El investigador del Conicet, Diego Golombek, señaló que Argentina es “un país nocturno” que, al retrasar el horario de la cena, “comprime” el horario del sueño. Además, se refirió a la “no lucha” contra el dengue. “Desde el punto de vista científico nos sorprende muy negativamente que se opine de cuestiones sin ningún fundamento, como cuando el vocero presidencial dice que no está tan comprobada la eficacia de la vacuna contra el dengue cuando sí lo está y se recomienda muy fuertemente”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Diego Golombek es doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Conicet y profesor de las Universidades de San Andrés y de Quilmes.

El diputado Julio Cobos presentó un proyecto de ley para cambiar el huso horario del país, ¿qué significa concretamente el cambio de huso horario y cual seria su importancia?

Cuando uno se pregunta qué hora es hay tres horas diferentes, una es la que nos marca nuestro reloj o nuestro celular; otra es la hora que tiene nuestro reloj biológico; y la otra es la hora geográfica, la hora que ocurre cuando el sol está al mediodía en el cielo, que debería estar encima nuestro. Resulta que no coinciden entre sí, en particular, el horario reloj es una convención política que tiene que ver con el huso horario en el cual esté cada país. En principio se dividió el mundo en 24 husos horarios, Argentina adhirió a esa convención en 1920 y adhirió en el huso horario que le corresponde de acuerdo a su geografía, que es el huso horario cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich, lo que en términos técnicos se dice huso horario -4. Después de alternar muchas veces y muchos años entre horarios de verano e invierno, nos quedamos en el horario equivocado, que es -3, o sea 3 horas al oeste del meridiano de Greenwich, como si estuviéramos casi en la punta de Brasil. Por lo tanto, es muy importante rediscutir el huso horario para estar en el lugar que nos corresponde geográficamente. Esto tiene una gran ventaja que es que se aprovecha mucho mejor la luz solar de la mañana, que biológicamente es la más importante, es la que nos pone en alerta y nos cambia el estado de ánimo, pero perdemos un poco de luz en las últimas horas de la tarde y a nadie le gusta esto, por eso hay que discutirlo con la mayor cantidad de evidencia. Cuando se hacía alternancia de huso horario en invierno y en verano era con la excusa de que se ahorraba energía, eso se ha recalculado y no funciona de esa manera, no hay tanto ahorro de energía en la alternancia de verano e invierno, de hecho en Europa se está reconsiderando. Lo que sí conviene es estar en el huso horario que corresponde geográficamente, que en nuestro caso es -4. Es decir que si ahora son las 11:30 AM, deberían ser las 12:30 AM, por lo cual ya hubiésemos vivido una cantidad de horas de luz más temprano que hubiese venido muy bien.

¿Tiene que ver con la cultura de otros países de levantarse más temprano? En general, en otros países la gente tiene un horario más diurno y nosotros tenemos un horario más nocturno. ¿Significa algo respecto del horario correcto que uno tiene que elegir no solamente la posición en el globo que uno ocupa, sino además la cultura?

Tiene muchísimo que ver con la cultura, Argentina es un país nocturno. Cenamos muy tarde y además es el horario en el cual se junta la familia y enseguida después de cenar mandamos a los chicos a dormir o nos vamos a dormir nosotros, lo cual no está bueno, porque el cuerpo necesita un tiempo para mejorar el metabolismo y dormir mucho mejor. El problema es que al otro día no nos levantamos más tarde, el trabajo y el colegio empiezan muy temprano. Por lo cual, al acostarnos más tarde, reducimos las horas de sueño. En verano, que el sol se pone más tarde, a los argentinos no nos gusta cenar con luz, entonces retrasamos el horario de la cena comprimiendo todavía más el horario del sueño. Entonces, sí, más allá de lo biológico y lo político que es establecer el huso horario, también hay una cuestión de culturas, que es mucho más difícil de cambiar.

La epidemia de dengue

Respecto al dengue, ¿tenés algo que aportar a toda la controversia que se genera en estar haciendo las cosas bien o mal en la lucha contra el dengue?

Estamos muy sorprendidos con la no lucha contra el dengue que se está haciendo a nivel oficial. Anivel nacional hay provincias que están avanzando con campañas muy fuertes de concientización. Desde el punto de vista científico nos sorprende muy negativamente que se opine de cuestiones sin ningún fundamento, como cuando el vocero presidencial, que no tiene una formación acorde, dice que no está tan comprobada la eficacia de la vacuna contra el dengue cuando sí lo está y se recomienda muy fuertemente. Para eso necesitamos, por un lado, un Estado que tome a su cargo las políticas públicas para todo el país y, por otro lado, necesitamos un sistema científico que es el que puede aportar evidencia para saber cuándo aplicar determinadas políticas públicas, ninguna de las dos cosas está en su mejor momento en la Argentina.

