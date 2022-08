Simon and Schuster publicará en noviembre The Philosophy of Modern Song, de Bob Dylan. El libro consiste en el análisis de 66 canciones, la más vieja de las cuales será Rudy Was a Lady, de Stephen Foster, de 1849, y el más reciente Dirty Life and Times de Warren Zevon, de 2003. Lo extraño es que en la lista se encuentra Volare, la canción de Domenico Modugno y Franco Migliacci de 1958.

El corazón del libro estará reservado a canciones de los años 50 y 70, la época de oro del rock, el pop, el soul y el country. No faltarán los clásicos ligados a la música estadounidense, como Ray Charles y Little Richard.

La editorial Simon and Schuster define el libro como "una clase de perfeccionamiento sobre el arte y la técnica de la escritura de canciones". Y agrega: "Dylan examina lo que él mismo llama la 'trampa de las rimas fáciles'". Dylan analiza como "la suma de una sílaba puede arruinar una canción". Jonathan Karp, presidente de Simon & Schuster, afirma que "La filosofía de la canción moderna solo podía ser escrita por Dylan".

