Claudio Jacquelin sobre posibilidad de que Milei adelante las elecciones: “Sería una muestra de debilidad”

Claudio Jacquelin, prosecretario general de Redacción y columnista de La Nación, afirmó que la intención del Gobierno de adelantar las elecciones a mayo “sería una muestra de debilidad”. Además, señaló que los gobernadores le marcaron al presidente Javier Milei septiembre como el momento para “dividir los caminos y empezar a construir” si el oficialismo insiste en competir en las provincias. "El problema es si el mensaje que percibe la ciudadanía es que el Gobierno está apurado", agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Claudio Jacquelin es un reconocido periodista y también abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una vasta trayectoria de más de 42 años en el periodismo. Actualmente se desempeña como prosecretario general de Redacción y columnista político en el diario La Nación. Conduce el programa Detrás de las palabras en FM Milenium y colabora con el canal Ahora Play en el programa Ahora en Jaque. Es socio fundador y actual vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA.

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Pregunta sobre tu columna de hoy. Vos planteás que los gobernadores le dan una especie de waiver al presidente hasta septiembre de este año. ¿Por qué colocaste esa fecha, que sería una especie de luna de miel extendida? ¿Por qué ellos dicen que septiembre sería el momento de cambio de clima, de cambio de relación con el Gobierno?

Septiembre para ellos es el comienzo del año electoral, con lo cual lo que esperan es que, del lado del Gobierno, como ya lo han anunciado, empiece el intento de cooptar esas provincias y que la relación ya no esté en una sintonía de cooperación, no de confrontación, porque hay una intención política, sobre todo auspiciada por Karina Milei y los Menem. Ellos son conscientes de eso. Puede que se adelante, porque si el Gobierno sigue avanzando con los intentos de presionar por la cuestión tributaria sobre las provincias y sigue la caída de los ingresos de las provincias, tanto por transferencias automáticas como por la caída de la actividad, esto podría adelantarse.

Ahora, en la mirada de los gobernadores, y sobre todo de los más colaboracionistas, lo que dicen es: que su tiempo seguro, si el Gobierno insiste en crear condiciones para competir en las provincias, va a ser septiembre como punto de partida para dividir los caminos y empezar a construir. Para los gobernadores lo importante es la elección provincial. Está claro que la mayoría va a desdoblar y va a adelantar, por eso los tiempos. A partir de septiembre, se van a acelerar en el sentido electoral.

Otro aspecto que hasta ahora está medio solapado es que en el anuncio de la eliminación de las PASO se cambie la fecha de las elecciones y se las adelante para mayo, en cuyo caso el objetivo del Gobierno será no darle tiempo a la oposición ni con PASO ni con formas de internas para lograr presentar candidaturas y escalarlas.

Esa va a ser parte de la discusión en el Congreso y ahí también se va a ver cuál es el camino que van a seguir los gobernadores y cuál es la posición que van a tomar los legisladores nacionales que les respondan. Porque para ellos hoy, en el escenario que está planteado y donde el Gobierno nacional no tiene una oposición nacional instalada, el escenario de ellos es con elecciones desdobladas. Mayo cambiaría su escenario. Probablemente, a lo mejor, deberían retrasarlas, pero eso no es lo que ellos buscan. Ellos buscan adelantar para desdoblar y tener un escenario favorable y concentrado en sus provincias. Va a ser una discusión muy ardua.

Además, el Gobierno pretende algo que depende mucho de la aquiescencia que tengan los gobernadores respecto a qué va a hacer con sus autonomías en cuanto a sistema electoral, porque el Gobierno lo que quiere es que haya Boleta Única en todos los distritos. Esto es potestad de las provincias y no podría avanzar salvo con un acuerdo para esa instalación. Todo esto es parte de la discusión que se viene. Y un poco lo que planteaba en el comienzo es que el deadline está en septiembre, pero se puede adelantar el fin de la cooperación para pasar a la etapa de la confrontación.

Un tema que juega a favor del Gobierno es que hay un mes y medio de Mundial, entonces mucho tampoco se podría adelantar, porque en junio ya comienza el Mundial.

Exactamente, en junio y julio es el Mundial y va a estar toda la Argentina pendiente de eso. También son momentos en donde los gobiernos pueden aprovechar para que, mientras todos estamos distraídos con el Mundial, se tomen decisiones que a veces resultan complicadas. Seguramente nada por el Congreso, eso está claro. Va a ser muy difícil que pueda sesionar en ese tiempo el Congreso. Pero también es cierto que la relación de fuerzas en el Congreso ha cambiado de manera significativa en lo que va de este año y como vimos en las sesiones extraordinarias.

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Respecto del timing económico-electoral, quien adelantó las elecciones fue Raúl Alfonsín, y adelantar las elecciones de alguna manera marcaba debilidad. Por un lado, podría tener el objetivo político de no darle tiempo a la oposición para armarse, pero por el otro lado podría tener alguna explicación de orden económico de pensar que en realidad la recuperación se les va a posponer cada vez más y no llegan y, por lo tanto, cada mes que pase va a ser peor la economía, ¿o no?

Por lo general, los adelantos de elecciones responden exactamente a lo que vos decís. Y no es solo el caso de Raúl Alfonsín. Gobiernos tanto en la Argentina como en el exterior que han adelantado elecciones, y tiene que ver con situaciones de debilidad, porque adelantar las elecciones sería una muestra de debilidad. Y cuando creyeron que tenían situaciones de fortaleza, por lo general les ha ido mal. Es el caso de Alfonsín en la debilidad, pero también hay casos en el exterior. Un caso muy notable fue Jacques Chirac en 1997, en Francia, que dio paso al primer gobierno de cohabitación en Francia. O el caso del Brexit, que intentaron manipular elecciones para dar un golpe de efecto y les salió muy mal, y así terminó. Los adelantos y manipulaciones de procesos electorales, calendarios electorales, en general, no son favorables.

El Gobierno hoy dice, por el contrario, que si todo estuviera como está, todo marcharía de acuerdo al plan, como les gustaba decir. En el segundo semestre empezaría un ingreso de dólares importantes, podría empezar a reactivarse la economía para llegar al 2027 con fortaleza. ¿Será así? Hay muchos interrogantes en ese terreno de distinta naturaleza. Y entre otros no solo está lo que acaba de ocurrir y lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, que cambia las condiciones y no se sabe hasta cuándo para la economía mundial, sino que al mismo tiempo el Gobierno lo que está enfrentando es un proceso recesivo muy potente al mismo tiempo que la inflación no solo no baja, sino que se sostiene más cerca del 3% y ya lo vimos casi en el 3%. Y esto abre el proceso de estanflación.

Hasta acá el Gobierno tenía el típico dilema de programa de ajuste: si lo que hacés es permitir algo de inflación para no afectar la actividad, o afectar la actividad y tener recesión. El Gobierno hoy ya tiene esa situación instalada, porque lo que tiene es esta inflación. Y como ocurre en estos procesos siempre, lo que genera es impacto en la sociedad y en la opinión pública, porque empieza a tocar el bolsillo, empieza a tocar la vida cotidiana, empieza a tocar el empleo. Y entonces lo que tiene el Gobierno es un trilema donde las tres partes del conflicto son empleo y opinión pública, actividad e inflación.

Por lo tanto, lo que yo planteo hoy es que la información que yo tengo tiene mucho que ver con el ingreso del economista uruguayo Ernesto Talvi al equipo económico para hacer un plan donde traten de soltar un poco la inflación, quizá un poquito más arriba del 3%, pero con alguna actividad. Y me parece que hoy ese es el centro del debate que hay en el Gobierno.

Imagino que la posibilidad de adelantar las elecciones tenga que ver con creer que los meses posteriores la economía va a ser peor. Si creyeran que se puede mejorar, lo lógico sería que las pospusieran todo lo posible. Si eligen adelantar las elecciones para guardarle la fiesta a los gobernadores que desdoblen las elecciones al mismo tiempo, porque es una señal clara de debilidad económica, ¿no?

Sin duda. El problema es si el mensaje que percibe la ciudadanía es que el Gobierno está apurado, que además es un Gobierno que enfrenta un proceso electoral que se le adelanta. Ya vimos el largo tiempo que va desde una elección hasta una asunción y que puede ser un tiempo muy complicado.

Milei no invitó los dos gobernadores de la zona pampeana, y obviamente al de Buenos Aires, a la Argentina Week. El de Córdoba apareció allí simplemente porque estaba en otro evento de la AmCham. ¿A tu juicio qué indica?

Indica primero que se lleva muy mal con (Martín) Llaryora. Esto es más allá de algunos gestos de Llaryora tratando de amigarse, sobre todo teniendo en cuenta su frente interno, que es profundamente antikirchnerista y donde hizo pie, como hizo pie (Mauricio) Macri y Milei. Eso es un punto. Pero además de eso, la relación personal entre ambos es mala, definitivamente mala. No se llevan bien. Milei no quiere a Llaryora y Llaryora no tiene ninguna simpatía por Milei. Y con (Maximiliano) Pullaro sabe que hay ahí un potencial competidor y que tiene una postura independiente y muchísimas veces crítica, que ha sido parte de un intento de armado de una opción de centro y que en ese espacio podría sí afectarle parte de la base de sustentación electoral del Gobierno. Y Pullaro no entra dentro de los amigos, aunque en muchas circunstancias es un aliado y, de hecho, sus legisladores votan en consonancia con el Gobierno en muchísimas ocasiones.

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