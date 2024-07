Daniel Artana: "El Gobierno no tiene margen para bajar las retenciones"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Daniel Artana se pronunció sobre las medidas económicas del Gobierno y la imposibilidad de sacar las retenciones. Además, enfatizó en el peligro de no tener presupuesto y se refirió a los modos del Presidente. “El Presidente tiene algunas cosas que a mí no me gustan, vos no podes criticar a todas las personas que opinan distinto a vos y considerar que el otro es un chanta”, expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Artana es economista, graduado de la Universidad de La Plata (UNLP) y tiene un doctorado en Economía en la Universidad de California de Los Ángeles. Es economista jefe de FIEL, profesor titular de la UNLP y de la Di Tella.

El cepo, más que ser un cepo del mercado cambiario, ¿no es el cepo estructural de la falencia del plan económico de Milei - Caputo, que en algún momento va a terminar significando el crecimiento de la inflación, así como pasó con la devaluación?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Creo que lo que uno no tiene que dejar de lado es que la situación con la cual empezó el Gobierno el 10 de diciembre era bastante dramática, y no se podían eliminar todos los problemas de golpe . A diferencia de lo que pasó cuando Macri asumió la presidencia, que levantó rápidamente del cepo, acá lo que decidieron fue ir por otro camino, mostrar que se podía lograr nivelar las cuentas del Estado con un ajuste fiscal muy importante, y creo que de a poco los analistas se van convenciendo de que la cuestión fiscal es más sostenible de lo que se creyó en enero y febrero.

Pero la realidad es que tampoco hubo grandes avances en materia de ir levantando las restricciones cambiarias. La semana pasada tuvimos alguna movida con alguna relevancia, donde se anunciaron tres cosas: las importaciones , como las de autos y bienes suntuarios, ahora se van a poder pagar a 30 o 60 días en vez de 120 a 90 días. Hay una flexibilización para los importadores de servicios y hay una cosa menor en términos de acceso a los mercados alternativos.

El Gobierno había movido muy poco en materia de levantar restricciones cambiarias a diferencia de lo que hizo en materia fiscal, donde se movió muy rápido y después ha ido tratando de tomar medidas. ¿En el interín qué pasó? Se apresó mucho el tipo de cambio, el peso, y se frenó la acumulación de reservas de principios de junio hasta la actualidad. Además, el informe del FMI sugirió que había un atraso cambiario, y por lo tanto se generó una situación donde la respuesta del Gobierno fue cerrar todas las fuentes de emisión , van a escasear los pesos, y con eso convencer al mercado que el esquema de país del 2% de devaluación mensual es sostenible. Eso es lo que tendremos que ver ahora, y seguir la brecha cambiaria, el riesgo país y la acumulación de reservas.

Si el Gobierno no pierde muchas reservas, porque se supone que en esta época del año debería perder, la brecha se mantiene contenida y empieza a haber algunos cambios en el riesgo país , capaz que el Gobierno nos convence a todos de que la situación puede servir. Si eso va para otro lado, tendrán que ir por otro camino.

Encuesta: el 70% dice que su economía personal empeoró desde que Milei es presidente

¿Qué porcentajes le asignan a uno y otro escenario?

Creo que lo que uno tiene que ir viendo es qué cosas deberíamos seguir para ver si esto está funcionando, que son las que mencioné. Lo segundo es, ¿Se acaba el mundo o tienen opciones? Y tienen opciones, porque en definitiva se puede converger más rápido , hacer una unificación cambiaria, en el marco de un programa con el FMI, cosa que según los medios, se está hablando. Hay opciones pensadas, porque en ese programa con el FMI uno debería esperar, que si hay desembolsos adicionales de dinero, para lo cual se requiere un programa nuevo, pero el FMI ya marcó con qué cosas no está de acuerdo. Una es el dólar blend, otra es el impuesto país , y también nos marcó este tema cambiario.

Uno debería suponer que si va a haber un programa con desembolsos adicionales, eso va a requerir unificación cambiaria que, difícilmente se de del contado con liqui al dólar oficial, sino también del dólar oficial contado con liqui. No es que el mundo se acaba si el programa no converge como implica el Gobierno.

Brasil pide "verificación imparcial de los resultados" en Venezuela

Lo más probable entonces es que no converge todo al crawling peg del 2%, sino el escenario contrario.

No, pero yo no dije eso. Bajar la inflación del 4% mensual al 2% mensual es probablemente más difícil que bajarla del 20% al 4%, pero no es que tengan una probabilidad cero.

Lo que pasa es que, independientemente de la probabilidad, uno tiene que mirar qué pasaría si ocurre ese escenario de unificación. Buena parte de los precios de la economía no están al tipo de cambio oficial, porque el que exporta a dólar blend , cuando vende al mercado interno vende teniendo en cuenta el dólar que es 820 pesos, por lo cual no es el dólar oficial. El que importa o compite con las importaciones sabe que el importador paga el impuesto país, con lo cual tampoco calibra sus precios mirando el dólar oficial.

Ahora, vos tenés una parte muy importante de la economía que está valuada a dólar oficial que es todo lo que tiene que ver con energía y combustible . Uno puede suponer que habrá una devaluación, se empieza con el traspaso a precios, pero no porque hay precios que ya no están al tipo de cambio oficial. Ahí es donde está la verdadera discusión para mí, o donde se debería poner el foco, porque así naturalmente habrá una aceleración de la tasa de inflación si finalmente el Gobierno elige ese camino. Quizás para evitar eso, están tratando de que la cosa converga al tipo de cambio oficial, endureciendo la política monetaria .

El juez Casanello procesó a Eduardo Belliboni por un fraude millonario con los planes sociales

Elizabeth Peger: ¿Qué evaluación haces del funcionamiento de esta fase 2, la esterilización de la deuda del BCRA y el pase al Tesoro? ¿Cuál es el impacto en la economía real?

Desde que el Gobierno hizo los anuncios, se intervino la brecha, y la brecha bajó un poco. Ahora, todavía seguimos teniendo una brecha bastante importante y ni siquiera tuvimos una mejora en el riesgo país, de hecho empeoró, porque la lectura fue que si usaban dólares para intervenir la brecha, habría menos dólares para pagar la deuda .

Yo imagino y analizo que el Gobierno espera construir un puente hasta al blanqueo y el RIGI , el blanqueo es más inminente que el RIGI por la demora que naturalmente tiene un proyecto de inversión, y yo creo que eso es lo que va a terminar decidiendo esta cosa, si aparece alguna entrada de capitales importante asociada al blanqueo de capitales, eso le podrá dar un márgen para tratar de insistir con la fase 2 como la han diseñado.

En ese tema hay toda una cuestión donde el Gobierno dijo cosas que no son uniformes en materia de lo que piensan hacer en materia de pesos. Para simplificar, lo que ha quedado es que no se va a pasar del nivel que tenía la base amplia a fin de abril, que son 47 millones, y eso le da un márgen de monetización importante. Uno de los problemas que tenían si se sentaban arriba de la base monetaria y siguiendo algunos comentarios del Presidente, si la posición era muy extrema en materia de control de la oferta monetaria, es decir, aumentar la base monetaria, no la amplia, eso le podía meter a la economía un receso adicional, porque uno sabe que cuando la inflación baja , la demanda de pesos sube. Y si el Gobierno no abastece esa demanda, se genera una presión deflacionaria, y eso termina generando una recesión peor.

Milei en La Rural, promesas incumplidas.

Yo creo que eso no es lo que el Gobierno dijo ahora, el comunicado del BCRA de la semana pasada apunta a lo que mencionamos antes. Lo que uno tiene ahí es que no está ese riesgo para la actividad, tenemos algún que otro rebote en los indicadores asociados a una recuperación en la cosecha, un crecimiento importante en la producción petrolera y gasífera, y algún que otro sector más que se sumó en mayo.

Otra cosa que pasó es que, después de una caída muy fuerte en salarios y jubilaciones, que habían sobre ajustado a mi juicio, ha habido alguna recuperación . En las jubilaciones son más marcadas que en los salarios, pero empieza a haber un rebote, y eso debería traducirse en un poco más de consumo. Sigue siendo una recuperación amarreta, pero pareciera que el piso de la actividad económica, lo hemos dejado atrás.

Cuando uno mira datos de actividad, sí sigue estando muy golpeada la construcción, pero la última lectura subió el último mes 6% corregido por estacionalidad respecto del anterior, industria tiene un rebote, mucho más molesto, pero lo tiene. Y empieza a haber algún que otro sector que se va sumando a esta recuperación .

¿Es poco? Sí. Yo a principio de año era bastante optimista en materia de reducción de la inflación, y eso salió más o menos como nosotros esperábamos, no como esperaban otros colegas que eran más pesimistas . Y también era un poco más optimista respecto a la recuperación de la economía y eso fue peor de lo que yo esperaba, así que reconozco mi error de pronóstico allá por enero - febrero.

El Gobierno argentino condenó el "fraude electoral" y da por sentado que la "enorme mayoría votó a favor del cambio en Venezuela"

Claudio Mardones: Ayer Milei prometió que va a terminar con las retenciones, pero este año vemos otra foto. El Poder Ejecutivo buscó aumentar las retenciones en el proyecto de Ley Bases, ¿Qué lectura hace de ese planteo de Milei? ¿Le parece creíble? ¿Es una forma de mantener a esa base electoral que le está pidiendo que cumpla con esa promesa de campaña?

El Gobierno hoy no tiene margen para bajar las retenciones, por lo menos en una forma significativa. Y no tienen márgen porque, a pesar de que los impuestos en la Argentina son muy altos, no alcanzaban, el Gobierno decidió eliminar el déficit primero, lo cual ayuda a bajar el impuesto inflacionario. Está bajando un impuesto que golpea mucho a las personas de bajos recursos, pero no es un impuesto tradicional.

La segunda cosa es que el impuesto país expira el 23 de diciembre, y el Gobierno dijo que lo quiere sacar, pero es muy difícil si lo quieren renovar a una alícuota más baja no le pidan que lo copartícipe. Entonces, un impuesto malo, cuestionado por el FMI , malo desde el punto de vista técnico y que el Gobierno no quiere, que si lo tiene que prorrogar, lo va a hacer tragando un sapo y perdiendo recaudación. Porque el impuesto país, en los seis meses del año, aportó 1.5 punto del PBI. Al final va a terminar aportando un poco menos, pero es un impuesto que en un año va a aportar más de un punto del PBI.

Ahí ya tenemos una cosa que va a generar una pérdida en la recaudación que el Gobierno lo está compensando, algo con la reforma de la Ley Bases, algo subiendo el impuesto a los combustibles y recuperando lo que el gobierno anterior dejó, pero tiene un problema con la recaudación igual. Yo no le veo mucho márgen para bajar retenciones, lo que creo que el Presidente ayer habló de otra cuestión que es lo que está sufriendo el campo hoy, que son muchas cuestiones. Las retenciones, el impuesto país que lo pagan los insumos, y después la brecha cambiaria. En la medida que uno vaya normalizando el tema cambiario, el campo va a estar mejor. En esa secuencia las retenciones vienen al final, porque hoy no tienen el márgen fiscal para hacerlo.

LLA al poder: la suerte de los fieles, el sello a las urnas y los aliados incómodos

CM: El Poder Ejecutivo ya mandó un anticipo del presupuesto 2025, se viene la discusión parlamentaria por primera vez para Milei, para definir un plan de cuentas nacionales. En el caso de la UCR, ayer Lilita Carrió retwitteó un mensaje de Juan Manuel López, titular del bloque, donde decía que no se le iba a prorrogar el impuesto país a Milei. A eso, sumado la discusión de las retenciones. ¿Cómo se va a resolver la discusión presupuestaria en el Congreso de la Nación con estas dificultades?

Si no se resuelve, no hay presupuesto, y vamos a seguir con el presupuesto vigente del año anterior. Tiene que haber presupuesto, pero en la discusión entre el Ejecutivo y el Congreso , el que tiene más interés en que haya un presupuesto es el Ejecutivo. Yo diría que está muy bien que cada partido ponga sus cuestiones, pero si no hay un presupuesto, el Ejecutivo va a tener más margen de acción. Tiene que haber presupuesto, porque que no lo hayamos tenido es una anormalidad, pero si la discusión se pone en términos inaceptables, el Ejecutivo no tiene tanto que perder. El impuesto país sí, porque se cae.

¿Es más difícil ser economista en un gobierno presidido por Javier Milei? ¿Se les hace difícil porque Milei es economista y por su carácter fuerte? Y también porque hay un porcentaje muy alto de gente que lo sigue apoyando y pareciera que si se le hace una crítica se estuviera en contra de aquello que es lo políticamente correcto.

A mí no me afecta eso. Que el presidente sea economista está perfecto, es una de las posibilidades de la vida en una sociedad en la que la economía tiene un rol importante. Pero el Presidente tiene algunas cosas que a mí no me gustan. Vos no podes criticar a todas las personas que opinan distinto a vos y considerar que es un chanta, o suponer que todos los periodistas están ensobrados sin ofrecer pruebas al respecto. Esas cosas hacen a la discusión política, no sé por qué siguen así, pero no está bien que sean así.

Después los economistas estamos acostumbrados a discutir mucho. Acá en Estados Unidos en un seminario te sacan los ojos, y después terminas tomando un café con el tipo cuando se acaba el seminario, es parte de nuestra profesión. A mí no me preocupa eso mientras la crítica sea profesional, todos nos equivocamos en la vida, pero no creo que todos los que piensan distinto a mí estén equivocados, eso no contribuye a resolver los problemas .

Yo he sido bastante crítico del kirchnerismo, pero he tratado de criticado con algún respeto, porque en definitiva todos queremos que a la Argentina le vaya bien. Yo no me siento inhibido ni me complica que el Presidente sea economista, soy demasiado grande para esas cosas.

MB VFT