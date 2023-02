Calvin Harris llega a Buenos Aires

El próximo 26 de febrero, Calvin Harris se presentará en el Movistar Arena. La fecha marca su gran regreso a la Argentina después de 8 años.

Los djs MK y Tyson O'brien serán los encargados de abrir el show como invitados especiales de la gira.

El reconocido productor, DJ y compositor, ha encabezado los charts de todo el mundo con sus innumerables éxitos como Feel, One Kiss, This is what you came for, How deep is your Love o Summer, habiendo acumulado 27 singles Top 10, tan solo en el Reino Unido.

Los fans podrán escuchar sus hits en una noche que promete ser memorable.

FM