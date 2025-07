Carlos Bianco: "No es verdad que el peronismo cortó la luz para cerrar listas en PBA"

En una nueva transmisión del programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la transparencia del proceso electoral y aseguró que actuaron “de buena fe” en el armado de la nueva coalición peronista llamada "Fuerza Patria". Lo hizo a pesar de las acusaciones del presidente Javier Milei y otras figuras del gobierno nacional que señalan una supuesta maniobra para ganar tiempo. A partir del polémico cierre de listas, marcado por dos cortes de luz consecutivos, Bianco salió a negar irregularidades en la presentación de candidaturas para las elecciones.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos “Carli” Bianco, fue designado en diciembre de 2023 por Axel Kicillof, su principal referente político. Se había desempeñado previamente como jefe de Gabinete, jefe de Asesores del gobernador y funcionario en Cancillería y la CTA. Entre 2010 y 2015, desempeñó distintos roles en la Cancillería argentina y más tarde trabajó en la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA. Ante las críticas recibidas en las últimas horas, salió al cruce de las críticas por las candidaturas testimoniales en la lista de Fuerza Patria y aseguró que el objetivo fue postular a los mejores nombres para frenar la motosierra.

La columna de apertura de este programa fue para Juan Grabois y su tesis de que, finalmente, ir por fuera del peronismo le suma porque luego, en el Congreso, votarán junto con este. Me gustaría tu reflexión respecto de ese anuncio, si te parece que es perjudicial para el peronismo tener una especie de colectora por fuera.

Todo este tiempo estuve participando directamente de la organización de las listas, del armado de listas conjuntas con diferentes referentes de nuestro sector político. En todo ese marco, obviamente, me escribieron muchos periodistas para venir a ver cómo venía esa negociación, y lo que les dije es que no iba a hacer ningún tipo de declaración ni en on ni en off hasta que ese proceso terminara. Ahora está comenzando un proceso equivalente a nivel nacional y va a ser la forma en que voy a seguir trabajando, más allá de que yo todavía no tengo ninguna responsabilidad en ese sentido. Es una cuestión del gobernador Kicillof. Creo que todas las posiciones que están planteando los compañeros son válidas. Uno puede compartir o no después las posiciones, pero me parece que es una discusión que se tiene que dar internamente.

Así que ese es el tono que le estoy dando. Es un proceso que está comenzando y me parece que tiene que ser discutido donde corresponde. No estoy, no estoy involucrado ni siquiera directamente, así que no conozco las particularidades de esa discusión. Prefiero no plantear mi posición porque no es una posición oficial.

Un tema que es incómodo, pero me parece importante contar, tiene que ver con el famoso corte de luz una hora antes de cerrar la presentación de listas y la cantidad de fuentes que nos parecen fidedignas, de distintos intendentes cercanos a Axel Kicillof, el gobernador, que tenían preparada una lista independiente, una lista por separado. Y que el corte de luz tiene que ver con que ustedes pensaban tener una lista separada, y esto asustó a La Cámpora, y que finalmente el corte de luz se produjo con el objetivo de impedir que haya una lista separada y volver a conversar con ustedes. ¿Cuánto hay de verosímil en esto?

No hay nada de verosímil. Esto fue un proceso. La verdad que es muy trabajoso porque veníamos de ciertas diferencias, de ciertos debates, de ciertas tensiones entre los distintos sectores del peronismo, pero creo que todos trabajamos de buena fe para poder arribar a listas que representen al conjunto del peronismo de la provincia de Buenos Aires. En esas listas se eligieron, de acuerdo a los distintos criterios que se barajaron, a los mejores candidatos posibles para cada una de las secciones electorales, para cada uno de los municipios en términos de concejales, de consejeros escolares. Fue un proceso muy rico también, en donde se debatió mucho, en donde se repasó distrito por distrito, sección por sección, cuáles eran los referentes, las candidaturas posibles, etcétera. Y, se pudo llevar, digo, esto obviamente lo dijimos antes y es vox populi y es público; el proceso fue muy trabajoso, pero se pudo llegar a una síntesis y eso me parece que es lo importante.

Ahora hay que avanzar hacia adelante en la provincia de Buenos Aires, que es lo que estamos trabajando en la campaña. En una campaña en donde nosotros queremos directamente plantear que hay dos modelos: uno, el modelo de Milei, de ajuste, de motosierra, como lo llaman ellos, de reducción de la presencia del Estado, de no cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado nacional con las provincias, con los ciudadanos, etcétera. Y otra cosa muy distinta es lo que estamos haciendo desde el gobierno provincial y desde los municipios en la provincia de Buenos Aires, que es servir de escudo, servir de red, seguir llevando adelante todas nuestras políticas públicas para garantizar los derechos de los bonaerenses en materia de producción, de salud, de empleo, de obra pública, etcétera. Así que me parece que ese es el desafío de la hora aquí en la provincia de Buenos Aires. Por eso me refiero puntualmente a lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, de conjunto con todos los sectores del peronismo.

Claudio Mardones: Ahora, se acercan momentos de definiciones y veo cómo se está cuidando para que no se crucen dos cables pelados. El cable del escenario electoral de la provincia con el nacional y, respecto a esto, le pregunto algo que tiene que ver con la coyuntura bonaerense y con esta experiencia. Estamos transitando la previa de un escenario inédito. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires lleva adelante elecciones separadas de las elecciones nacionales. Imagínese si hay interrogantes respecto a la implementación de la boleta única de papel el 26 de octubre, también las hay respecto a la organización de los comicios bonaerenses, especialmente porque no pierdo de vista que, por ejemplo, la Ley 5109 bonaerense es de 1946. ¿Cómo viene la organización de los comicios y cuáles son los pasos que faltan, en términos de identidades electorales, constitución de todos los mecanismos y la distribución, que implica también otro desarrollo?

Viene muy bien, realmente viene muy bien. Nosotros estamos trabajando con la autoridad electoral, obviamente, de la provincia de Buenos Aires, que es la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Nosotros venimos trabajando desde el Ministerio de Gobierno como auxiliar de la Junta Electoral, en la compra y distribución de materiales, y también estamos trabajando con el Juzgado Federal número uno, con competencia electoral de aquí de La Plata, con quien se firmó un convenio tripartito entre el Ministerio de Gobierno, la Junta Electoral de la Provincia y el Juzgado para organizar todos los preparativos.

Nosotros ya, en el galpón de urnas, estamos armando las urnas con todos los materiales. Ya se han entregado todos los materiales que compró el Ministerio de Gobierno en varias licitaciones durante todos esos meses. Se avanzó en la impresión de padrones, está organizando el comando electoral que va a estar a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y, obviamente, de la policía de la provincia de Buenos Aires, con auxilio de fuerzas federales. Está terminando de cerrar el convenio con las fuerzas federales, en donde van a poner a disposición efectivos de las distintas fuerzas federales, de la gendarmería.

CM: ¿Qué va a hacer, ministro? ¿Un 70-30?

Me parece que un poquito más, un 80 y pico...

CM: Un 80 y pico por ciento de presencia de la bonaerense y el resto de las fuerzas federales

La bonaerense tiene amplia experiencia en la participación, porque si bien cuando se organizan las elecciones, cuando las organiza la Cámara Nacional Electoral, el Juzgado Electoral Federal, que es lo que venía pasando en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, obviamente tiene activa y sustantiva participación la policía de la provincia de Buenos Aires. Son efectivos que están capacitados para esta tarea y que, obviamente, todo este tiempo se han ido llevando adelante las actividades de capacitación. Pero todo marcha en tiempo y forma.

Ahora, obviamente se presentaron las distintas listas de candidatos. La Junta Electoral es la que tiene que hacer la oficialización de las listas. Después se avanzará con la audiencia de boletas, se presentarán las boletas y, una vez que estén oficializadas, se pasará como corresponde al pago — es lo que estableció el gobierno de la provincia de Buenos Aires — al pago de un padrón a cada una de las fuerzas políticas que van a participar de la elección, que son las encargadas de proveer las boletas. O sea, que todo el proceso está en marcha y en tiempo y forma. Hemos firmado, obviamente, con el Correo Argentino para que haga todo el proceso logístico de las elecciones, para que haga la transmisión de datos, para que haga el recuento provisorio de votos. Así que está todo ordenado en ese sentido.

Alejandro Gomel: Ha habido una discusión sobre el tema de las candidaturas testimoniales. Hay muchas, no solo del peronismo de Fuerza Patria, sino de las distintas fuerzas. Digo, ¿no aleja todavía más esto a la gente, sobre todo al electorado? Durante este año se vieron participaciones muy escasas, muy bajas en distintas provincias. ¿Cómo este fenómeno que se da? Es bastante normal en elecciones provinciales, pero parece que en esta elección — y se nota más porque están desdobladas — los intendentes, todos los que ministros, todos los que se presentan como testimoniales.

Expliqué públicamente cuál era el objetivo de algunas pocas candidaturas testimoniales que hay en la provincia. Dijimos que íbamos a poner a los mejores candidatos porque es una elección clave y tenemos que asegurarnos un buen resultado en la provincia de Buenos Aires, no con el único objetivo de ganar como fuerza política, sino fundamentalmente para evitar que, lo que está pasando a nivel nacional, que es un desastre absoluto en términos productivos. Ahora estamos en medio de las vacaciones de invierno y realmente todos los destinos turísticos de nuestra provincia están semivacíos porque, obviamente, la común de la gente no tiene recursos ni siquiera para llegar a fin de mes y mucho menos para irse de vacaciones. Así que ese es el objetivo político de esta elección: poner a los mejores candidatos, sacar un mal resultado para evitar que la Motosierra avance todavía más sobre la provincia de Buenos Aires.

Escuché algunos intendentes de la oposición que criticaban la práctica de las testimoniales. También con el mismo argumento de algunos intendentes: se podría decir, “Bueno, ellos fueron elegidos para ser intendentes por cuatro años y están abandonando el barco a los dos años, ¿no?”. Digo que uso el mismo argumento que usan ellos y se los doy vuelta, y es el mismo problema, pero que son prácticas políticas que se han utilizado históricamente en la Argentina y no es un problema esas prácticas políticas, tanto una cosa como la otra. Y llegar a un cargo antes, a mí no me parece un problema. Me parece que es la forma, y está y es legal además. Mientras sea legal no hay ningún problema.

Elizabeth Peger: Quería consultarlo sobre el tema de la marcha de la denuncia que realizó la semana pasada el Ministerio de Seguridad de la provincia contra estos 24 efectivos sospechados de complotarse con el candidato libertario Bondarenco y algunas versiones de que podrían ser más los efectivos de la policía involucrados en la misma maniobra. ¿Están ustedes investigando esto? ¿Qué está pasando en la justicia también? Porque hasta ahora no hay ninguna respuesta de parte de la justicia ante la denuncia presentada, entiendo, por el Ministerio de Seguridad.

No sé si hay más involucrados. Lo que sé es que desde el Ministerio de Seguridad, desde asuntos internos, se recibió, como se dijo en su momento, una denuncia anónima, muy bien informada y con muchísima evidencia que disparó los procesos internos que se llevaron adelante. En dependencias de la policía de la provincia de Buenos Aires se encontró que había efectivos que no trabajaban en lo que tienen que hacer, que es cuidar a los bonaerenses, sino que estaban haciendo actividades de consultoría política para La Libertad Avanza, inclusive redactando proyectos y redactando pedidos de informes a intendentes con hojas membretadas de La Libertad Avanza, cosa que no se corresponde con la ley orgánica de la policía de la provincia de Buenos Aires ni con ninguna ley orgánica de ninguna fuerza policial en Argentina.

Eso mismo vale, y esto lo reformó hace poco y lo mantuvo la ministra Burrich, para la Policía Federal, para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para Gendarmería, para Prefectura. O sea, las fuerzas policiales no pueden involucrarse en actividades político-partidarias, acá lo hicieron y eso constituye una falta. Eso es lo que detectó Asuntos Internos; se elevó a la justicia la información para ver si eso constituye algún delito en particular. Así que, ahora está en manos de la justicia por un lado y de Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires por el otro.

EP: Le preguntaba por las declaraciones esta mañana del ministro Alonso, quien dijo que, a partir de esta denuncia, la cesantía temporal de estos efectivos, se había generado una avalancha de denuncias similares por la misma situación.

Por eso yo no tengo la información de primera mano, así que prefiero manejarme con la información que es pública y con la que estamos trabajando los últimos días.