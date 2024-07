Día 232: Venezuela, otra vez sopa

“En medio de denuncias de fraude e irregularidades, la Justicia Electoral venezolana dio como ganador al presidente Nicolás Maduro, en las elecciones de ese país, con el 51,2 % de los votos, contra el 44,7 de su contrincante, Edmundo González Urrutia”, contextualizó Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 29 de julio.

La oposición ya había denunciado que no dejaban entrar sus veedores al conteo. Durante un momento de la noche se detuvieron las actualizaciones de las cargas de los votos y luego se comunicó el resultado que rechaza la oposición y la comunidad internacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que el oficialismo saliera a comunicar su victoria, afirmó que “triunfó la independencia nacional”: “No pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, arengó el mandatario ante una Plaza Bolívar repleta de sus simpatizantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Venezuela: anuncian el triunfo de Maduro con el 51,2% y la oposición denuncia irregularidades

La líder de la oposición, María Corina Machado, quien no pudo presentarse porque fue proscrita por el régimen chavista, denunció que “los resultados fueron fraudulentos”, y que todos los venezolanos y la comunidad internacional lo saben. A su vez, destacó que se reportaron sondeos y conteos rápidos independientes que coincidieron en la victoria de Edmundo González Urrutia con el 70% de los votos, siendo “la elección presidencial con mayor margen de victoria en la historia”. Por otro lado, la referente propuso la intervención de los militares: "El deber de las Fuerzas Armadas es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto".

Es entendible la bronca y el rechazo luego de una elección que parece ser fraudulenta, pero pedir la injerencia de las fuerzas armadas puede desembocar en resultados peores aún. Esto mismo planteó Javier Milei mediante un tuit: “Dictador Maduro, afuera”, encabezaba el texto publicado, en donde sostenía que “Argentina no tolerará más fraudes”, y pidió que las Fuerzas Armadas “defendieran la voluntad popular”. “El mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, sentenció.

El legado de Nicolás Maduro en Venezuela: colapso económico, represión, sanciones, crimen y éxodo

En su discurso de triunfo, en Caracas, Maduro se refirió de manera despectiva a Javier Milei y lo acusó de “cobarde”, “traidor”, “dictador” y “vende patria”. Además, lo criticó por su apariencia y lo calificó de “estúpido, nazifascista y sociópata sádico”.

Por su parte, el presidente de Chile, Boric, más cercano a las ideas de Maduro que las de Corina Machado, emitió un tuit y exigió la verificación por veedores internacionales no afiliados al gobierno para ser reconocidos desde Chile.“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, aclaró el mandatario.

En una línea similar se encuentra el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien afirmó que el proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio “claramente estuvo viciado”: “No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, indicó.

Por su parte, el secretario de Estado norteaméricano Anthony Blinken, expresó que el gobierno de los Estados Unidos “tiene la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Vamos a hacer un raconto de la historia reciente de Venezuela para entender los vasos comunicantes que puede haber con nuestra situación y la de toda la región. Previo al chavismo, dos partidos en Venezuela se alternaban en el poder y le dieron estabilidad durante años al sistema político venezolano. Es más, Venezuela, hasta fin del siglo pasado, era uno de los poquísimos países de Sudamérica que no había tenido golpes militares y la democracia había cruzado toda la guerra fría.

Repercusiones internacionales tras el triunfo de Maduro.

Las denuncias de los acuerdos entre estos partidos y de la distancia entre sus intereses y la de los habitantes del país empezó a generar un malestar que quiso ser canalizado por Hugo Chávez, que sufrió un intento de golpe de Estado en 1992. Algunos años antes, estas razones habían desembocado en el proceso de rebelión popular denominado el “Caracazo”, del 89.

Luego de que Chávez saliera de prisión por el golpe de Estado fallido, se había convertido en una figura política de una relevancia de primer nivel, y resultó ganador en las elecciones de finales de los noventa. En su juramento, en 1998, Chávez afirmó: “Juro mediante esta moribunda Constitución que impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la república nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos”. Es interesante que Chávez al jurar ya desconocía la propia Constitución y juraba cambiarla.

El crecimiento del precio del petróleo, del cual Venezuela es una de las mayores reservas del mundo, gracias al régimen de estatización que impulsó el nuevo régimen, le dieron al gobierno chavista una caja económica con la cuál hacer política de subsidios. Esto les permitió perpetuarse durante más de 15 años en el poder, hasta que los problemas económicos tornaron la situación en imposible. Durante el 2019, la inflación superó los 2 millones por ciento, algo completamente impensado, inclusive para la Argentina.

Claudio Fantini: “Parece imposible que Maduro pueda ganar, si no recurre al fraude”

Luego de gobernar durante más de 10 años, Chavez enfermó de cáncer y, en el 2013, eligió al ex sindicalista y chofer de colectivo, Nicolás Maduro, como su sucesor. “Elijan a Nicolás Maduro como presidente” fue la petición explícita en aquella campaña de 2012.

Con el advenimiento de Maduro al poder, se intensificaron las denuncias por acciones antidemocráticas: elecciones irregulares, presos políticos y represión a quienes se movilizaron, fueron una constante del nuevo régimen chavista. Contínuamente líderes de la oposición eran encarcelados o proscritos. Uno de los dirigentes que padeció esta situación fue Leopoldo López, el líder opositor que desafió a Maduro, quien desde el 2008 hasta el 2014 fue inhabilitado políticamente.

La oposición en Venezuela ya había denunciado fraude anteriormente, como en los comicios del 2017, cuando la oposición desconoció los resultados electorales y Maduro se mostró “dispuesto” a una auditoría electoral. Luego de esta denuncia, nació una suerte de Gobierno paralelo, con el diputado Juan Guaidó como presidente.

Tras el triunfo de Maduro en Venezuela, líderes de todo el mundo cuestionaron la legalidad del resultado

En 2019, un comando del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo brevemente al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, mientras se dirigía a un cabildo abierto en el estado Vargas. Tras su liberación, líderes de Voluntad Popular denunciaron el intento de secuestro por parte del gobierno de Maduro: “La dictadura es débil, está dividida, mientras tanto nosotros seguimos de frente”.

Posteriormente, Guaidó continuó con su agenda, siendo recibido por decenas de ciudadanos. El gobierno de Maduro informó sobre la destitución de los agentes involucrados en la detención, mientras la comunidad internacional y el Grupo de Lima condenaron el incidente, considerándolo “arbitrario y peligroso” para la integridad de los miembros de la Asamblea Nacional.

¿Quién es María Corina Machado?

María Corina Machado ha estado recorriendo Venezuela sin descanso, a pie y en moto, para captar el apoyo de votantes descontentos con el chavismo, a pesar de que la candidatura no es suya, sino del diplomático Edmundo González, el candidato oficial de la Plataforma Unitaria Democrática.

Aun así, es el carisma y la energía de Machado, junto con su devoción católica, los que movilizan a las masas. Proveniente de una familia poderosa y educada en prestigiosos colegios católicos en Caracas y en internados en Estados Unido., Machado se formó como ingeniera y trabajó en los negocios familiares antes de entrar en la política.

La líder opositora María Corina Machado reivindicó la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia.

Su activismo comenzó con SÚMATE, un movimiento opositor a Hugo Chávez en 2002. Aunque estuvo en el Palacio Presidencial durante el breve golpe de Estado de ese año, en una entrevista de 2005 aseguró que ella y su madre estaban allí sólo para visitar a una amiga y no para apoyar el golpe. Corina fue proscrita por el régimen de Maduro y debió elegir a un sustituto para que pueda competir. En ese escenario hace su aparición Edmundo González Urrutia.

¿Quién es Edmundo González?

Edmundo González Urrutia es un diplomático de bajo perfil, se ha convertido en el candidato presidencial favorito en Venezuela. A sus 74 años, González es internacionalista y cuenta con una vasta experiencia en el servicio exterior, habiendo sido embajador en Argelia (1991-1993) y en Argentina (1998-2002), además de haber sido Director General de Política Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (1994-1998).

Diana Mondino pidió a Maduro que "reconozca la derrota" y le salieron al cruce: "Canciller de un gobierno de corte Nazi"

Su trayectoria también incluye su participación en el Consejo Editorial Internacional del diario El Nacional y la presidencia de la Junta Directiva de la Mesa de la Unidad Democrática, la alianza opositora que antecedió a la formación de la Plataforma Unitaria Democrática en 2021.

¿Cómo sigue la situación?

Los escenarios que se abren en Venezuela parecen depender de tres actores políticos: La movilización de los venezolanos opositores, la comunidad internacional y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Este juego de fuerzas y contrapesos, amenaza con que se resuelva la situación por fuera de la soberanía del país y la voluntad de los venezolanos.

AO FM