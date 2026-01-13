En un movimiento estratégico para consolidar su liderazgo en calidad de imagen, Telecentro y Latina TV dieron un paso fuerte en la transformación del ecosistema audiovisual argentino con el lanzamiento de una nueva señal en Ultra Alta Definición, una iniciativa que redefine los estándares de calidad de imagen en la televisión local. Ahora, con esta incorporación, la operadora amplía su catálogo de contenidos y responde a la creciente demanda de los suscriptores.

Su propuesta mantiene su perfil arraigado en la música en español, con una programación centrada en la música latina y el rock nacional. En la pantalla conviven artistas consagrados como Luis Miguel, Cristian Castro, Ricky Martin, Shakira, Alejandro Sanz, Abel Pintos, Gustavo Cerati, Diego Torres, Marcela Morelo, Axel y Soda Stereo, entre muchos otros, en una grilla pensada para públicos diversos y transgeneracionales.

Así, la llegada de la Ultra Alta Definición a la televisión paga amplía el acceso a una tecnología que, hasta hace poco, estaba limitada a plataformas de streaming o eventos internacionales de alto perfil. También, la adopción responde a una tendencia global que pone el foco no solo en el contenido, sino también en la experiencia sensorial del espectador.

Teniendo así una mejora en nitidez, profundidad de color y nivel de detalle, que transforma la manera de consumir recitales, videoclips y producciones musicales, donde la imagen cumple un rol central en la puesta artística.

En qué canal se puede ver la señal de Latina TV en Ultra Alta Definición

La nueva señal de Latina TV en Ultra Alta Definición (4K) ya se encuentra disponible en el canal 4001 de Telecentro, como parte de una actualización tecnológica que apunta a elevar la calidad de imagen dentro de la televisión paga. Las transmisiones comenzaron el 20 de enero de 2026 y marcan un nuevo paso en la expansión de contenidos.

Ahora con este lanzamiento, se incorpora a la oferta de señales premium en 4K del operador, que ya incluye propuestas como Canal 26 4K, ubicado en el canal 4000, además de otras señales temáticas de alta gama. La ampliación de la grilla refuerza la estrategia de Telecentro de consolidar un segmento para audiencias que priorizan la calidad audiovisual.

Para acceder a la señal en Ultra Alta Definición es necesario cumplir con algunos requisitos técnicos básicos. Los usuarios deben contar con un decodificador 4K provisto por la empresa —ya sea Smart o con Android TV— y con un televisor compatible con tecnología Ultra HD. Además, se requiere estar suscripto al Pack 4K de la operadora y disponer de una conexión a internet de banda ancha, preferentemente de 50 megas o superior.