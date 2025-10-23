Televisión digital y streaming: así es el nuevo servicio que ofrece control total del contenido

Gigared lanzó Gigared Play, una nueva plataforma de streaming en Argentina que combina TV tradicional y TV digital en vivo, con contenidos on demand y control total de reproducción. El servicio OTT permite pausar, retroceder, reiniciar programas y acceder a la grilla completa desde el celular, la PC, el Smart TV o la tablet, en una experiencia personalizada y multiplataforma.

Durante la presentación, el CEO de la compañía, Carlos Granzotto, destacó que el objetivo de Gigared Play es darle al usuario “libertad, simplicidad y personalización” en su forma de ver contenidos. Con esta propuesta, Gigared evoluciona el ecosistema digital de Espacio Giga y se posiciona como un nuevo jugador en el segmento de plataformas OTT y entretenimiento online del país.

Disponibilidad multiplataforma en todo tipo de dispositivos

Gigared Play se presenta como un ecosistema digital que combina la agilidad de las plataformas OTT con la robustez del servicio tradicional de TV, permitiendo pausar, retroceder o reiniciar cualquier programa, todo desde una aplicación intuitiva y disponible en múltiples dispositivos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La intención de Gigared es acercar el futuro a sus clientes. “Nuestro compromiso está en evolucionar juntos. Con Gigared Play, no sólo sumamos una plataforma, sino una forma distinta de concebir el entretenimiento: más flexible, más inteligente, más humana”, agregó Granzotto.

Gigared Play no sólo moderniza el modo de ver televisión: le da al usuario el control total de su experiencia de entretenimiento. Estas son algunas de sus funciones principales:

¿Qué puedo hacer con Gigared Play?

Con Gigared Play el usuario puede tomar el control total de su experiencia de entretenimiento. La plataforma permite pausar, retroceder y reiniciar programas en vivo, brindando libertad para ver cada contenido a su ritmo. Además, ofrece acceso multiplataforma desde Smart TV, celular, tablet o computadora, para mirar desde cualquier lugar. Su interfaz personalizada ofrece recomendaciones inteligentes según los gustos de cada perfil, y su sistema de contenidos integrados combina canales en vivo con funcionalidades premium dentro de un mismo ecosistema digital.

Este lanzamiento marca una nueva etapa en la estrategia de Gigared, que apunta a consolidarse como un referente en soluciones digitales integradas, aportando valor real tanto a sus clientes actuales como a quienes buscan una propuesta moderna, simple y adaptada a sus necesidades.

“Con Gigared Play queremos ofrecer una solución que combine lo mejor de la televisión tradicional con la libertad de las plataformas digitales. Nuestros clientes merecen decidir qué ver”, remarcó Carlos Granzotto.

Espacio Giga seguirá funcionando, pero solo como plataforma de gestión donde el cliente puede ver, pagar su factura y realizar consultas sobre el servicio. La marca reafirma su posición como pionera en la transformación digital del entretenimiento en Argentina. Lo que te gusta mirar está más cerca que nunca.

Es hora de tomar el control con Gigared Play.