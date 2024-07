Diego Giacomini: "El Estado es el topo que va a transformar a Milei"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Diego Giacomini afirmó que “nadie se animó a tanto socialismo" como el Gobierno actual, en referencia al pedido del ministro de Economía a que la gente gaste sus dólares. "Estamos en presencia de un Gobierno que quiere que la gente castigue su nivel de vida y su consumo futuro para trasladar riqueza hacia el Estado”, criticó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Giacomini es economista, profesor de grado y director de la consultora M². Fue socio de Javier Milei durante cuatro años y quien lo acercó a las ideas libertarias de la Escuela Austriaca.

Me gustaría que expliqué por qué cree que hay un socialismo macroeconómico en el gobierno de Milei.

Creo que hay un socialismo macroeconómico que está edificado principalmente sobre un socialismo monetario, porque claramente el principal interés, la principal problemática, y el único activo que tiene para demostrar el Gobierno, es la reducción de la inflación . Y la reducción de la inflación es un fenómeno que proviene de la política monetaria, porque la inflación es un fenómeno monetario. Su futuro de programa de no emisión, o emisión cero, y de dolarización endógena transpiran socialismo monetario.

Cuando vemos cómo el Gobierno ataca el proceso de desinflación nos encontramos con que, primero, el Gobierno fija el tipo de cambio a dedo, y segundo, establecieron un crawling peg de 2% mensual, que no es otra cosa que deslizar el tipo de cambio oficial a dedo todos los días, todos los meses y mes tras mes. Esos ya son dos rasgos de socialismo monetario, porque tenemos un Gobierno que, en nombre de la libertad y disfrazado de liberalismo, intenta fijar a dedo el precio más importante de la economía, el precio que fija la relación entre los precios domésticos y los precios internacionales, el tipo de cambio.

Como si esto fuera poco, aparece una tercera fijación de precios. El Presidente dijo una vez en un discurso que fijar la tasa de interés era peor que Guillermo Moreno , porque era fijar no solamente los precios en el presente, sino los precios en el futuro y la relación entre precios presentes y precios futuros. Acá tenemos un Gobierno que además fija y mueve a dedo discrecionalmente la tasa de interés, desde que subió y desde que la bajaron a dedo a lo largo de estos siete u ocho meses.

Ahora bien, no termina acá. El cuarto elemento se da cuando le preguntan sobre la apertura del cepo , el Presidente responde con socialismo monetario. Arrogantemente, como todo conductor socialista, dice que las condiciones para abrir el cepo no están dadas, porque si se abriera el cepo, él supone, que claramente se generaría una situación monetaria potencial, y macroeconómica potenciales, mucho peor que las actuales.

Clara y obviamente, él no puede saber las dinámicas de esas variables que emergieron. Pero aún peor, él dice que abrirá el cepo cuando la inflación , cosa que no es otra cosa que cientos de miles de precios puestos por cientos de miles de agentes particulares, que mueven sus precios a partir de evaluaciones subjetivas que no se pueden conocer, y son permanentemente cambiantes. Él dice que abrirá el cepo cuando el aumento de precios que ponen todos estos agentes bajen a 2% mensual, convergiendo a lo que él mueve el tipo de cambio, y eso le va a permitir bajar a él la tasa de interés de política monetaria a 2% mensual, con lo cual, haría coincidir la inflación al 2% con el crawling peg al 2%, con la tasa de interés al 2%. Y es peor aún, porque él explica que, a lo largo de todo este proceso, lo que va a suceder en paralelo, es que el dólar blue, que cotiza a 1400, y el dólar contado con liqui y MEP, que cotizan a 1330, en paralelo y a lo largo que sucede todo esto, van a bajar. Y los tres tipos de cambio van a converger y moverse hacia el tipo de cambio oficial , que él mueve día tras día y mes tras mes. Y el blue, contado con liqui y el MEP, van a converger al tipo de cambio que él determine. Supuestamente, cuando suceda todo esto va a poder abrir el cepo , porque habrá generado las condiciones para poder abrir el cepo.

Javier Milei, ¿Un socialista monetario?

Y que todos los agentes económicos entendimos las condiciones que él generó, y entonces nos vamos a mover y tomar decisiones en línea con los intereses de política económica. Como si fuera poco, (y para cerrar la explicación de por qué es correcto hablar de socialismo monetario) Milei habla de dolarización endógena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él planea no emitir más, cosa que no está sucediendo, no es cierta y tampoco es posible, porque la expansión monetaria total no está en el 100% de las manos del BCRA , porque los bancos privados y públicos emiten moneda en función de las decisiones de los directores financieros, comerciales, los depositantes y los tomadores de crédito del sector bancario. Cuando uno entiende que los depósitos y el crédito son parte de la emisión monetaria, uno comprende que la oferta monetaria no está bajo control total del BCRA, por lo cual hablar de emisión cero es un error intelectual.

Él dice, “no voy a emitir", "emisión cero", "voy a convertir el peso en un bien escaso”. Ahora, un bien escaso no es resultante de la oferta, cosa que él no puede controlar, es resultante de la oferta y de la demanda . Demanda de dinero que él no puede conocer ni manejar, por lo cual, convertirlo en escaso también está fuera del 100% de su facultad.

Pero él sigue su razonamiento de lo convierto en escaso, desde ahí genera desde el gobierno que la gente escupa dólares para hacer transacciones económicas de consumo, inversión, productiva y operaciones comerciales. Cuando desde el Gobierno genera que la gente escupa dólares, se da lugar a una dolarización endógena, o sea: desde dentro del sistema monetario, impulsada por la gente que responde como yo quiero, en el momento que yo quiero y con la fuerza que yo quiero, a ese estímulo que le doy. Dolarizando la economía desde adentro, como yo necesito y quiero que lo haga.

¿Cuál es el problema? Que esto necesitaría una irreal coordinación de todos los agentes económicos que actuaran como el Gobierno quiere, con la fuerza que el Gobierno quiere, en el momento que quiera y con el timing que necesita. El problema es que si la gente escupe dólares, estaría desahorrando . Y cuando uno ahorra es para consumir más en el futuro y tener mayor nivel de vida. Entonces, si la gente desahorra en realidad está castigando el consumo futuro, su nivel de vida a futuro.

Cuando entendemos esto, comprendemos que la gente en realidad tiene incentivos a no desahorrar, porque estaría castigando su prosperidad futura . O sea, tendría incentivos a ir en contra de lo que el socialismo monetario del Gobierno pretende. ¿Cómo notamos esto? En forma descarnada, con la frase del ministro de Economía cuando dice, “yo voy a hacer que la gente escupa dólares, porque yo voy a hacer que la gente no tenga pesos, para que escupa esos dólares y con esos ahorros me pague impuestos ”. Nadie se animó a tanto socialismo junto en la historia moderna y reciente de la Argentina, porque estamos en presencia de un gobierno que quiere que la gente castigue su nivel de vida y su consumo futuro para trasladar riqueza hacia el Estado .

Otras veces discutimos epistémicamente sobre lo que significa el anarcocapitalismo. Vos fuiste quien introdujo a Javier Milei al anarquismo capitalista. En el periodismo, los periodistas defendemos la objetividad, sabiendo que es absolutamente imposible, pero que es un valor para tener como faro para tratar de acercarse a ella. Creo que lo que estamos debatiendo es si finalmente el minarquismo es equivalente a la dictadura del proletariado, en el sentido de que sería un proceso medio para llegar al fin del Estado. ¿Vos crees que se puede hacer un país anarcocapitalista? ¿Es realmente factible? ¿O en realidad es un faro para acercarse en la medida de lo posible? Quizás Milei descubra es que una cosa es decir, desde el punto de vista teórico, un ideal, pero ese ideal es impracticable, y finalmente, se va convirtiendo de anarcocapitalista a neoliberal, y de neoliberal a neoclásico...

Desde la política institucional, no se puede construir un mundo anarcocapitalista, es todo lo contrario. Utilizando las instituciones y las reglas de un determinado sistema político, no se puede ir contra el sistema político en sí , porque las reglas están constituidas para fortalecer dicho sistema y repeler toda amenaza. Con lo cual, otro error intelectual es pensar que un anarcocapitalista, dentro del sistema político institucional, es un topo que viene a destruirlo desde adentro. Es todo lo contrario.

Si alguien que se proclama como anarcocapitalista y viene de afuera, el sistema lo acepta, y en tres años le permite llegar arriba del sistema, a la posición más alta, lo más sensato y lógico para pensar y deducir es que el sistema visualiza que esa persona está o será lo que le conviene al sistema.

