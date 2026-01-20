Cómo es la televisión 4k que trae Latina TV y en qué revoluciona la forma de combinar música e imágenes

“Nuestro contenido tiene que acompañar”, explica Vanina Juanatey, directora artística de Radio Latina 101.1, sobre el nuevo canal de música en 4K que lanzó la emisora, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). La propuesta combina una música con imágenes “supercuradas e hipnóticas”, pensadas para que el espectador pueda “hacer otras actividades mientras disfruta de nuestra música”, sin exigir una atención total, en una experiencia donde “la belleza de lo visual vaya por un lado y el placer de lo auditivo por el otro”.

Vanina Juanatey es una directiva argentina ligada al sector de medios de comunicación. Actualmente se desempeña como directora artística de Radio Latina 101.1.

Uno viene escuchando que desde hace años, la fabricación de los equipos se incluye en la tecnología 4K, pero en líneas generales no sé si es un tema de costos, es un tema de actualización de los elementos que tienen los receptores. No apareció, por lo menos en la Argentina, como un elemento muy importante, y ustedes ahora lanzaron directamente un canal de música latina en 4K. Me gustaría que nos explicara de qué se trata.

Nuestro canal está íntimamente ligado a nuestra radio. Radio Latina existe desde hace 20 años en el dial, con muy buena repercusión y muy buena llegada a la audiencia. Desde hace algunos años también hemos visto algunos dúplex con algunos canales del grupo, o ahora puntualmente es con Latina TV, ya hace un par de años, en digital y en HD. Y ahora, con este proceso evolutivo tecnológico que mejora la experiencia de audiovisual de los oyentes, televidentes también, con este salto de calidad a esta tecnología de ultra alta definición, que permite mayor definición, más profundidad, realismo en las imágenes, son cosas que la gente demanda.

Hace un cuarto de siglo la revolución fue MTV, cuando se pasaba, no solamente la música, como se venía pasando en la radio, sino también en ese momento a los intérpretes, creando algún tipo de actuación, alguna forma de videoclip. Entonces uno escuchaba por un lado, pero al mismo tiempo veía por el otro. Con los años, ese modelo de MTV fue mutando y, de hecho, MTV se fue convirtiendo en un canal, podríamos decir tradicional, con notas, con artículos, ya no con música; ustedes lo que están colocando y aprovechando con el 4K, es esa idea de escuchar música, pero al mismo tiempo tener imágenes relajantes, esencialmente, por ejemplo. Entonces, encuentro cierto paralelismo entre lo que hizo MTV y lo que están haciendo ustedes.

Absolutamente. Nuestra intención es precisamente eso. Nuestro contenido tiene que acompañar. Nosotros no queremos exigir, no demandamos como un canal de televisión una atención total. Sabemos que la atención total hoy no existe. Porque la gente está con los dispositivos en las manos, con teléfonos, con tablets, hasta cuando están viendo películas también están con el teléfono.

Entonces este es un canal que te permite acompañarte, te permite hacer otras actividades mientras disfrutás de nuestra música, de nuestro acompañamiento y, por supuesto, de nuestras imágenes, que sí están supercuradas y son hipnóticas, divinas. Trabajamos con imágenes aéreas de dron, movimientos suaves, lentos. Seleccionamos, en general, tenemos imágenes de todo el país, de Argentina y de todo el mundo. Pero sí son imágenes que tienen que ser muy bellas.

Como que hubiera una combinación de dos sentidos, el de la vista y el del oído, y que puedan acoplarse como con una especie de orquestación, sin necesidad de que sea el cantante, sino que la belleza de lo visual vaya por un lado y el placer de lo auditivo por el otro.

Exactamente, sí, sí, de eso se trata. Nosotros tenemos repetidoras en todo el país. También estamos en México, en DirecTV, con llegada a Chile, a Uruguay, y gente de puntos remotos nos escribe agradeciendo estas imágenes que, que les permiten viajar.

¿Ustedes tomaron algún punto de inspiración en algún otro ejemplo internacional donde haya un canal que tenga una música orientada a un determinado tipo de característica y sean imágenes bellas para sentir la música en los ojos?

Hay canales de imágenes, pero no tienen un acompañamiento tan fuerte como el nuestro. Nosotros, aparte de tener una música muy específica, muy curada, muy elegida, también tenemos informativos cada media hora, tenemos consignas donde la gente participa diariamente.

