identidad común en un gobierno entre alguien que prioriza y objetiviza la labor de Margaret Thatcher en la historia con la hija de un combatiente, que anda con la bandera argentina por todos lados, eso no dura.

EP: ¿Pero ahí no hay un problema de origen, en la construcción misma de la fórmula?

Lo que sucede es que se hacen campañas para ganar, se hacen campañas en verso y se gobierna en prosa, esto lo dijo Mario Cuomo, un exgobernador de Nueva York. Para ganar se hace eso, lo que pasa es que después se estalla.

De la misma manera que estalló el conflicto Cristina Kirchner-Cobos, un peronismo que se le suma a un radicalismo social-demócrata y termina explotando de esa manera. Ganar es una cosa y gobernar es otra. Por eso tiene que haber conformación de fuerzas que tengan identidades ideológicas claras. Esto lo sostengo hace mucho, pero bueno, se trata de ganar, ¿no?

EP: Y en esa ruptura, ¿cómo queda cada uno? Porque se habló mucho también en los últimos días acerca del “siempre buen diálogo y condescendencia" entre Villarruel, por ejemplo, con sectores del PRO vinculados al expresidente Macri. ¿Cómo imaginás una ruptura, en un esquema presidencialista, de una figura que no puede ser removida por Twitter?

Sería un pésimo error de Villarruel acercarse a sectores del PRO, sobre todo cuando el perfume de la época va hacia el nacionalismo en el mundo. El PRO es un espacio político que está de salida en lo que se viene en la Argentina, por eso sería un error. Fue positivo quizás hace 8 o 10 años, pero hoy ya no. Aunque no soy quien para andar definiendo las estrategias eléctricas que tenga la vicepresidenta o los que estén trabajando hoy.

Claudio Mardones (CM): Lo que sí parece que, al menos entre el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel, ya la cuestión no pasa solamente por las diferencias que se guardaron para ganar las elecciones, sino que ahora en el momento de la gestión, hay cuestiones que van mucho más allá de lo diplomático. Muchos dicen, incluso en la Casa Rosada, que la vicepresidencia es un cargo electivo y es un lugar en donde el presidente no puede prescindir de ella de ninguna manera, tiene que convivir con ella. Pero vemos a una Villarruel que, desde que asumió, no ha dejado de marcar posiciones para diferenciarse. ¿Cómo ves que va a evolucionar ese vínculo? ¿Es una foto de este año preelectoral? ¿Crees que va a cambiar el año que viene, cuando llegue el momento de las definiciones?

Creo que lo primero que sucedió fue que hubo un acuerdo anterior a la toma del Gobierno, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, pero sobre todo de Defensa, le correspondía a Victoria Villarruel. Son acuerdos políticos que generalmente lo hacen los políticos con oficio. Dicen, bueno, vos sos la vicepresidenta, no vas a tener influencia dentro del Ejecutivo, más allá de este tema que es el tuyo.

Lo que hubiera sucedido, de esa manera, es que seguramente hubieran aparecido sectores nacionalistas que hubieran tenido otro perfil. De esta manera ponen al diputado Luis Petri, alguien que no tiene absolutamente nada que ver con el nacionalismo y que firma directamente acuerdos con OTAN. O sea, es globalismo puro, un sistema ideológico que promueve la concentración de poder a escala mundial y la transferencia de soberanía de los Estados a entidades supranacionales.

O sea, claramente todo el esquema que planteó Javier Milei fue globalista y la teoría de Victoria Villarruel es nacionalista. Esa es la verdadera diferencia acá. Entonces, eso de izquierda y derecha, no existe más como análisis complejo de la teoría política. Solamente en algunas universidades ultra influenciadas por ideologismos en Argentina se sigue pensando en derecha e izquierda. Ya en el mundo se empieza a hablar de globalismo contra soberanismo o nacionalismo.

CM: Y esto es un dato que Villarruel cada vez que puede lo deja en evidencia. No lo dice, pero queda en sus actos. De hecho, ella cada vez visita más provincias en el interior del país y eso contrasta con la foto de un presidente que ha visitado pocas provincias en nuestro país. Pero obviamente, acá hay una gran pregunta. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? Ahora dicen en la Casa Rosada que el Presidente va a reducir su gira internacional y va a tener mucha más presencia en el país, pero va a desembarcar en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué escenario se puede esperar en la provincia de Buenos Aires? Es que hay un Axel Kicillof que transita su quinto año de mandato y un peronismo que está tratando de redefinir su liderazgo, pero con un conurbano en donde hay muchas dudas sobre la penetración de Milei . ¿Con qué provincia de Buenos Aires se va a encontrar el mandatario si finalmente decide desembarcar?

Analizar la provincia de Buenos Aires dentro de este esquema es ponerse en el lugar de un meteorólogo, es algo que excede las posiciones del Gobierno nacional. La pérdida de trabajo, la destrucción de la industria, todas estas cosas impactan en el Gran Buenos Aires de una manera y en el interior de la provincia de otra.

No es lo mismo cómo impacta en Olavarría, Bahía Blanca o Salto, que como impacta en Florencio Varela, Quilmes o Ensenada. No hay una provincia de Buenos Aires, hay un interior de la provincia de Buenos Aires.

CM: En ese sentido, se dice que iría mucho más al conurbano que al interior…

El análisis lo hacen sobre los 40 distritos más importantes del Gran Buenos Aires y dejan afuera todo el interior, que votan de otra manera. Por decirte algo, en el interior se votó de una forma a La Libertad Avanza y en el Gran Buenos Aires otra muy distinta. En el interior hay ciudades que podrían volcarse a sectores más nacionalistas y otras que no. Entonces, la provincia de Buenos Aires y el interior de la misma, vista como un todo, suele llevar a equivocaciones en los análisis.

El papel de Macri de cara a la nueva etapa del Gobierno

CM: Esta semana, Macri va a estar el jueves en La Boca para protagonizar lo que va a ser el arranque de su gestión como presidente del PRO. Lo contamos en el arranque del programa, un ex presidente Macri que va a tratar de diferenciarse, pero sin romper. ¿Cómo hace Macri para enfrentar este dilema de compartir la misma base electoral con Javier Milei? ¿Cuánto de eso gravita y cómo ves que va a ser la performance del expresidente ahora que empieza a asomar con mucha más fuerza en la conversación pública?

Macri entiende que este es un gobierno con complejidades muy grandes en la economía y en todo. Además, ya le pasó con Larreta una vez, y no le gusta que lo jubilen. Me parece que el interés de La Libertad Avanza es jubilar a Macri, un error bastante grave.

El cuidado que tienen que tener con Macri dentro del Gobierno no lo están teniendo, deben recordar que maneja junto a su primo el único distrito que realmente proyecta presidentes, gracias al error garrafal de la reforma del '94 que le dio la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires. Siempre pienso que no es bueno querer jubilar políticos, es un grave error que va a llevar al Gobierno a más conflictos hacia adentro.

Me quedo con tu calificación respecto de la taxonomía entre globalistas y nacionalistas. Esa es una de las formas en las que uno puede construir el mapa político. Ahora, ¿no crees que hay otras complejidades que, por ejemplo, hacen que estén en el mismo campo, tanto Milei como Trump, aunque en la categoría de globalistas y nacionalistas estén en el opuesto?

Sí, justamente ese es el criterio fundamental para entender cómo se sostiene un gobierno que no ha tenido bases económicas más allá de las que se proclaman. El globalismo, para lograr la concentración de poder a escala mundial, lo hace con un conjunto de ideas o micro ideologías, como el feminismo radical, el ecologismo anti-industrial, el consumo hedonista o la teoría crítica de la raza.

Todas estas ideologías que nosotros estamos viendo y que pretenden dividir a las sociedades, buscan distraer, dividir y degradar. Y creo que, con mucha inteligencia, los equipos comunicacionales de Milei trabajan en ese esquema, pero son ultra globalistas en el macro, no en la micro.

A ver si me explico. En el fondo, se junta con BlackRock, con Macron, con Zuckerberg, o sea, hacen ultra globalismo, son ultraliberales, no creen en la frontera, no creen en el Estado y son anarcocapitalistas. Pero, en la batalla cultural, generan una pantalla para hacer creer, sobre todo a los electores entre 16 y 30 años, que Javier Milei es antiglobalista, cuando es ultra globalista. De hecho, es el presidente más globalista del mundo.

Pero claro, tiene mucho más impacto hablar de que las mujeres se transexualizan, porque impacta mucho desde la narrativa. Pero eso hace que, en el fondo, puedan llevar a cabo los designios político-económicos que tienen los globalistas. Que son justamente eso: vaciar de soberanía a los Estados-Nación y buscar la disolución de los Estados-Nación con este tipo de ideología.

Pero uno podría plantear que los comunistas también eran universalistas…

No, de hecho no. Stalin no tenía absolutamente nada de globalista, Lenin sí. Dale 5 estalinistas a los sectores nacionalistas de Argentina y desarrollan el país en 20 años.

Cuando entrevisté a Milei en el planteo de que el primero era minarquista para luego terminar siendo anarcocapitalista, yo le planteé que el minarquismo es una etapa para luego terminar con el Estado. Obviamente no es el caso de Stalin como bien marcás, pero sí es el de Lenin. Entonces ahí tendríamos otra contradicción categorial. O sea, Milei se parecería a Lenin. ¿Correcto?

Por supuesto, Lenin era internacionalista, decía que tenía que haber estados plurinacionales, no creía en los Estado-Nación. Mientras que Stalin sí, era un georgiano que creía, por eso termina venciendo y desarrollando la Unión Soviética.

Otro punto que me parece importante en alguien como vos que conoce bien a los actores de la comunicación política de Milei: ¿Qué importancia le asignás a las categorías estéticas? ¿Hay algo en las categorías estéticas que une, en las formas, a Milei con sus opuestos, por ejemplo, del kirchnerismo con Néstor Kirchner, o es un abuso de mi parte?

Es que la comunicación no verbal de Milei siempre fue muy buena, su estilo siempre es un estilo antisistema, y eso va por la polarización que en campaña se desarrolla desde el concepto del populismo. Es decir, una ideología delgada según la cual en la sociedad existen dos campos homogéneos y antagónicos, una élite corrupta y un pueblo depositario de los mejores valores.

Si vos te posicionás en contra de una élite como fue la política, tenés que ser los contrarios. Y lo contrario también están en la vestimenta, en la argumentación, en la paralingüística y en la construcción de los actos. La verdad que todo lo que hizo en ese sentido, fue magnífico.

Esto sigue siendo absolutamente rupturista, no hay ninguna novedad en eso. Lo que sucede es que después, como decíamos anteriormente, se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa. Y ahí aparecen las verdaderas contradicciones en el seno del Gobierno y lo que estamos viendo hoy y todos los días.

