Carlos Bianco, principal asesor de Axel Kicillof, afirmó que el Frente de Todos está muy fuerte y competitivo en Provincia de Buenos Aires. "El objetivo principal no es juntar votos, sino cambiarle la vida a la gente”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayer se conoció una encuesta que coloca, en la Provincia de Buenos Aires, al Frente de Todos con 39,6% de intención de voto, a Juntos por el Cambio con 28,2% y a los libertarios con 11,2%. En el caso del Frente de Todos, dividido en tres candidatos, con Kicillof como el favorito, y en el caso de Juntos por el Cambio, separado en cinco, con Diego Santilli siendo el principal. ¿Cuál sería para ustedes el resultado si las elecciones fueran hoy?

No tenemos proyecciones propias. Las encuestas son herramientas que sirven para tratar de evaluar el clima social o la intención de voto, pero lo que ha demostrado la experiencia reciente es que, en general, las encuestas le pifian bastante a la hora de los resultados.

Cuando el votante está frente a la urna, quizás cambia su intención de voto de un momento para otro. Lo que muestra esta encuesta y otras con resultados similares, es que en la Provincia de Buenos Aires tenemos un frente político ordenado y competitivo.

Hay que seguir trabajando para mejorarle las condiciones de vida al pueblo bonarense, y eso es lo que permite juntar votos. Creo que la gente no te vota por una cuestión de simpatía, sino cuando ve que estás trabajando para tratar de mejorarle la vida.

El objetivo principal no es juntar votos, sino cambiarle la vida a la gente, pero en un sistema democrático, que se define por el voto, implica que para sostener un proyecto político como el que formamos nosotros, hay que ganar las elecciones también.

Martín Insaurralde tuiteó que el peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina Kirchner. ¿Compartís esa idea?

Comparto. Nuestra vicepresidenta ha sido proscripta a través de un fallo completamente amañado. Las acusaciones se han visto por la televisión como un show, eran como una puesta en escena, en la que lo que faltó fue la prueba, la evidencia.

Extrañamente, la defensa que hizo el abogado, en la que se fueron desarticulando uno a uno los argumentos de la acusación, no fue transmitida por los canales. Sucedió lo que decía la vicepresidenta y lo que sabíamos todos que iba a suceder. La condena ya estaba escrita.

Obviamente, no está firme, porque existe la posibilidad de apelar, pero todavía no es el momento, porque no se han presentado los argumentos con los cuales se la condenó. Entiendo que eso se va a hacer público el 9 de marzo, y ahí empezará la posibilidad de llevar adelante una apelación.

La vicepresidenta está proscripta y hay que trabajar para dar una respuesta política, porque somos muchos los que no queremos seguir viviendo en un país donde una parte sustantiva del Poder Judicial ha tomado una posición partidista, que se expresa en la persecución hacia referentes políticos, sindicales y de organizaciones sociales vinculados con el campo popular.

Para corregir eso hay que hacer uso de las instituciones jurídicas, pero el problema es que cuando esas instituciones están viciadas o carecen de legitimidad, hay que dar una respuesta política.

Con respecto a la candidatura de Kicillof. ¿Creés que el hecho de que Cristina no sea candidata resta potencia electoral al Frente de Todos en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo imaginás el escenario electoral en la Provincia?

Efectivamente, creo que si Cristina no está en la boleta, tiene que ser una llamada de atención.

Varias encuestas que preguntan por candidaturas presidenciales muestran que Cristina es la preferida por la mayoría de los votantes del Frente de Todos. Si efectivamente ella no está, eso obviamente tiene un impacto negativo.

Nosotros todavía no estamos hablando de candidaturas, lo que está haciendo el gobernador es recorrer la Provincia como lo hizo en campaña, pueblo por pueblo. Algo que durante la pandemia, por razones obvias, no se pudo hacer. Una vez que terminó la pandemia, volvemos a estar recorriendo permanentemente la Provincia.

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. En lo político, eso se traduce en que, si a una persona le mejorás la vida, probablemente te vote.

Muchas veces se pone “el carro delante del caballo”, y el objetivo único y exclusivo se vuelve juntar votos sin tener en cuenta qué es lo que uno está haciendo. Ahí es cuando algunas fuerzas políticas se empiezan a marear, porque a través de los “focus groups”, o los “gurúes”, buscan recetas mágicas de cómo juntar votos disociadas de lo que le pasa a la gente.

En la Provincia de Buenos Aires no hay balotaje, y se suele decir que ahí se gana “por un solo voto”. Hace algunos días entrevistamos en este mismo programa a Martín Tetaz, quien planteaba hacer una alianza entre Juntos por el Cambio con los libertarios exclusivamente en Provincia de Buenos Aires. ¿Creés que hay posibilidades de que esa idea se concrete?

Por las cuestiones que vengo hablando con muchos dirigentes radicales de la Provincia, más que nada con los intendentes radicales, con los que tenemos un excelente vínculo de trabajo, no creo que estén muy contentos y que hayan visto con agrado estas declaraciones, porque no comparten esa visión.

Eso de hacer cualquier alianza, con cualquier candidato, para ganarle a los candidatos del Frente de Todos, me parece que no va a ser posible. De todas formas, no formo parte de ese frente político, simplemente hago un análisis en base a lo que hemos hablado con los intendentes del radicalismo.

En muchos casos, inclusive, cuando hablan fuera de los micrófonos, te dicen que estarían mucho más cómodos si sigue gobernando Axel Kicillof que con algunos candidatos de su propio frente político que andan dando vueltas, principalmente refiriéndose a ciertos candidatos del PRO.

Esto no tiene que ver con que se llevan bien en términos personales con el gobernador, que además sucede, porque el vínculo de él es siempre de calidez y de cercanía, sino porque cuando uno va a los distritos y observa las obras, las asistencias financieras, en materia educativa y de seguridad, te lo dicen.

Los propios intendentes radicales te dicen cosas como: “en este distrito nunca hubo tanta obra pública como en este momento”. No creo que esos intendentes radicales estén de acuerdo con ampliar su frente político con candidatos que no tienen nada que ver con lo que piensan en términos políticos y sociales.

Así como mencionás que hay una buena convivencia entre los intendentes radicales y el gobernador del Frente de Todos, ¿imaginás que podría haberla entre un presidente de Juntos por el Cambio y un gobernador de la Provincia peronista? ¿Cómo sería eso?

Algo que nos preocupa mucho en un escenario de ese tipo, es que continúen con definiciones políticas y presupuestarias que vacían de recursos a la Provincia de Buenos Aires, como se ha demostrado en los últimos años en las políticas que ha llevado adelante Macri, y parecería que Larreta está haciendo lo mismo.

Esto se evidencia en los puntos de coparticipación por decreto que incrementó Macri a la Ciudad sin ningún justificativo, pasando de 1,4% al 3,75%, y ahora con el fallo de la Corte Suprema, solicitado por el actual jefe de gobierno, con el cual se esquilma a Buenos Aires, pero también a todas las provincias de recursos coparticipables que se necesitan para tener políticas de desarrollo, para darles esos recursos a la Ciudad.

