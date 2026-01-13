Perfil le vendió la mitad de Bravo TV a Alpha Medios, que ingresa al club de los teleoperadores del país

En las últimas horas se confirmó que Alpha Media le compró al grupo Perfil el 50% del paquete accionario de la señal televisiva Bravo TV y de ese modo ingresó al selecto club de grupos de medios de comunicación que tienen lugar en la pantalla chica de alcance nacional. El negocio incluye el control de los contenidos de parte del grupo que controla el empresario Marcelo Fígoli, un conocedor del mundo del espectáculo y de relación cotidiana con artistas de todo el mundo.

La adquisición de Bravo TV se concretó luego de una negociación que incluyó una cláusula que le permite a Alpha Media utilizar la posibilidad de la compra del 50% restante de las acciones que seguirán en manos de Perfil. Esa fórmula ya se había aplicado de manera idéntica cuando el grupo de medios controlado por Jorge Fontevecchia compartía el paquete accionario con el grupo Crónica, hasta que Perfil le compró a Raúl Olmos la mitad del canal y quedó, desde diciembre de 2024, al mando de todas las decisiones.

Bravo, el séptimo canal de la televisión nacional

“Perfil Teledifusora y Alpha Media comunican que llegaron a un acuerdo por el cual Alpha Media adquirió el 50% de las acciones de Bravo TV, el séptimo canal abierto de la televisión argentina, inaugurado en 2022”, señaló el comunicado de prensa conjunto. Desde su nacimiento, la señal televisiva —que está incluida en la grilla de los cableoperadores nacionales— estuvo compartida por los grupos Perfil y Olmos.

El conglomerado de medios que tiene en su poder Fontevecchia incluye publicaciones prestigiosas y tradicionales del periodismo, y se combinan con apuestas nuevas en el mundo de las comunicaciones argentinas: “Entre las actividades del grupo Perfil se destacan medios como Net TV, Caras TV y Canal Económico, radios Perfil y Horizonte, el diario Perfil y revistas como Noticias, Caras y Fortuna”.

Por su parte, “el grupo Alpha Media posee, entre otros medios, radios como Rivadavia, Splendid, Rock & Pop y Metro, la agencia de noticias NA y el Canal 7 de Neuquén”, según destacó el comunicado oficial. Fígoli había pulseado hasta último momento con el grupo Televisión Litoral por la compra de Telefe, en momentos en que Paramount había abierto una licitación para desprenderse del gigante de la TV argentina. Finalmente, el empresario Gustavo Scaglione se quedó con ese negocio.

Un negocio que abre la puerta a la TV nacional

Desde ese momento, Fígoli encaminó la negociación con Perfil para cerrar una de las compras más resonantes del 2026, debido a que le permite a Alpha Medios profundizar su incursión por el mundo de la televisión, un target que permite un alcance especializado y un prestigio particular para grupos de medios que buscan ganar terreno en la renovación de las conducciones empresarias del sector.

Bravo inició sus transmisiones en marzo de 2022, en una sociedad en partes iguales entre Perfil y el grupo Olmos, propietario de Crónica TV. Esta sociedad continuó hasta finales de 2024, cuando Perfil pasó a controlar el 100% del canal. “Durante la sociedad con Olmos, ese grupo fue responsable de los contenidos del canal. Ahora, con la incorporación de Alpha Media, será el grupo presidido por Marcelo Figoli el responsable de los contenidos del canal, con la opción de compra hacia a finales de 2027 del 50% restante de las acciones”, señalaron fuentes que participaron de la negociación, consultadas por este medio.

En la actualidad, Bravo TV es el sexto canal abierto privado de la Argentina, el séptimo contando la TV Pública, el canal más joven de la televisión abierta. Se trata de una señal generalista cuya programación hasta ahora se repartió entre telenovelas de éxito en Latinoamérica y programas periodísticos de espectáculos y políticos.

