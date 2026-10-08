Milei designó a dos nuevos funcionarios y aceptó la renuncia de un fiscal federal

El presidente Javier Milei oficializó este jueves 8 de octubre tres movimientos dentro de la estructura del Estado nacional: designó a dos nuevos funcionarios en organismos dependientes de los ministerios de Seguridad Nacional y Salud y aceptó la renuncia de un fiscal general adjunto. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial a través de los decretos 1154, 1155 y 1156/2026.

Los cambios alcanzan al Registro Nacional de Armas (RENAR), al Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer” y al ámbito de la Justicia Federal. Aunque los decretos fueron publicados este jueves 8 de octubre, las designaciones de Walter y Martínez Naya tienen vigencia desde agosto y septiembre, respectivamente.

Pablo Héctor Walter, nuevo subdirector ejecutivo del RENAR

A través del Decreto 1156/2026, firmado por Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el Gobierno designó a Pablo Héctor Walter como Subdirector Ejecutivo del Registro Nacional de Armas, con vigencia a partir del 20 de agosto de 2026.

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El decreto recuerda que el RENAR fue creado por la Ley 27.192 como un organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional. Además, menciona el Decreto 770/2026, que estableció la nueva estructura de conducción del organismo.

De acuerdo con esa normativa, la conducción del Registro queda a cargo de un Director Ejecutivo, asistido por un Subdirector Ejecutivo, quien cuenta con rango y jerarquía de Subsecretario y tiene entre sus funciones reemplazar al titular del organismo en caso de ausencia. En ese marco, el Ministerio de Seguridad Nacional propuso la designación de Walter para ocupar el cargo, una decisión que quedó formalizada mediante la firma presidencial.

La norma establece: “Desígnase, a partir del 20 de agosto de 2026, en el cargo de Subdirector Ejecutivo del Registro Nacional de Armas, organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional, al señor Pablo Héctor Walter”.

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Yasmín Martínez Naya asumió en el Hospital Sommer

El segundo nombramiento corresponde al área de Salud. Mediante el Decreto 1155/2026, firmado por Milei y el ministro Mario Lugones, fue designada la odontóloga Yasmín Andrea Martínez Naya como Directora Ejecutiva del Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”. La designación tiene vigencia desde el 16 de septiembre de 2026 y el cargo posee rango y jerarquía de Subsecretario.

El decreto incorpora además un dato relevante sobre la estructura sanitaria en la que se encuadra el hospital. En 2025, mediante el Decreto 459/2025, el Gobierno dispuso la fusión de distintos establecimientos nacionales de salud para conformar la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

Entre los hospitales y establecimientos incorporados a esa estructura se encuentran el Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.

Según el decreto, la ANES funciona como organismo descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Salud y asumió las facultades, compromisos y obligaciones de los establecimientos fusionados, que continúan funcionando con sus respectivas denominaciones como hospitales dentro de la nueva estructura.

La Administración es conducida por un Administrador Nacional, acompañado por un Director Ejecutivo de Coordinación Legal y Administrativa y por un Director Ejecutivo para cada uno de los establecimientos hospitalarios que la integran.

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Por otra parte, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Carlos Enrique Racedo a su cargo de Fiscal General Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1154/2026, firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La renuncia fue aceptada con vigencia desde el 1° de septiembre de 2026.

El decreto señala que Racedo había presentado su renuncia a ese cargo y que el Poder Ejecutivo resolvió aceptarla mediante las facultades previstas en el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional.

CS/ff