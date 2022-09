Brasil en la cuenta regresiva: hoy, Jair Bolsonaro

"Decidimos dedicarle la apertura del día a las elecciones en Brasil. En primer lugar, nos vamos a referir a Jair Bolsonaro. Mañana será el turno de Lula da Silva y el viernes haremos la previa de la votación. Por eso vamos a comenzar escuchando a la cantante Marisa Monte, quien se presentó en el Gran Rex, y sufrió un corte momentáneo del audio. Una persona aprovechó para gritar contra Bolsonaro y la artista respaldó esa postura, lo que motivó un apoyo masivo a Lula", dijo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este miércoles 28 de septiembre.

Luego se compartió con los oyentes del programa un audio del presidente de Brasil, en 1990, hablando de dar un golpe de Estado, ya que "no se cambia nada con el voto". Además, dijo que había que matar gente, "empezando por Fernando Henrique Cardoso". Años más tarde, Bolsonaro señaló que "si no fuese por Pinochet, hoy Chile sería como Cuba", respaldando la dictadura.

También manifestó que "los afrodescendientes no sirven para procrear", en el contexto de una visita a San Pablo. A su vez, le dijo a una diputada que no la violaría "porque no se lo merece". En el 2010, aseguró que "al hijo que empieza a parecer un poco gay, hay que darle una buena paliza para cambiar su comportamiento". Y en el 2017 remarcó que "tuve cuatro hijos hombres, con la quinta me descuidé, y fue mujer".

Nuevos crímenes en Brasil avivan los temores de violencia electoral

Ya en el 2021, Jair Bolsonaro elogió al torturador de Dilma Rousseff, en pleno juicio político. Tras la primera vuelta, en las elecciones del 2018, señaló que "teniendo a Dios como líder, y buscando maneras de mejorar, pudimos llegar hasta aquí". Siendo electo presidente de Brasil, Bolsonaro habló de "unir al pueblo y la familia, respetar la tradición y combatir la ideología de género para volver a ser un país libre".

Jair Bolsonaro busca seguir como presidente de Brasil

En plena pandemia, dijo que audio "todos vamos a morir algún día" y que tenían que "dejar de ser un país de maricas". Además, le respondió a Alberto Fernández en el 2021, explicando que "no hay vacunas para curar el socialismo", aunque elogió al pueblo argentino.

"Muy probablemente Jair Bolsonaro pase a ser ex presidente de Brasil, pero habrá que esperar a lo que suceda en la primera vuelta. Podría ganar Lula en esa instancia, pero no está definido, por lo que tendríamos más tiempo para conocer el resultado final", concluyó el conductor.

JL PAR