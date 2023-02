Carlos Manfroni: "Bajo el escudo de los pueblos originarios hay intereses de apropiación"

Carlos Manfroni, el ex miembro del grupo de expertos de la OEA, estuvo en comunicación con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) y adelantó de que se trata su última novela y como cree que de la ficción se pasará a la realidad. "El argumento gira en torno a la lucha de los personajes principales por reivindicar las libertades civiles de los ciudadanos" anticipó el abogado.

Su novela es un tanto controversial en cuestiones de género, cuénteme un poco

La novela apunta a los colectivos de género que van restringiendo las libertades de los demás. Una paradoja es que se comienza reclamando libertades y después se terminan restringiendo las libertades de otros. En el argumento de la novela se prohíbe la ópera por considerarla un género patriarcal.

No se trata de una ópera, sino de todas. Elegí la ópera porque es un género musical que duró más de 400 años, que es universal y que exalta las virtudes del hombre y la mujer.

El argumento, para no hacer spoiler, gira en torno a la lucha de los personajes principales por reivindicar las libertades civiles de los ciudadanos y por desafiar esa prohibición tremenda que rige en Buenos Aires en 2028, y el personaje se encuentra en 2029 con que se prohibió la opera.

¿Cuánto hay de surrealismo y de premonición? ¿Cree que esto va a suceder o lo plantea por el ridículo?

Pronto la realidad va a superar a la ficción. Hay óperas que ya no se interpretan, por autocensura. Hay críticas al arte por representar la distinción entre hombre y mujer, la realidad avanza a pasos agigantados y puede llegar a superar a la ficción.

¿Cree que esto es lo que puede llegar a suceder?

Creo que esto puede llegar a suceder, y el lenguaje inclusivo es una demostración. Es decir, de qué modo se busca imponer el lenguaje inclusivo en determinados ámbitos.

¿Usted se imagina la prohibición de Lolita de Nabokov?

Por ejemplo, sí.

Háganos una síntesis de su posicionamiento ideológico (temas de minorías)

Soy un liberal en materia de política económica y política en sí, tengo una adhesión plena a la democracia representativa, republicana y federal. Soy un católico practicante, y no se me puede pedir que me aparte de mi convicción católica, por más que hoy hay cada vez más cuestionamientos a los postulados de ciertas religiones. Y en cuestiones de género, debe advertirse que dos de los héroes de la novela son homosexuales.

¿Usted observa que en los casos de Bolsonaro, Trump y Meloni, estas cuestiones son la herramienta electoral más importante? ¿Percibe que es uno de los elementos que divide a las sociedades?

Lo que ocurre es que cuando se hace mucha fuerza en un sentido, después se generan este tipo de reacciones que terminan siendo un objetivo de propaganda electoral.

¿Cuál es su visión de ellos?

Primero hay que distinguir entre los pueblos originarios y los que no lo son. En el caso especifico de los mapuches en Argentina, nunca fueron originarios, y si hubo un genocidio fue el que ellos practicaron respecto de los tehuelches, respecto de los pampas y no llegaron a más porque no tuvieron tiempo. Es decir, creo que bajo el escudo de pueblos originarios hay otros intereses que están buscando una apropiación de tierras. Se instalan donde hay fuentes de energía, donde pueden obstruir, las barbaridades que están cometiendo en el sur argentino no se pueden reivindicar.

Hay pueblos que son verdaderamente originarios a los cuales no se les presta atención, el caso de los qoms en el norte y los guaraníes en el litoral.

La derecha de estos países (Brasil, EE.UU,Italia) fue en contra de la tendencia de género dominante, aquí Juntos por el Cambio no tiene esa posición. ¿Se siente representado por Juntos? ¿O prefiere posiciones como la de los libertarios?

¿En qué sentido la posición de Javier Milei?... Aclaro que yo colaboro con JxC.

¿Y Javier Milei qué le parece?

Bien. Ha tenido el mérito de reivindicar frente a la juventud la libertad económica. Si me pregunta con quien me identifico más dentro del arco político, es con Patricia Bullrich.

¿Comparte la idea de que la libertad individual es absoluta y una persona puede decidir hacer lo que desea con su cuerpo?

¿Cuáles son los alcances de eso? Si por hacer con su cuerpo lo que desean se refiere al aborto, no, no lo comparto porque la ciencia ha determinado con precisión que hay una persona dentro de la madre.

¿Y vender un órgano?

No, de ninguna manera.

