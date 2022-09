La especialista en Economía, Claudia Costin, habló de las elecciones brasileñas y pronosticó que "Lula va a ganar, pero no en primera ronda". También manifestó que "Jair Bolsonaro no apoyó a los municipios más pobres de Brasil". A su vez, explicó el rol del campo y el sector industrial, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo atraviesa el mercado el desarrollo de las elecciones? ¿Qué expectativas hay sobre los candidatos principales?

Nosotros vivimos una gestión de cuatro años de Jair Bolsonaro y, aunque mucha gente esperaba un cambio un poco más sensato y efectivo, la realidad es que tuvimos muchos problemas. No solo fueron ideológicos, sino también de capacidad de gestión de políticas públicas.

Bolsonaro no viene de una tradición de buena gestión, nunca tuvo un cargo para gestionar. Se esperaba un líder más político, habiendo tenido una formación militar, casi como un sindicalista, pero sin grandes responsabilidades. En Brasil, la respuesta en la conducción frente a la crisis fue muy mala e inadecuada.

Se vio en Salud y en Educación. Faltó organización y Jair Bolsonaro no apoyó a los municipios más pobres de Brasil, que no tenían recursos. Fue muy negativo en la percepción de la izquierda, pero también para los empresarios y banqueros. La conducción de la crisis fue muy negativa.

¿Cuál es el Lula que viene?

La alternativa, Lula da Silva, es alguien con formación de obrero metalúrgico y sindicalista, que lideró grandes huelgas de operarios, y ayudó a crear el Partido de los Trabajadores. Le tocó gobernar después de Fernando Henrique Cardoso, de quien fui ministra, y se creía que iba a adoptar otra política económica, con cierta irresponsabilidad fiscal.

Pero eso le pasó a Dilma Rousseff, que postergó las acciones necesarias para solucionar la crisis. En este contexto, creo que Lula va a ganar, pero no en primera ronda. No lo consideran perfecto, sino mejor que los cuatro años que vivimos en crisis permanente por la polarización extrema.

Lula da Silva y Jair Bolsonaro competirán por la presidencia de Brasil

Los argentinos envidiábamos el desarrollo industrial brasileño, pero el campo se ha convertido en el sector más pujante de la economía en los últimos años. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Por qué Jair Bolsonaro logró quedarse con la idea de que el campo es la derecha?

No hubo una estrategia de desarrollo basado en la industrialización, como pasó en épocas anteriores. Durante algún tiempo creímos que el mercado, por sí solo, iba a continuar hasta promover la industria. Pero hay que tener una política de tasa de cambio adecuada para eso y tampoco se adoptaron otras estrategias.

El campo es complejo y hoy no genera empleo. El aumento de la productividad del trabajo en ese sector no es muy grande, pero genera desarrollo. El campo no es necesariamente de derecha o de izquierda, los terratenientes no son como los del pasado. Hoy el campo es un factor de crecimiento, hay mucha tecnología acoplada y educación para la agricultura.

JL PAR