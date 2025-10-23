Carlos Heller: "Lo de las tasas positivas lo creó Martínez de Hoz"

Carlos Heller, bancario, dirigente político y diputado nacional, advirtió que “lo de las tasas positivas lo creó Martínez de Hoz”. En su análisis sobre la política económica y las tasas de interés en la Argentina, Heller explicó que hasta ese momento las tasas eran negativas y que este cambio histórico implicó que los sectores de la producción y las familias comenzaran a pagar una parte de sus ingresos al sistema financiero. “Es decir, que la horrista no pierda, pero que las actividades que quieren ser promovidas por las políticas públicas tengan subsidio de manera que no paguen tasas positivas”, detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), ejemplificando el impacto que esta política tuvo sobre la economía local

Carlos Heller es un bancario, político y dirigente argentino, fue fundador y presidente del Banco Credicoop Cooperativo y vicepresidente del Club Boca Juniors. Es el principal dirigente del Partido Solidario también, fue diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el año 2009 y 2017 y ocupa el mismo cargo desde 2019.

Creo que el presupuesto puede ser el nudo gordiano que va a explicar cómo va a funcionar el futuro Congreso y el futuro alineamiento político. ¿Va a haber un acuerdo entre sectores del peronismo y sectores de Provincias Unidas? ¿O al revés. Va a haber acuerdo entre sectores de Provincias Unidas y el gobierno?

Varias cosas están planteadas allí. El pleno de la Cámara de Diputados hizo un emplazamiento a la comisión de presupuesto. Vos sabés que la comisión de presupuesto, en estos dos años, prácticamente solo ha funcionado por emplazamiento, que es una cosa que no se puede dejar de decir, porque marca la voluntad del oficialismo de que se traten o no las cosas. Ese emplazamiento se hizo todavía cuando Espert era el presidente, y allí se plantearon una serie de reuniones informativas.

Quiero decirte que nosotros presentamos una larga lista de funcionarios que creíamos que tenían que concurrir a explicar sobre sus respectivas áreas, para que no haya ninguna suspicacia. La lista que presentamos, más allá de los nombres propios, que obviamente son otros, son los de los mismos cargos a los que invitamos en la última reunión que presidí yo en la gestión anterior. Es decir, no es que sobreactuamos. Todos los que invitamos y vinieron a la Comisión de Presupuesto a explicar el funcionamiento de sus áreas, nosotros pedimos que se inviten, cosa que no se está haciendo, empezando por el ministro de Economía, que, desde luego, brilla por su ausencia. Anteayer, por ejemplo, vinieron dos secretarios del Ministerio de Regulación, pero el ministro no vino.

Yasí, de corrido, decir que, en realidad, hasta aquí ha habido poca presencia del Ejecutivo para explicar los distintos aspectos del presupuesto. El 4 de noviembre tendríamos que estar dictaminando el presupuesto. Por ahora, yo no veo por dónde, desde el punto de vista de cómo van marchando los tiempos, quiero decir. Y me da la impresión, que hay una iniciativa del oficialismo para que esto se postergue y se trate con la nueva composición del Parlamento.

Esa es la impresión subjetiva que yo tengo, y que por ahora están ganando tiempo, están mandando gente del segundo nivel. No lo digo peyorativamente, no están viniendo las primeras figuras de las áreas. Bueno, nosotros hemos pedido que tendría que venir el ministro de Salud, la ministra de Desarrollo Humano, el ministro de Justicia, el canciller, cuando había.

Sobre el presupuesto: ahí no hace falta mayoría especial para aprobar. Es un proyecto de ley igual que cualquier otro, y si vos tenés un dictamen y ese dictamen va al recinto, y en el recinto se pone en consideración, y es el más votado, aprobado. Para tener el dictamen necesitas tener mayoría en la comisión de presupuesto.

¿En la comisión de presupuesto, la mayoría la tiene el oficialismo?

No. El oficialismo tiene la presidencia, pero de ninguna manera tiene la mayoría. En las comisiones, la composición respeta la proporcionalidad de la Cámara de Diputados. En general, nos han chicaneado a nosotros, generalmente nos sacan alguno, como tenemos alguno menos de lo que nos correspondería, pero, dicho conceptualmente, nosotros tenemos en la comisión de presupuesto el número más grande de participantes.

O sea, ¿querrán los gobernadores de Provincias Unidas y otros gobernadores no aliados con el gobierno que el presupuesto salga antes del cambio legislativo que se va a producir a partir de diciembre y con extraordinarias? Es decir, por ejemplo, ¿hay unidad en cuanto a que el impuesto que se cobra a los combustibles se redistribuye automáticamente para arreglar las rutas?

No, porque no fue aprobado eso todavía. Eso no se trató. Cada vez que se quiso tratar, alguien se encargó de que se caiga el quórum y que no se pueda aprobar. Por ejemplo, porque es un proyecto de ley que está ahí dando vueltas. Creo que tiene media sanción del Senado, pero falta su aprobación en Diputados. Voy a ponerme en opinador, saliendo de legislador. El otro día hubo una intervención del diputado Massot en la comisión de presupuesto que yo la podría tomar como una pista para intentar dar una respuesta a esto que vos me estás preguntando. Massot dijo que el sector de ellos estaba preparando un dictamen que respetaba los conceptos de superávit fiscal y una serie de cuestiones.

Ellos ponían dos condiciones. Una, que venga Caputo a explicar; y dos, que el Poder Ejecutivo libere lo que está haciendo con las leyes que hemos aprobado de personas con discapacidad, presupuesto universitario y lo que se llama Garraham, que en realidad tiene un sentido más amplio, pero no importa. Poniéndolo como condiciones para que ellos estén dispuestos a avanzar. Es decir, no hubo, en esa intervención objeciones de otro tipo al contenido del presupuesto. Nosotros tenemos una visión bastante diferente, creemos que hay que recomponer partidas que tienen que ver con obra pública, que tienen que ver con la cantidad de recortes que se han hecho de salud, de educación, etcétera, que requieren una reformulación de las asignaciones presupuestarias y que, probablemente eso tendría que, si se quiere trabajar con equilibrio fiscal, pensarse una vez por el otro lado.

Por ejemplo, si no es razonable restituir las escalas altas de Bienes Personales que fueron rebajadas hace no mucho, o algunas otras cuestiones que podrían generar que, por la vía de mayores ingresos, podrían atenderse necesidades hoy insatisfechas y demandantes de amplios sectores de la sociedad. Dicho todo esto, parece difícil que pueda tratarse antes del fin de este período, teniendo en cuenta además que, si todo funcionara maravillosamente, después lo tiene que aprobar el Senado. Porque para que se apruebe el presupuesto, lo tendría que, que igual tratar el Senado. Y para que quedara firme, el Senado lo tendría que aprobar sin modificaciones lo que se trató en Diputados; sino, volvería a Diputados. Lo que me lleva a suponer que parece poco probable que, antes del cierre del período ordinario, haya presupuesto convertido en ley.

Te aprovecho ahora en tu condición, como te definieron, de bancario: ¿qué va a pasar con las tasas de interés, a tu juicio, en las próximas semanas?

Las tasas de interés son siempre el reflejo de una cantidad de factores. Por ejemplo, ahora están bajando las tasas de interés en estos últimos días. ¿Por qué? Porque también parece que la sección de dólares que hizo el Tesoro de Estados Unidos calmó las ansiedades o la demanda, porque hoy vemos que también, este, el tipo de cambio tiene un leve descenso. Es decir, que va un poquito para abajo. Al respecto, yo quiero aclarar una cosa. Dicen: el Banco Central salió a vender 45 millones. En realidad, eso es lo que tiene acordado con el Fondo Monetario Internacional, que solo vendía esos dólares que le dio el FMI cuando llegaba al techo. Cuando llegaba al techo, vendió los 45 millones y no dejó que se perfore el techo. Así que uno podría decir: "Eso está funcionando de acuerdo al plan". Lo que no está funcionando de acuerdo al plan es que, en el proyecto de presupuesto, están calculando para fin de año el dólar a 1.325. Y entonces, todos los cálculos y proyecciones que tiene el presupuesto aparecen invalidadas con estos valores rondando los 1.500 pesos que tenemos al día de la fecha.

Entonces, ahí también se abren otras inquietudes. Y ahora vuelvo a las tasas. ¿Qué va a pasar a partir del lunes? ¿Mantendrán las bandas o no mantendrán las bandas? Si se eliminan las bandas, que es una probabilidad, el tipo de cambio se quedará donde está o subirá, porque todos hablan de devaluación o no, pero no necesitan devaluar. Simplemente con eliminar las bandas y dejar que el precio vaya a donde la oferta y la demanda indique, seguramente se establecería un valor más alto que el actual, salvo que, pese a eliminar las bandas, el Tesoro o el swap siga permitiendo inyectar fondos para satisfacer esa demanda que pueda haber del mercado. Las tasas van a fluctuar alrededor de eso, pero la idea de fondo que yo quiero decirte al respecto es: cualquier tasa por encima de la inflación es, para los sectores de la producción y para las familias, una tasa que se apropia de parte de los ingresos, de la renta que esos sectores tienen.

En realidad, en la Argentina, el invento de las tasas positivas viene con Martínez de Hoz Hasta Martínez de Hoz, las tasas de interés que se le cobraba a las empresas eran negativas, y eso, a veces, era una combinación de bajas tasas para los depositantes o de subsidios a la tasa para determinadas actividades, que parece la manera más inteligente en la que se podría trabajar. Es decir, que el ahorrista no pierda, pero que las actividades que quieren ser promovidas por las políticas públicas tengan subsidio, de manera que no paguen tasas positivas. Quiero decir que la pelea que tiene Trump con la Reserva Federal va en esta línea. Trump dice que Estados Unidos no puede recuperarse con tasa de interés positiva, como las que fija la Reserva Federal para frenar la inflación, y dice que hay que bajarlas al 1% anual, las tasas de interés, para que estén por debajo de la inflación y de esa manera sean una herramienta de reactivación.

