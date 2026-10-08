Carolina Gallard: "Me gustaría que Máximo Kirchner sea presidente"

La discusión sobre el funcionamiento de la Justicia, el rol de la Corte Suprema y las tensiones dentro del peronismo atravesaron la entrevista con Carolina Gaillard, abogada, dirigente política y exdiputada nacional por Entre Ríos. La exlegisladora repasó el proceso de juicio político impulsado contra los integrantes del máximo tribunal y cuestionó algunos de sus fallos y decisiones recientes.

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Gaillard también analizó las dificultades del sistema político para cubrir las vacantes de la Corte, criticó el DNU 70/2023 y planteó la necesidad de construir una nueva institucionalidad. Además, se refirió al futuro del peronismo, al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y a una eventual candidatura presidencial de Máximo Kirchner.

Carolina Gaillard esa abogada y dirigente política perteneciente al Partido Justicialista se desempeñó como diputada nacional por la provincia de Entre Ríos. Ejerció su primer mandato en la Cámara de Diputados entre 2013 y 2017. Posteriormente regresó al Congreso en diciembre de 2019 y logró su reelección en 2021, extendiendo su labor legislativa hasta diciembre de 2025 como parte del bloque Frente de Todos-Unión por la Patria.

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Primero, muchas gracias por estar acá. Usted promovió un cabezón histórico y prolongado, el proceso de juicio político en el interior de la Corte hace un tiempo. Hoy la Corte ha producido un fallo, recientemente, que generó mucha controversia. ¿Usted tiene una especie de balance suyo de cómo ve aquello que la motivó hace unos años y cómo avanzó la Justicia, en sus luces y sombras?

Bueno, Jorge, primero gracias por la invitación. Estoy muy preocupada por el devenir de los acontecimientos, pero no me sorprende este fallo de la Justicia, teniendo en cuenta que los jueces que hoy integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos de ellos han aceptado ser nombrados por decreto en su momento por Mauricio Macri, en un procedimiento que fue irregular, que fue vulnerar la Constitución, porque hay un procedimiento en nuestra Constitución que se establece para que la selección de los jueces sean nombrados por dos tercios en el Senado, para que haya participación de la sociedad civil a través del Decreto 222, que dictó Néstor Kirchner. Y me parece que esta Corte carece de legitimidad y que lo que motivó en su momento el proceso de juicio político que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, que duró durante un año, fue una investigación para determinar la responsabilidad de estos jueces de la Corte en causas como el 2x1, un fallo que lo que se investigaba era que esta Corte habría negociado con el Gobierno de Macri otorgar un fallo para liberar a los genocidas; el fallo de coparticipación, que era el otorgamiento de un extra en la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, en acuerdo con el Gobierno de Larreta; y el fallo que se conoce como fallo del Consejo de la Magistratura. Recordemos que la Corte actual lo que hizo fue derogar una ley, algo que no puede hacer la Justicia, sino que lo hace el Congreso: derogar una ley vigente durante 16 años del Consejo de la Magistratura, utilizando una causa que había iniciado el Colegio de Abogados en la calle Montevideo, que en ese momento se discutió mucho si tenía legitimidad o no, es decir, si había caso o no. Y la Corte dijo que era legítimo, que había legitimación y que tenía caso cuando fue el fallo del Consejo de la Magistratura, supliendo una tarea que hace el Congreso, que es legislar. En ese momento fue un fallo que revive o resucita una ley derogada que le permite a Horacio Rosatti, el presidente hoy de la Corte, ser también presidente del Consejo de la Magistratura, unificando o logrando que el presidente de la Corte tenga todo el poder. Todos sabemos que el Consejo de la Magistratura se incorpora a la Constitución del 94 y lo que hace es seleccionar los jueces y también sancionar a los jueces en lo que es el proceso de jury. Y, por último, nosotros también llevamos adelante la investigación en el juicio político a la Corte de lo que fueron los desmanejos en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Todo ese proceso duró un año y lo que se determinó y la acusación fue que había mal desempeño por parte de los jueces de la Corte, lo que sí tuvo dictamen, pero no se llegó a tratar en el pleno del recinto. Hoy lo que vemos es una Corte que, a diferencia del fallo del Consejo de la Magistratura, donde una entidad como es el Colegio de Abogados de Montevideo tenía dudosa legitimación, la Corte se la otorgó y falló en esa causa porque había un interés claro. Lo que vemos hoy es que la Corte le niega la legitimación al CECIM y termina habilitando la venta ilimitada de tierras a extranjeros. Yo veo que hay una preocupación muy grande por parte de los miembros de la Corte. Han sido abucheados en San Martín de los Andes la semana pasada, ha habido una protesta también en la Facultad de Derecho y lo mismo hemos visto en la marcha a Tribunales. Creo que es una Corte que tiene muy poca legitimidad y lo que se ha ocupado es de convalidar algunas decisiones que tienen que ver más con estar a favor de convalidar decisiones que benefician al poder económico en detrimento de la mayoría de la sociedad.

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Carolina, pero al mismo tiempo encontramos una, podríamos decir, imposibilidad, impotencia, incapacidad, no sé cuál sería la palabra adecuada, cada una puede explicar una parte de la problemática del sistema político para nombrar miembros de la Corte. O sea, llevamos más de una década sin procurador, dos vacantes en la Corte que no se pueden cumplir. Como usted marca, las dos que se llenaron tuvieron que apelar o apelaron y finalmente fueron confirmados por el Senado después de que se había apelado a que, en el proceso de receso del Congreso, se los nombró por un decreto. ¿Hay un problema serio en la sociedad en poder tener consenso para nombrar los más altos cargos de la Justicia?

Mirá, Jorge, en primer lugar, como vos bien decís, hoy nosotros tenemos una Corte de cinco miembros, donde hoy está ocupada por tres miembros, porque hay una dificultad para nombrar al resto de los miembros. Si uno ve las Cortes Supremas de otras partes, de otros lugares del mundo, no tienen menos de diez integrantes. Las decisiones son más colectivas. Creo que hay un problema para nombrar los jueces de la Corte. Creo que fue un error en el gobierno de Alberto Fernández no haber integrado la Corte con los cinco miembros y tener en cuenta la perspectiva de género y que la Corte también esté integrada por mujeres.

Perdón, Carolina. Pero además...

Además te digo algo, me parece que la experiencia y la decisión de Néstor Kirchner cuando integra la Corte en su momento fue muy interesante, además del proceso del Decreto 222 para que la sociedad civil pueda expresarse. Creo que tenemos que volver a tener una Corte prestigiosa. Uno puede tener juristas prestigiosos en la Corte, pero eso no te garantiza que la Corte sea prestigiosa. En su momento, Néstor, cuando integra la Corte, la integraba Argibay, la integraba Highton de Nolasco, la integraba Lorenzetti; o sea, eran juristas de prestigio, pero que también había una diversidad en la integración de esa Corte. Creo que tenemos que volver a intentar integrar una Corte prestigiosa. Hoy creo que la Justicia está atravesando el peor momento en la democracia en nuestro país, que tiene que ver con una promiscuidad enorme. Las decisiones que se toman en la Justicia, sin ir más lejos, tenemos hoy a una expresidenta que está condenada por esta Corte de escasa legitimidad y...

Condenada también por cuatro tribunales más.

Por cuatro tribunales más que están formados por jueces que había...

O sea, todos los jueces son parciales, todos. Dieciséis jueces.

Mirá, Jorge, a mí me parece que es importante analizar quiénes juzgaron a Cristina, y esos tribunales están integrados por personas que fueron recusadas justamente por causales de público y notorio. Digo, que jugaban al... que visitaban la Casa de Olivos, que jugaban al pádel con Macri, con el expresidente. Digo, desde que asumió Mauricio Macri la presidencia de la Nación, se intentó armar una Justicia a imagen y semejanza, o para convalidar las decisiones del poder económico de nuestro país, y creo que la decisión...

Pero esos jueces fueron nombrados por el kirchnerismo.

Sí, sí.

Carolina, de esos dieciséis jueces que yo te menciono, y podríamos sumar a todos los...

El juez, desde que es nombrado como juez, empieza a ejercer como juez.

Bueno, como vos decís, entonces, ¿por qué en el caso de Macri los jueces le responden a Macri y, en el caso de Cristina, los jueces no le responden a Cristina?

No, bueno, me parece que es una causal de recusación más que válida que quien a vos te esté llevando adelante un proceso, tenga que definir sobre tu libertad, sobre tu inocencia, tenga una connivencia tal de que visite en más de diez oportunidades la Casa de Olivos, o un juez que juegue al pádel con el expresidente de la Nación, que claramente tiene un interés en contra del expresidente. Hoy tenemos una...

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Carolina, esos casos no son los dieciséis. Vos estás mencionando dos casos. Entonces, y al mismo tiempo están los argumentos de que los jueces nombrados por Macri son para beneficiar lo que Macri quisiera, que supuestamente Cristina vaya presa, mientras que los que nombró Cristina no. Cuando te digo, bueno, pero, te digo esto: me decían, no, pero en el momento que el juez es nombrado pasa a ser independiente. Me parece, y con todo respeto, porque digo, Alberto nombró un candidato a Procuraduría desde el primer día que asumió, una persona absolutamente prestigiosa, y Cristina, como vicepresidenta frente al Congreso, nunca trató el pliego del procurador. Entonces, me parece que las responsabilidades, comparto que estamos en un momento complejo en la Justicia, pero son de toda la sociedad. Es de la Justicia, es del Legislativo, es del Ejecutivo, es de los medios, es de los ciudadanos. No es simplemente un problema de registrar en... Respecto a los diez miembros de la Corte, bueno, la Corte ha funcionado con cinco durante mucho tiempo, de manera muy bien. Cuando vos mencionás esta de Néstor Kirchner, coincido con vos, fue quizás uno de los mejores momentos de la Corte: eran cinco. Dos mujeres, tres hombres. El problema es que se jubilan, no se pueden nombrar a los 75 años, se jubilan.

Tenemos que volver a tener una Corte prestigiosa, tenemos que hacer que la ciudadanía ponga el ojo. Y cuando digo que la Justicia en nuestro país no funciona, digo que el 80% de la población cree que la Justicia funciona mal. Y no estoy hablando solo de la injusta condena a Cristina Fernández de Kirchner, sino también que la Justicia funciona mal cuando te demoran en dar una internación involuntaria para un caso de salud mental, cuando te demoran en dictar un proveído para alguien que está esperando alimentos, una madre que reclama alimentos para sus hijos. Me parece que hay sueldos exorbitantes que no se condicen con un accionar de la Justicia hoy en nuestro país que esté funcionando bien. Para eso me parece que hace falta un compromiso fuerte por parte de la dirigencia política de poner blanco sobre negro qué es lo que pasa con la Justicia, porque cada vez que vino al Congreso el tratamiento de leyes para que los jueces paguen Ganancias o para que los jueces tengan determinadas obligaciones, siempre hay mucha resistencia y hay poco compromiso por parte de la dirigencia para avanzar en ese terreno. Me parece que, así como se le exige a la dirigencia política, hay que empezar a exigir a los jueces que expliquen y que den fundamentos. El caso de quitarle, rechazar la legitimación a los excombatientes que planteaban el tema de la inconstitucionalidad del DNU 70, el DNU que es inconstitucionalpor dón, por donde se lo mire, Jorge, porque nunca pasó en la historia de nuestro país, desde que existe el DNU y se incorporó a la Constitución del 94, que un DNU modifique más de 300 leyes. Y el DNU, te voy a decir algo más que es gravísimo y la Corte tendría que haberlo declarado inconstitucional cuando le llegó la primera causa: es un DNU que el mismo presidente se autodispone la emergencia. Es decir, la figura de la emergencia es una figura que está en la Constitución, en el artículo 76, y que, si el Congreso la dicta a las leyes de emergencia, habilita a que el Ejecutivo legisle. Eso, el mismo presidente en el DNU, que el DNU tiene rango de ley, lo que hace es decir: “Yo dicto la emergencia”, porque el artículo 1 del DNU 70... Y quiero decirte algo, Jorge: el DNU 70 de Milei no tan solo deroga la Ley de Tierras, permitiendo la venta de tierras a extranjeros, que el Gobierno de Milei intenta sortear, o la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que fracasó porque hubo una movilización popular importante, pero que, habiendo fracasado esa ley, ahora intentan con la Ley de Ciudadanía vender la ciudadanía a cambio de quien venga a invertir en nuestro país, que la Corte ha declarado inconstitucional. El DNU 70 también permite y habilita que los bancos te cobren cualquier tasa a las tarjetas de crédito, permite el aumento sin contras de las tarjetas de crédito, permite el control del Estado de las medicinas prepagas, permite también la privatización de empresas públicas. O sea, el DNU 70 es la piedra fundamental del Gobierno de Milei para desguazar el Estado, para que haya controles más laxos a las inversiones extranjeras, para abrir la puerta a esas inversiones extranjeras. Y el colmo de todo esto es ya la venta de la ciudadanía, que la ciudadanía, como vos bien sabés, se tramita ante la Justicia, y lo que te permite y te otorga, además de permitirle a los extranjeros comprar tierras, es tener derechos políticos.

Y te agregaría algo que me parece aún más grave, coincidiendo de que el decreto 70/2023, de hecho, tiene una declaración de inconstitucionalidad en una de las cámaras. Entonces la pregunta es: ¿y por qué la segunda cámara, que es Diputados, no trató la inconstitucionalidad? ¿Por qué es culpa solo de la Suprema Corte y no de la otra cámara, ahí cerquita, que está viendo lo que hace la Cámara de Origen? Y para terminarte, vos fijate que el problema es tan mayúsculo y tan transversal a todos los sectores, y que cada uno nos tenemos que poner la responsabilidad que nos toca desde la posición que cada uno tenemos, es que la Corte declara inconstitucional...

Algunos artículos.

Lo que estoy diciendo es a la Ley de Financiamiento Universitario y Discapacidad: El Gobierno no cumple con las órdenes de la Corte. O sea, el problema es de tal magnitud que, en donde la Corte le dice al Gobierno “usted no tiene razón, esto no es constitucional” o “tiene que cumplir esta ley”, el Gobierno no la cumple. O sea, este es el nivel de problema que enfrentamos, donde obviamente la Justicia después no es ex nihilo, no está en la nada.

Mirá, Jorge, a mí es tan preocupante lo que vos planteás. Yo creo que cada vez tenemos una democracia más débil, más endeble, y cada vez un gobierno más autoritario, donde la regla... Tenemos menos Estado de Derecho y más Estado de Excepción. Y uno lo ve cuando el Gobierno manda la Ley Antimafia, donde se presupone que somos todos terroristas; las leyes que persiguen al periodismo, poniendo en estado de sospecha a todo el que cuestiona al Gobierno, considera este Gobierno malo, tiene una opinión divergente. Y uno lo ve hoy con la Ley de Soberanía, donde mandan una ley supuestamente de soberanía, donde hay un artículo concretamente que dice una pena de más de 10 años para la persona que supuestamente tenga opiniones contrarias al Gobierno y demás. O sea, una ley penal abierta que le permita al Gobierno perseguir a todo el que tenga opiniones, que sea disidente.

Y ahí la responsabilidad de la dirigencia política es no votar esa ley, no votar ese artículo. Y obviamente, si luego se votase, plantear que la responsabilidad de la Justicia sería analizar el grado de constitucionalidad de ese artículo. Simplemente creo que...

Volvamos al tema del rechazo del DNU 70. Yo era diputada en ese momento, ni bien entró el DNU 70, y nosotros dentro del bloque planteamos la necesidad de tratarlo. Una vez que lo trata el Senado, vos sabés que los DNU tienen que ser tratados por las dos cámaras y, una vez que se rechazan, dejan de tener efectos. Yo creo que la dirigencia política hace tiempo debería haber rechazado el DNU 70, y no ahora porque la Corte habilita la venta de tierras. Espero que el 15 de octubre toda la dirigencia y todos los legisladores de la Cámara de Diputados, o la mayoría, logren el quórum para rechazar el DNU 70, porque, como te decía, es la base jurídica para todas las decisiones que está tomando hoy el Gobierno.

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Yo creo que es el... Diría así, que ese DNU es el símbolo, el símbolo de este nudo gordiano que nos estamos refiriendo. Una Cámara lo trata, la otra no lo trata, la Justicia termina declarando inconstitucional, perdón, no declarando inconstitucional, sino falta de mérito a quien pedía que se declarara inconstitucional. Cuando uno observa todo, ahí quizás hay una especie de ejemplo de nuestra falta de institucionalidad política en ese...

Sí, también, Jorge, me parece que la dirigencia política a veces está muy enfrascada en una endogamia y deja de tener en cuenta a la gente, lo que piensa la sociedad, y empiezan a haber dinámicas de mucha promiscuidad donde no se pone blanco sobre negro. Y ahí es donde yo creo que nosotros, la dirigencia política, a mí me gusta mucho Máximo Kirchner, cómo habla, cómo se expresa, la claridad conceptual y también que es una persona con mucho sentido común, con mucha sensatez, pero que además...

No la demostró en el caso del Fondo Monetario Internacional.

Bueno, a ver, él tiene una mirada y una opinión muy clara, y tiene una mirada muy aguda sobre muchas cuestiones de temas económicos, pero también tiene una mirada muy humana, que creo que lo que venga, o lo que tenemos que construir, sobre todo los que somos más jóvenes, es... Tenemos que construir una nueva institucionalidad, y que la política también, el humanismo en la política, también es importante, Jorge, porque eso se va perdiendo en la medida que pasa el tiempo y que se naturalizan determinadas cuestiones. Hoy hay...

Una democracia de baja intensidad, lo decía Donald hace 40 años, en las épocas de dictadura.

Entonces empiezan a naturalizarse situaciones o cuestiones que no son...

Obvio. Tu mención a Máximo Kirchner me lleva a preguntarte qué piensa de Kicillof.

Bueno, me parece que Axel es un buen compañero, que ha sido un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que él tiene pretensiones de ser candidato a presidente. A mí me parece que... Que nuestra candidata o la líder de la oposición sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner. Que está presa por todo lo que hizo, no tengo dudas de eso. Si no, la Embajada de Estados Unidos no le hubiese retirado la visa días antes de la condena. Yo creo que hay un interés claro en que Cristina no vuelva a ser candidata a presidenta. Nosotros creemos que ella tiene que estar libre porque es inocente y creo que Axel tiene todo el derecho a tener pretensiones de ser. Sí me parece que es muy necesario que Axel vaya a visitar a Cristina, que conversemos y que tengamos un candidato único dentro del peronismo para tener una propuesta con mayor fortaleza.

¿Cómo te explicás, Carolina, que si Cristina Kirchner tiene que ser candidata en 2027, no haya sido candidata en 2023 y no haya sido candidata en 2019?

Bueno, si no es Cristina, a mí me gustaría que Máximo sea presidente. Claramente, a mí Máximo me gusta mucho.

No, pero mi pregunta es por qué Cristina no fue candidata.

Me parece que se ha demonizado o estigmatizado mucho la figura de Máximo y es un dirigente político en el que yo creo. Sí creo que Cristina ha tenido dos mandatos como presidenta muy transformadores y que ella ha tomado la decisión en su momento de que sea Alberto el candidato porque entendía que era la mejor opción para triunfar en las elecciones del 2019. Sí creo que el poder económicio nternacional y, si se quiere, Estados Unidos, no es casual que hoy esté condenada y no pueda ser candidata. Me parece que en el 2019 ella estaba en condiciones de serlo. De hecho, fue candidata a vicepresidenta.

¿Y en el 2023?

Y ahora intentaban...

¿Y por qué no lo fue en el 2023?

Bueno, en el 2023 se decidió que lo mejor sea que Sergio Massa...

Que no sea ella.

Había un sector del movimiento que sí pensaba que Cristina sea candidata y me parece que, en ese sentido, ella decidió que su lugar era otro: que la conductora del movimiento y hoy es la presidenta del Partido Justicialista. Creo que es la persona más lúcida que tiene nuestro movimiento y que está injustamente presa, y que hay muchos dirigentes del peronismo que naturalizan esta situación o, como naturalizan un montón de otras situaciones de la Justicia que tienen que ver con situaciones irregulares que lleva adelante la Justicia en nuestro país y que deberían estar condenándolas. Y creo que dentro del peronismo hay muchos dirigentes que se dicen peronistas para acceder a cargos, para tener lugares importantes de poder, pero poco tienen que ver con las ideas de nuestro movimiento.

Carolina, muchísimas gracias.

No, gracias a vos.





LMM