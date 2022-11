Carlos Rozanski, ex Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, expresó que hay una “organización criminal organizada” en el Poder Judicial y enfatizó que se expresa en “maniobras concretas de proscripción que son sumamente peligrosas”. "No deben estar separadas las causas de Revolución Federal y la del atentado a Cristina Kirchner", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo ve la Justicia hoy? ¿Qué reflexión le merece el hilo de Twitter de Alberto Fernández contra los jueces por la liberación de los miembros de Revolución Federal?

Estamos viviendo un momento muy particular en el país y en el Poder Judicial. No sé si hay verdadera conciencia del alcance de la situación actual. Nos lleva a un dicho de la vieja Roma, que usted debe conocer. Le preguntan a un abogado “¿cuánto es dos más dos?” y el abogado responde: “¿cuánto quiere que sea?”. Es la posibilidad de adaptar la realidad a lo que uno quiere que sea y no atenerse a las cosas tal cual son.

El enojo del Presidente lo comparto, porque pienso exactamente igual. Pero creo que detrás de esto hay una situación muy grave que trasciende incluso al propio atentado a Cristina Kirchner.

Concretamente, la posibilidad de sustituir a los jueces Bruglia y Bertuzzi, ¿la considera posible?

Hay un problema muy serio que no se está evaluando adecuadamente. Una parte de la política se fue acostumbrando a especular con la cantidad de porotos que tiene en cada instancia. Es decir, “no puedo tomar una medida porque no tengo los votos necesarios”. Y las decisiones hay que tomarlas porque son correctas, no porque aumenten o no la cantidad de porotos.

Bruglia y Bertuzzi no deberían estar ahí, la Corte Suprema ya expresó que no deberían estar ahí. Pero si los mantiene en su lugar, entonces hay que entrar en otra etapa, que tiene que ver con la responsabilidad de la Corte, y sobre eso tampoco se está haciendo nada, salvo opinar que está mal.

Hay que tomar medidas concretas y utilizar la legislación vigente para solucionar la situación. Si dos jueces no tienen que estar donde están, hay que tomar medidas.

¿Usted percibe que hay un interés de terminar rápido la causa del atentado a Cristina Kirchner porque mantenerla viva podría favorecer una eventual candidatura?

Creo que, además de querer cerrarla rápido, hay un encubrimiento. Se quiere frenar la investigación para evitar llegar a círculos más amplios de responsabilidad, sea intelectual o financiera. Eso es muy evidente, no es mi apreciación solamente.

Respecto a la candidatura, por supuesto. Tiene que ver con otras acciones coordinadas. Esto es parte de un sistema judicial que tiene en su interior una organización criminal organizada. Hay maniobras concretas de proscripción que son sumamente peligrosas.

No hay conciencia de la gravedad de esto. Tenemos una tensión muy fuerte dentro del Poder Judicial que tienen que ver con aquel sector de gente honesta, que trabajan hace muchos años haciendo las cosas bien, y otro sector deshonesto, que son los que en este momento tienen mayor poder, y que están concentrados a partir de la Corte Suprema. Este es uno de los problemas más graves que está viviendo el país.

A su juicio, ¿cómo tendría que evolucionar la causa del atentado a la vicepresidenta?

No deben estar separadas las causas de Revolución Federal y la del atentado a Cristina Kirchner. No es correcto en el sistema judicial argentino que sea así. Hay un designio de mantenerlas separadas. Es “descuartizar” las causas para que terminen donde quieran, es decir, con la menor cantidad de responsables posibles.

Pensemos en Ximena Tezanos Pintos, la habitante del piso superior del edificio de la vicepresidenta. Nunca fue indagada. Ella facilitó el espacio para que se tomen imágenes de donde sería la escena del crimen. Además de los argumentos infantiles de Jonathan Morel justificando los muebles que nunca se hicieron.

Esas son cuestiones que ponen a prueba todo el sistema judicial. Y hay un encubrimiento que quiere que la investigación se limite a un sector determinado, y no llegar al fondo de la cuestión.

