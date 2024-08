Carla Carrizo: "Los dichos de Cúneo Libarona fueron una falta de respeto a la ciudadanía"

La legisladora, Carla Carrizo, manifestó que Argentina “está quebrada” en su estructura social y arremetió contra Cúneo Libarona: “No puede venir a decir lo que dijo porque el argentino no es un Estado confesional”. Por otro lado, sostuvo que el Transporte "es un debate que la Argentina se debe" y destacó que la coparticipación “no es un privilegio” para la Ciudad: “Hay un poco de política de garrote”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carla Carrizo es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por la Ciudad de Buenos Aires y fue la primera que le contestó al ministro Cúneo Libarona en la comisión.

Alejandro Gomel (AG): El ministro Cúneo Libarona insistió vía redes sociales con sus dichos acerca de la diversidad sexual. ¿Cómo está viendo todo lo que sucede con el tema?

Sí, estaba escuchando un poco la presentación que hacía Claudio de cómo ha estado la cuestión dentro del Ministerio y el rol del ministro de Justicia dentro del Gobierno. La verdad que nosotros estábamos muy sorprendidos porque era una visita que esperábamos desde la Comisión de Mujer.

Ustedes saben que la Cámara de Diputados tiene 46 comisiones de trabajo específicas, como Justicia y Mujer. Y la verdad que desde la Comisión de Mujer y Diversidad nosotros estábamos buscando dónde quedaron las políticas referidas a la protección de las mujeres en Argentina, necesitábamos saberlo.

Porque se desarticuló el Ministerio, después se desarticuló la Subsecretaría de Mujer. Entonces toda la gama de políticas, que no son despilfarros, son políticas que pasan los gobiernos, como la línea 144. Vos sabrás que la violencia contra las mujeres sigue porque, independientemente del formato o de la estrategia comunicacional del movimiento de las mujeres, te gustará más, te gustará menos, somos el 52% de la población. O sea, somos mayoría, no minoría, y me refiero a niñas, adolescentes, mujeres y adultas.

Hay varios casos, como en Córdoba con el tema de Catalina, la estudiante de Arquitectura. En todas las provincias y en todos los municipios hay violencia contra las mujeres en Argentina. Entonces, hay una gama de políticas que queríamos saber dónde están para poder monitorearlas, cómo siguen, quiénes la auditan, qué ámbitos están.

No sabemos dónde están esas políticas, la línea 144 o el programa Acompañar, que son necesarios y no son despilfarros, porque lo que se invierte prácticamente es ínfimo comparado con las áreas de privilegio del Gobierno, que todavía no hay una estrategia para poder hacer equitativo el esfuerzo.

La verdad que nos sorprendió lo del ministro porque parecía no saber dónde estaba situado, con un discurso que no sabíamos si era de él o si tenía un machete de un discurso presidencial. Pero fue profundamente agresivo lo que hizo porque fue como ir a decirnos que, la verdad, él no cree en el tema de las mujeres ni en los derechos individuales de los argentinos.

Lo que se vivió como una falta de respeto a los diputados es que, independientemente de lo que él piense, representa al Estado argentino. Todos los funcionarios y los diputados juramos cuando asumimos, y esas ceremonias, aunque no lo parezcan, son sumamente importantes. El Presidente, los funcionarios y los diputados juramos cumplir con las leyes del país y la Constitución. No es una interpretación subjetiva que nos guste o no, no es un tema de campaña, es un tema de Estado.

Fue muy abrumador que él desconozca que la Constitución argentina es una Constitución profundamente liberal que tiene a la persona y a sus derechos personalísimos en el centro de la protección. No puede venir a decir lo que dijo porque el argentino no es un Estado confesional, no es la Biblia sobre la Constitución ni la biología sobre los derechos.

El ministro de Justicia, Cúneo Libarona, negó la diversidad sexual.

La Constitución argentina garantiza, en primer lugar, a las personas y a su subjetividad, a todo su ejercicio de libertad personal en el centro de la protección del armado constitucional. No puede desconocerlo y venir a decirlo como si fuera una charla de café. En sí, los dichos de Cúneo Libarona fueron una falta de respeto a la ciudadanía y a los diputados y diputadas que esperábamos una reunión y estábamos dispuestos a debatir en términos profesionales.

AG: Ahora, todo esto que plantea, desde la falta de respeto a los legisladores y el desconocimiento de parte de la legislación de la ley. ¿Lleva a que ustedes puedan impulsar, como están haciendo algunos sectores, la salida del Ministerio de Cúneo Libarona?

Bueno, acá hay un punto que tenemos que plantearnos en general, y también los interpela a ustedes los periodistas. El gobierno de Milei y sus funcionarios tienen una estética de la comunicación que es la política de la agresión. Y eso no es una dinámica de gobierno democrático. La democracia no funciona de cualquier modo, ni se representa de cualquier modo, ni se comunica de cualquier modo, mucho menos las autoridades.

Una cosa es la estrategia de campaña, la campaña permanente y querer ser disruptivo. Esos son estilos de gobierno. Puede ser un estilo presidencial, y eso cada presidente o a cada gestión del gobierno le pone su impronta. Y otra cosa es la política de la agresión, la piedra y la sin razón. Eso no va. No podemos tener un Presidente y un funcionario que insultan periodistas, que insultan opositores. Esto ya no es una cuestión que pasa en la Comisión solamente, lo que pasa en la Comisión es lo que está pasando en general.

Elizabeth Peger (EP): Es una réplica de lo que pasa en otros lugares, ¿no? Obviamente algunos periodistas lo padecemos a diario, pero también son circunstancias que se repiten. Me parece que también se encolumna en esa línea el discurso de ayer de Victoria Villarruel en este acto del Senado en el que planteó la reapertura de los juicios por las víctimas de Montoneros. Todo esto se da cuando todos entendemos que hay cierto consenso democrático respecto de lo que pasó en la dictadura y cómo se castigó toda esa situación. ¿Cómo ve eso?

Coincido, porque ahí también hay un debate. Todo lo que ayude a fortalecer la política de derechos humanos en Argentina es bienvenido, porque Argentina tiene una tradición en ese punto, y la verdad que hay un punto en común con esto que vos decís, que te interpela y te da una sonoridad de aprehensión del acto que hizo la vicepresidenta, con esto que dijo Cúneo Libarona.

Lo que tiene en común sus respectivos discursos es que interpelan y cuestionan los valores básicos de lo que entendemos que es la democracia, porque hay una trampa en lo que dice la vicepresidenta. Una cosa es que vos digas, bueno, pongamos en escena esas víctimas que quedaron invisibilizadas, que era todo el tema de las víctimas de la violencia del '70. Ahora, esa es una discusión que no es honesta porque cuando se discute eso lo que se hace es cuestionar lo que ya está juzgado, lo que ya entendemos que es el terrorismo de Estado.

Entonces, hay una trampa en el debate y estamos un poquito vulnerables con ser permisivos con estos discursos, se está instalando la violencia como método. No es que empiece de cero. Y es un punto interesante esto que decís. Es sí y ni, digamos, porque hay una estética de la nueva derecha, que es la política del enojo.

Esto ha sido muy abrumador en Estados Unidos, por eso hay como una especie de entusiasmo optimista con respecto a la elección de Estados Unidos, donde gana la candidata Kamala porque es como algo parecido a la mejor versión de Occidente. Pero aquí en Argentina, la verdad que nosotros no es que tenemos que sobreadaptarnos.

Entonces, me parece que hay que tener un límite y hay que decir que no, de este modo no, porque Argentina está quebrada en la estructura social, hay muchísimo sufrimiento. Es decir, sobra pobreza, falta bienestar y sobre eso agregarle la violencia discursiva, no es ni liberalismo ni conservadurismo. Acá no es Mitre, ni Roca, parece la Liga Patriótica. Son la peor versión de gente que llegó al gobierno sin saber dónde están situados, con la política de la piedra y la violencia.

Creo que la buena noticia en esta línea es que hubo dos límites muy interesantes en el Congreso, que también está fragmentado y obviamente los partidos están atravesando una situación donde están interpelados por su fracaso democrático porque no generaron bienestar, y en eso me incluyo.

Victoria Villarruel y una nueva polémica en torno a los derechos humanos.

El Congreso hasta ahora está, contra todos los pronósticos, actuando muy bien. Es que dio las herramientas de gobernabilidad. O sea, gobernabilidad sí, arbitrariedad y violencia no. Como todos los presidentes tuvieron, está la primavera, con las herramientas de gobernabilidad, los primeros seis meses.

Ahora bien, 100.000 millones para la SIDE para tener zona liberada, sin rendición de cuentas, cuando hay un millón de niños que no pueden cenar a la noche, no va. La política de arbitrariedad no. Y tampoco va esta idea de que los más débiles hacen el esfuerzo de darle equidad fiscal a la Argentina, como es el tema de los jubilados. Y eso me parece una cosa interesante. Como es interesante lo que pasó con Cúneo Libarona que no se representa así mismo. Veremos si eso sigue y es un límite que le permita al Presidente y a sus funcionarios mirarse a sí mismos.

AG: Hay otro tema pendiente que es la visita de los diputados a los genocidas en la cárcel. ¿Cómo pensás que va a evolucionar eso?

Ayer hubo una reunión interesante, ahí había dos andariveles, porque tenemos que decir que esto no es la primera vez que ocurre. Pero, ¿de qué se trata cuando hablamos de que se tiene que dar una posición y una respuesta política a esta visita?

Porque esto no es debido, no hay un delito penal acá. No hay una causa de delito contra la Administración Pública. Y tampoco es un comportamiento que tenga que ver con una cuestión personal, es una cuestión moral. Hay un comportamiento privado que es inapropiado en la escena pública, como el caso del exdiputado Juan Ameri. Fue abrumador, porque todo el mundo estaba viendo esa sesión, el mundo era digital, y tuvo una situación ahí con su pareja. Luego, no pudo ni armar una comisión, porque fue tan abrumador eso que tuvo que renunciar.

O sea, no es un comportamiento moral con disvalor dentro de la escena pública ni es un tema penal, es un comportamiento político. Entonces, en el Congreso tiene que haber un mensaje político. ¿Cómo representamos la democracia? Los diputados representamos la democracia, la democracia es el poder de las urnas, no el atajo a la violencia. No es que llegamos con las armas, llegamos con las urnas.

La gente que va a visitar a estas personas que están condenadas por el máximo delito, no solamente por el terrorismo del Estado sino porque legitimaron las armas para llegar al poder. Y les pareció bien abusar desde ahí, con máxima intensidad. Entonces, ¿qué queremos que la autoridad del Congreso transmita a la ciudadanía? Porque la autoridad enseña.

Creo que hay un mensaje ahí de que hay que poner un límite. Decir, bueno, de qué hablamos cuando la vicepresidenta habla de esto, hagamos un debate honesto. No es que tengamos que reivindicar lo que la justicia argentina ya resolvió en un juicio que fue ejemplar en el mundo. Porque el juicio de Alfonsín, no fue la exaltación de la revancha, fue las condenas con reglas.

La polémica detrás del financiamiento del Transporte y la coparticipación

Claudio Mardones (CM): Hay un tema que gravita con mucha fuerza que a usted seguro no le pasa inadvertido. En la Comisión de Transporte plantearon claramente que, por ejemplo, se seguía cobrando el impuesto a los combustibles y que en ese contexto una parte de eso iba para el Fondo Compensador del Transporte del Interior, que está suspendido y no funciona desde principios de año. Pero ahí quería preguntarle a usted, como diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Contábamos recién antes de hablar con el ministro bonaerense Jorge D’Onofrio que parece que la intención es que directamente la Ciudad de Buenos Aires finalmente, aunque no tiene la potestad, tenga que cargar con el costo político el aumento del boleto, o sea, hacerse cargo de esa ecuación de cuánto subsidio ponga y lo que no ponga transferirlo directamente al costo del boleto, y otros creen que pasaría lo mismo en la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué cree que va a pasar a partir de estas decisiones tan intempestivas antes de que llegue la discusión del presupuesto? ¿Cómo va a terminar esta pulseada?

Bueno, esa es una buena pregunta. Primero decir que yo no estoy en la Comisión de Transporte, pero sí sigo la política capitalina. De hecho, hay otra persona que es Carrizo y que puede ser que se me confunda a veces. Somos primas, pero ella representa a Córdoba. De todas maneras, hacés muy bien en plantearlo porque es un tema que atraviesa varias dimensiones.

Primero, voy a hablar como representante de la Ciudad de Buenos Aires y segundo, como Nación. Porque nosotros en la Cámara de Diputados no representamos tanto los distritos, aunque nos eligen en las provincias, sino que Diputados representa lo que tenemos en común, es decir, la Nación. Después en el Senado son las provincias.

Creo que este es un debate que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, que tiene que ver con la equidad en el financiamiento de todo lo que es el transporte de AMBA, que es un tema que ha generado mucho resentimiento. Te diría que mucho del componente del voto de Milei está asociado a esta idea de que en todo lo que es energía y transporte, el interior es castigado con respecto a AMBA. Hay ese sesgo, está esa mirada, por eso creo que hay que dar un debate importante, pero que sea equilibrado y sin la política del castigo.

Sí creo que, obviamente, acá hay que regular un poquito más, pero nosotros todavía estamos esperando el tema de los fondos, estamos esperando el tema de que el país reconozca que la Ciudad de Buenos Aires es autónoma, que tenemos que entrar en la coparticipación y que se nos debe. La coparticipación no es un privilegio. Entonces, esta cosa del resentimiento histórico, de dar debates que son confusos, hay que ordenarlos.

Nosotros podríamos, obviamente, empezar a tener una dinámica de financiamiento del boleto distinta. Somos una ciudad capital, y esto le pasa a muchas ciudades capitales, que no es lo mismo que cualquier ciudad. Obviamente, acá ingresan 7 millones de personas que no viven en Capital.

Entonces, el tema del AMBA no es un tema de privilegio en el país, es un tema que ocurre en todas las ciudades capitales de todos los países democráticos. A veces, cuando se mira de otro modo, es porque es otra situación. Pero sí me parece un debate importante. Nosotros decimos, bueno, podemos tener autonomía para financiar cuando tengamos autonomía reconocida para que cumplan con los recursos que nos deben.

CM: Parece que en la mesa la tensión que hay entre el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y el ministro de Economía Luis Caputo, crece. Es que no fue a la audiencia de la Corte por la controversia en torno a la restitución del punto de coparticipación, pero por otra parte aparece esta decisión intempestiva respecto al recorte de los subsidios. ¿Usted cree que están forzando esta negociación que quizá busque cubrir una cosa con la otra, pero que además tiene finalmente el correlato de transferirle a la Ciudad y a la Provincia la potestad de aumentar el boleto? ¿Cree que va por ahí?

Creo que hay un poco de política de garrote y la compensación, pero ese tema se tiene que ordenar. Cuando fue el tema de los fondos de la Ciudad fue un debate donde la Ciudad estuvo casi aislada del país, había como una especie de resentimiento de las provincias a través de los partidos.

Es como que los gobernadores reaccionaban con una cuestión de que CABA tiene privilegios, como si la Ciudad de Buenos Aires no fuese una provincia, pero nosotros le damos un montón de cosas al país, desde el 1996 que somos autónomos. Y hubo un debate que de alguna manera reinstaló viejas heridas.

Entonces, hay que tener una mirada profunda y equitativa, porque la Ciudad de Buenos Aires le da muchísimas cosas al país, más de lo que muchas veces se cree, es la que más aporta y la que menos recibe, de hecho no recibe por la coparticipación.

Necesitamos ordenar el tema de la distribución, el federalismo fiscal en Argentina es un tema que no puede ser la zanahoria. Es como está funcionando, y como ha funcionado, porque de alguna manera los presidentes ordenan políticamente con dinero. Y eso no va más, tenemos que hacer una política de ordenamiento del federalismo fiscal, no tiene que estar condicionado con la autonomía y el poder de la institución presidencial.

Tiene que ser una cuestión mucho más seria en Argentina, energía y transporte es el gran debate histórico, es la gran deuda de la democracia, y tampoco las provincias tienen que recibir sin rendir cuentas. El tema del federalismo fiscal no tiene que ser el apriete, pero sí creo que hay que ordenar, porque tenemos que dar un sentido de equidad fiscal, no solamente en los fondos, sino también en los servicios.

